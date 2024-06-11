ПСЖ готов в ближайшее время оформить переход Сафонова

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».
По информации источника, французский клуб готов в ближайшее время официально оформить трансфер футболиста. Первая часть соглашения уже подписана. Сумма сделки составит 20 млн евро.
Все давно поняли...агенты ПСЖ работают на судебных приставов....
Все давно поняли...агенты ПСЖ работают на судебных приставов....
Промес не может попасть в Россию из ОАЭ,
надеюсь, что Малком там не сглупит.
Промес не может попасть в Россию из ОАЭ,
надеюсь, что Малком там не сглупит.