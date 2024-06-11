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ПСЖ готов в ближайшее время оформить переход Сафонова

вчера, 19:19

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, французский клуб готов в ближайшее время официально оформить трансфер футболиста. Первая часть соглашения уже подписана. Сумма сделки составит 20 млн евро.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:47
Аванс 60 млн. рублей уже получен и потрачен.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:55
Великий человек придумал деньги!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:51
- Да оформляйте вы там уже побыстрее... Одной головной болью у наших болельщиков будет меньше... Я и сам уже "задолбался" писать комменты по поводу этого "сенсационного" трансфера. Да, и ещё ... Дайте, хоть кто-нибудь, Сафонову телефончик Лунёва. Пусть тот расскажет, как прекрасно жить и играть в "процветающей" Европе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:50
Да ладно.....
Все давно поняли...агенты ПСЖ работают на судебных приставов....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:46
Сафонов не может попасть в Париж из России.
Промес не может попасть в Россию из ОАЭ,
надеюсь, что Малком там не сглупит.
Futurista
Futurista
вчера в 21:26
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 20:29
Во как припекло - 60 мультов - получите на раз. Евоопа- сила.
fk4y96y4hqph
fk4y96y4hqph
вчера в 20:17
Столько много новостей о переходе Сафонова.
ABir
ABir
вчера в 20:14
Не факт, что в основу
311
311
вчера в 20:03
Утром алименты, вечером ПСЖ
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:44, ред.
Оформят, заключат контракт - только тогда будем ждать матчей с его участием. Всё остальное - лирика. Последняя будет даже тогда, когда Сафонов приступит к тренировкам. К нему только одна просьба: во время игр не волноваться, держать себя в руках и не думать, какие великие у тебя партнёры, и как бы не совершить ошибку. Будешь так думать - обязательно накосячишь, а там и карьере в ПСЖ конец. С тобой не будут нянчиться, как здесь. Пара промахов и, прощайте голуби, Елисейские поля и живопись на пленэре. Не подведи нас.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:33
Не знаю , что выдающегося увидели в Матвее но в любом случае если трансфер случится , успехов ему
lotsman
lotsman
вчера в 19:31
Уже появляются сведения, что запрещение на выезд ещё не отменён.)
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