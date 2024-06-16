Саутгейт, психология и невезучесть мешают Англии. Но «львы» должны выиграть Евро-2024

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вчера, 15:18

Именно должны, а не просто могут.

Англичанам пора кайфовать от игры

Многие сборные могут выиграть Евро, но должны это сделать только англичане. Немцы были чемпионами мира и Европы. Итальянцы, испанцы и французы в аналогичном списке. Команда Португалии выиграла Евро, хоть Роналду и не чемпион мира. Англия лишь раз была в финале на прошлом кубке три года назад. А теперь на немецкой земле надо доказать класс и желание, которого хоть отбавляй. Нет в списке претендентов фаворита, которому успех нужен сильнее, чем команде Саутгейта.

Очередное золотое поколение на поле, готовы грызть землю. Тренер понимает, что его уберут в случае неудачи. А впереди ЧМ -2026, куда лучше отправляться, избавившись от статуса неудачников. Ведь футболисты из Англии по возрасту подходят для выхода на пик формы в Мексике, США и Канаде. Но уже в Германии им достаточно лет, чтобы превзойти юного Ямаля, который в 16 лет отдал голевую передачу в футболке сборной Испании. У Беллингема, Фодена, Палмера и Сака больше опыта.

Ямалю будет столько, как теперь Кейну, в 2038 году. Так что для нападающего и капитана сборной Англии нынешний Евро – лучший шанс показать себя на пике формы. Через четыре года, когда Харри окажется на пороге 35-летия, станет намного сложнее сыграть на достойном уровне. Никогда не знаешь, кто спрятался в академиях богатых клубов АПЛ . Глядишь, где-то ждёт своего шанса новый Уэйн Руни, чтобы побить голевые рекорды знаменитого «Шрека» и Кейна в футболке сборной Англии.

Британцам пора расслабиться и получать удовольствие от футбола, методично планируя игру до финала. Это не значит отказ от тактики. Сборная Италии на Евро-2020 выиграла, поскольку Манчини сумел создать национальную команду, похожую по структуре движений на клуб, что сделать сложно. Сейчас Спаллетти пытается повторить тот подход. Все фавориты на данный момент сыграли интересно. Испания отказалась от владения мячом впервые с 2008-го, а у немцев таланты Вирц и Мусиала.

У британцев грандиозные поколения

У сборной Англии всё настолько хорошо по составу, что не сражались за Джамала Мусиалу. Сын нигерийского британца и немки родился в Германии, но рано переехал в Великобританию. Из «Саутгемптона» быстро попал в школу «Челси», где провел много лет. А затем лондонцы отпустили его в «Баварию» за 200 тысяч евро. При этом ещё в Англии скауты писали, что 11-летний хавбек выделяется талантом и мастерством и нельзя его терять. Не прогадали, Мусиала вырос в футбольную звезду.

Сейчас рыночная трансферная стоимость футболиста равна 120 млн евро, но друг Беллингема – жили в одной комнате, когда Джамал играл за юношеские сборные Англии, забивает в составе сборной Германии. Даже без 21-летнего вингера «Баварии» у Англии достаточно людей в атаке. Например, Рэшфорд и Грилиш за бортом Евро-2024. У британцев легко собрать целый состав из тех, кто посмотрит турнир в Германии в качестве зрителя. Богатство кадров помогает ощутить свою силу.

Причем пока лишь можем догадываться, кто проявит себя на Евро из многочисленных кандидатов в герои. Палмер, Фоден и Беллингем готовятся к сегодняшнему матчу против Сербии. Сака тоже попытается найти себе место в основе, где тесно из-за количества вариантов. А в центре поля умный Александер-Арнольд с шикарным пасом правой ногой в стиле Бекхэма пытается выудить себе местечко в стартовом составе рядом с Райсом. Опытный Уокер подстрахует его правый край в обороне.

Поскольку защитнику «Манчестер Сити» Кайлу 34 года, а хавбеку Майну из «Манчестер Юнайтед» лишь 19 лет, то можно говорить сразу о нескольких грандиозных поколениях. У Франции, Португалии и Германии тоже чудесные заявки. Но английский ростер наводнен звездами первой величины вперемешку с ребятами, которым есть что доказывать. Обратите внимание на четырех человек из «Кристал Пэлас». На Евро можно стать героем, выйдя на замену – ждём этого от Адама Уортона.

Сильнее всего не доверяют Саутгейту

Минусы Англии не являются секретом для соперников. Их точно можно сломать морально. Так было на ЧМ -2018 против Хорватии, когда в финал прошел Модрич. Так было на Евро-2020 против Италии в серии пенальти, где дрогнули молодые звездочки. Кейн не забил с «точки» против Франции в Катаре, Мбаппе заливался от смеха. Психология – слабое место. Англичане невезучие, как их недавний капитан Магуайр. Без Харри наконец улыбнется удача?

Посмотрим, ведь есть ещё одна проблема. Гарет Саутгейт точно не наставник невероятного уровня. И хотя помним страдания Манчини в «Зените», которые не помешали Роберто позже стать чемпионом Европы с командой Италии, все-таки не надо ставить знак равенства в строгости порядков ребят из Серии А и АПЛ . Британские клубы не всегда удачно выступают в еврокубках. У англичан зверские нагрузки, поэтому от Саутгейта зависит свежесть ног и мыслей.

Тренеру не доверяют фанаты, его могут заменить. Британцы не уверены, что Гарет правильно настроит оборону, где у Шоу вечные проблемы со здоровьем, а Стоунзу надо экстренно найти идеального напарника вместо Магуайра. В центре поля от английского тренера, которого не решились забрать в МЮ после Евро, ждут идеального выбора напарника для Райса и Беллингема. Позиция Джуда тоже важна, ведь в сборной готов играть иначе, нежели в «Реале».