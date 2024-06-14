Разборки в «группе смерти», тяжёлые соперники Испании и Нидерландов. Евро-2024 стартует ярко

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вчера, 13:11

Дождались!

Меньше 24 часов остаётся до начала чемпионата Европы. Разбираемся, какими матчами открывается турнир.

Букмекеры очень верят в старт Германии

На немцах как на хозяевах Евро – огромная ответственность. После неудач на двух чемпионатах мира кряду ждут, что «немецкая машина» перезапустится и выдаст топ-турнир перед домашним зрителем. И, по крайней мере, на групповом этапе проблем возникнуть не должно. В квартете с Бундестим – Шотландия, Венгрия, Швейцария. Сборные крепкие, но классом до немцев не дотягивают.

В первом туре у банды Юлиана Нагельсманна будет время на раскачку, играть предстоит с Шотландией. Понятно, что у «тартановой армии» тоже есть лидеры: Джон МакГинн раскрывается в «Астон Вилле» Эмери, Скотт МакТоминэй стал новым джокером «Юнайтед», Эндрю Робертсон всё ещё хорош в «Ливерпуле». Но в любом случае Германия – другой уровень.

Прежде всего важно разобраться с позицией форварда. Фюллькруг в 31 год закрепился на топ-уровне. Продолжил забивать, перейдя из «Вердера» в «Боруссию» – и попал в окончательный состав на Евро. Но в старте выходить не будет из-за проблем со здоровьем. Сейчас первый выбор – Кай Хаверц, раскрывшийся на острие в «Арсенале». При этом Кай не профильный нападающий, у него периодически страдает реализация. Зато раскрыться на большом турнире может молодой Максимилиан Байер.

У Испании и Нидерландов непростые соперники

Хорваты – идеальная команда для таких турниров. «Шашечные» чётко понимают свои достоинства и недостатки, в команде не так много ярких лидеров атаки, зато большое количество трудяг, своё берут за счёт характера и феноменальной трудоспособности. Есть сформировавшийся костяк, ещё способный выдать чудо на большом соревновании. О чём говорить, если лидеру сборной Луке Модричу 38 лет, он до сих пор в основной обойме «Реала» (и уходить не собирается)? Для него этот турнир, скорее всего, будет последним. В Германию приехали и его напарники по традиционной для Хорватии связке в центре поля – Брозович и Ковачич. В строю Перишич, Крамарич, Ливакович. Компанию старожилам составляет Гвардиол. Испанцам в матче с ними вообще ничего не гарантировано.

Нидерландам портить кровь будет Польша. У «белых орлов» традиционно крепко сбитый состав – в строю основной вратарь Щесны и системообразующий элемент центра поля Пётр Зелиньски. В то же время на первый матч потеряли Левандовского (микроповреждение). Раскрыться могут новые исполнители. В состав попали совсем молодые Никола Залевски (22 года) и Кацпер Урбански (19 лет). Есть кому создавать остроту у чужих ворот. Да и голландцы сейчас далеко не на пике.

Защитники Сербии против Кейна, Сака и Фодена

Без России на Евро выбор в предпочтениях очевиден – большинство будет болеть за Сербию. Команда поступательно прогрессирует, и на том же ЧМ -2022 «белым орлам» до плей-офф не хватило совсем чуть-чуть, их организованный хаос разбился о системность и прагматизм Швейцарии.

Как ни парадоксально, на Евро при этом сербы отобрались впервые. Сейчас довольно хорошие шансы с ходу включиться в гонку за выход из группы – сборные Словении и Дании сопоставимы по уровню. Для этого важно уверенно начать и с Англией будет довольно сложно.

С одной стороны, подбор игроков «трёх львов» устрашает: сплошь элитные исполнители на своих позициях. Даже без Грилиша есть кому разгонять атаки по флангам. Молодые Сака и Фоден стали настоящими монстрами и будут претендовать на победу в Евро. С другой, англичане – традиционные неудачники, которые при большом таланте не способны вытаскивать решающие матчи, когда надо проявить характер. С третьей, чтобы сыграть на этом недостатке, сербам нужны классные исполнители и организованная оборона. Если первое есть, то последнего не хватает – Станкович тяготеет помогать атаке, что сказывается на надёжности на своей половине. Да и остальные не всегда могут его подстраховать. Исход поединка предсказать очень сложно.

Второй для Албании Евро начинается с Италии

Евро-2016 стал первым большим турниром для албанцев. До этого команде либо не везло в квалификации, либо она вообще в ней не участвовала. Тогда «красные и чёрные» пропустили в плей-офф французов со швейцарцами. После опять пролетели мимо ЧМ -2018, Евро-2020 и ЧМ -2022. А теперь вернулись на континентальное первенство.

И попали, по сути, в «группу смерти», в квартете с ними команды Испании, Хорватии и Италии. С итальянцами предстоит сыграть в первом туре. Понятно, что в такой компании рассчитывать на что-то не приходится – «красная фурия» будет сметать всё на своём пути, итальянцы станут главными конкурентами. А хорваты попробуют зацепиться за вторую строчку за счёт своей работоспособности.

Лучано Спаллетти стартует в дебютном турнире в качестве главного тренера Италии. Недонастроя на игру с Албанией быть не может – здесь команда не имеет права терять очки. Только так получится конкурировать с Испанией и Хорватией за место в плей-офф. Ещё труднее будет потому, что Италия – действующий победитель турнира, и настраиваться на неё будут соответствующим образом. В статусе «тёмной лошадки» было как-то комфортнее, сейчас больше скепсиса. Теперь же надо действовать с позиции силы.