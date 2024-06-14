Кроос уходит, раскроется его преемник. Немцы начнут домашний Евро-2024 с серьёзной проверки

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вчера, 16:20

Прощание с великим, приветствие новичка, вратарская драма – слишком много для первого тура.

Финальный аккорд Крооса

На протяжении всего турнира нельзя будет отделаться от ощущения, что эти матчи – последние в составе сборной Германии для Тони Крооса. Центрхаву всего 34 года, он ещё не растерял форму и находится на пике. Но для себя Тони давно всё решил: он уходит, пока не успел надоесть. Пока о нём говорят только хорошее.

С «Реалом» немецкий хавбек уже попрощался – и сделал это на мажорной ноте, громко. В лучших традициях «сливочных». В чемпионате мадридцы не почувствовали сопротивления конкурентов и взяли титул. В Лиге чемпионов снова сошлись с «Ман Сити» Гвардиолы и отомстили за прошлогодний вылет, а в финале разобрались с дортмундской «Боруссией». На клубном уровне у Крооса вообще не должно быть сожалений – добился всего, о чём мечтал, стал вожаком в команде, полной звёзд. И главное – дал дорогу молодым. «Реал» смело смотрит в будущее, собрав новое поколение топ-игроков и ожидая Мбаппе.

Наверняка Тони хочет чего-то подобного и в национальной команде. Тогда получится прощание, соответствующее статусу футболиста. Ради этого он возобновил карьеру в сборной. Ради одного конкретного турнира – домашнего Евро.

Первый большой турнир для Вирца

Этакий противовес закатывающейся звезде – звезда восходящая. Понятно, что Тони – исполнитель, полноценную замену которому не найти. Но сюжет смены поколений напрашивается. Флориан – молодой полузащитник, который уже зажёг в «Байере». «Фармацевты» разрушили гегемонию «Баварии», прошли чемпионат без поражений. Как говорит Хаби Алонсо, золотыми буквами вписали себя в историю.

И в таком авантюрном дерзком молодом коллективе Вирц стал системообразующим полузащитником. 11 забитых мячей, 12 голевых в 32 матчах, на хавбека уже засматриваются европейские гранды, вот-вот начнётся рубка на рынке. И не просто так уже сейчас на немца претендует «Реал» – клуб, с которым совсем недавно попрощался тот же Кроос.

Стартующий Евро-2024 расставит всё по своим местам. Для Вирца это будет первый большой турнир – важная ступень на пути становления. В домашних стенах немцев будут считать фаворитами, это не только феноменальная поддержка, но и соответствующее давление. 21-летнему таланту пора проявить себя и на этом уровне.

Ничто не поколебало статус Нойера

В сборной Германии есть место и драме – хотя тер Штеген к ней давно привык. Насколько бы ни был хорош Марк-Андре в раме «Барселоны», предпочтение отдавалось Мануэлю Нойеру – железобетонному основному голкиперу Бундестим. Даже с возрастом расстановка сил не менялась, тер Штегена выпускали в старте, лишь когда Ману не мог играть.

В последние годы наметился слом: вратарь «Баварии» долго восстанавливался после серьёзной травмы в сезоне-22/23 и пропустил первую часть минувшей кампании. А тер Штеген надёжно заменял его. В целом он заслужил своей стабильностью и надёжностью шанс на большом турнире. Но Нагельсманн решил не менять то, что до этого давало результат. В марте он заявил, что Нойер будет основным голкипером на континентальном первенстве:

Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это всего лишь растяжение, и он выбыл всего на десять дней, так что я не буду менять решение. Нойер очень хорошо играет уже долгое время, в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Главное – дать игроку ясность. В разговоре с тер Штегеном я сказал, что счастлив, так как у нас есть два вратаря мирового класса. Объяснил ему, что важно, чтобы он был рядом в этих двух матчах. Травма может случиться в любой момент с ними обоими. Но в решении ничего не меняется.

Могут, наконец, найти топ-форварда на долгие годы

Вечно актуальной проблемой для немцев оставалась нехватка топ-форварда. Фюллькруг появился совсем недавно – при этом он уже возрастной и выстрелил не так ярко. Вряд ли это уровень европейского гранда. С другой стороны, решение для сборной пришло неожиданным образом – от тренера «Арсенала» Микеля Артеты. «Канониры» испытывают аналогичную проблему: менеджер решил попробовать на этой позиции Кая Хаверца.

Немец настолько хорошо вписался на острие, что эта функция стала для лондонцев основной (возможно, даже поиск профильного форварда теряет смысл) – и становится таковой для Бундестим. Фюллькруг, по последним данным, не будет выходить в старте по состоянию здоровья.

Вдобавок есть ещё один перспективный исполнитель, который способен окончательно закрыть потребность в страйкере – Максимилиан Байер. 21-летний нападающий сверкнул в минувшем сезоне за «Хоффенхайм» – забил 16 голов в 33 встречах. Наверняка продолжит прогрессировать, вполне стоит ждать ярких перформансов и на Евро.

Шотландцы – команда работяг, немцам надо доказать наличие чемпионской ДНК

С одной стороны, досталась простая проходная группа, настоящие испытания для немцев начнутся в решающих стадиях. С другой, чтобы подобраться к этим решающим стадиям, Бундестим надо действовать безошибочно. Здесь не до недооценки.

Тем более когда соперник по первому туру – Шотландия. Команду нужно правильно оценить. Конечно, по подбору игроков это не Франция, не Испания и даже не Италия. Но свои звёзды всё же есть – МакТоминэй нашёлся в амплуа джокера, скрытой угрозы. На флангах – проверенные исполнители Тирни и Робертсон. Эта компания знает, как разбирать топ-соперника – в квалификации они уже наносили поражение испанцам и остановили Холанда с Эдегором. Так что немцам будет сложнее, чем кажется.