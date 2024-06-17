ЕВРО-2024: новые правила, новые слова, новые проблемы

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вчера, 12:30

Чемпионат Европы 2024 стартовал, пошла регистрация голов, удалений, предупреждений и прочих фактов, происходящих на футбольном поле.

Но хотел бы обратить внимание на один момент, который ранее не возникал на крупных турнирах.

Связан этот момент с нововведениями в работе арбитров и некоторыми огрганизационными тонкостями.

Перед турниром Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти разъяснил новое правило общения игроков с арбитром.

Эти новации, кстати, в регламенте турнира не прописаны, но наверняка где-то зафиксированы на бумаге в других циркулярах УЕФА .

Разговаривать с арбитром во время матча теперь имеет право только специально уполномоченный человек — капитан команды.

УЕФА настойчиво попросила команды не назначать капитанами вратарей, в случае чего тем придётся бегать на другой край поля для разговоров. Но не все команды прислушались к этой просьбе.

В прессе перед турниром было сказано, что только в двух командах из 24 капитанами будут вратари — у Италии и Словении.

Но вот сыграна добрая половина первого тура, 7 матчей, а капитанов вратарей мы уже видели у трёх сборных. К упомянутым двум добавилась и Дания.

УЕФА , скорее всего, предвидела не 100-% выполнение своих пожеланий, — и придумала вот такое новенькое.

Перед матчем, в котором капитаном будет вратарь (или вратари в обеих командах), команда или капитан должны сообщить арбитру имя (номер) полевого игрока, кому он, капитан, доверяет вести разговоры с арбитром. В ходе своего бриффинга Роззети употребил слово спикер как раз для таких уполномоченных игроков.

В телетрансляции матча Италия — Албания комментатор поведал нам, что кроме основного капитана Джанлуиджи Доннаруммы у итальянцев будет «тоже капитан» (как сказал комментатор!) Джованни Ди Лоренцо №2.

Особых разговоров во время матча с арбитром, вроде, не было. Но и никаких знаков отличия у спикера нет, о нём знает только сам арбитр, нам этого знать и ни к чему.

В матче Словения — Дания оба вратаря были капитанами. Но про спикеров нам не сообщали. Да и вообще, арбитры пока не свирепствуют, разговоры разговаривать некоторые игроки всё же пытаются. Серб, например, в матче с Англией пытался что-то предъявить рефери, но хорошо быстро подбежал капитан и отогнал говоруна подальше.

Вопрос в другом. Замен в матче сейчас много. Заменить могут и самого спикера. И тут капитан вратарь должен дать сигнал арбитру, чтобы ему на ушко сказать имя (номер) нового спикера, вице-спикера, так сказать? А вице-спикера при очередной порции замен могут и самого заменить. Вариаций может быть много, все и не предусмотришь. Может, действительно проще капитанов выбирать только из полевых игроков? А чем вратарь хуже, тем паче, если он самый авторитетный в команде?! Помните, в хоккее у капитана на левой груди формы есть буква С (раньше у нас писали К). А у одного-двух игроков на том же месте их формы есть буква А, ассистент капитана. На ледовой площадке ведь не всегда есть капитан.

В футболе вроде все на поле, и капитан есть, но он далеко, а поговорить надо. Вот ведь проблему создали. Конечно, окружать арбитра потной толпой и «принуждать его к миру» — дело непозволительное. Для таких сюжетов и придумана новация.

Жизнь сама подскажет оптимальные решения с капитанами вратарями. Разберутся! Не бином же Ньютона.