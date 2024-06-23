Дания — Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.06.2024)

Дания
"Алая гвардия” в международном рейтинге ФИФА занимает 21-е место. Освежим в памяти последние матчи с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с командой Сербии. 16-го июня сборная играла со Словенией, поединок закончился вничью 1:1.
20-го июня датчане сыграли встречу с англичанами вничью.
Сербия
"Белые орлы” занимают 33-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 16-го числа национальная команда уступила английской сборной один мяч (1:0).
20-го июня поединок против Словении закончился вничью со счетом (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Дании — 2.28
- Ничья — 3.52
- Триумф сербов — 3.42
- Победа датчан с форой -1.5 — 3.82
- ТБ 3.5 — 2.77
- ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
- За последние пять матчей Дания выиграла трижды.
- За тот же период времени Сербия получила только два триумфа.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу "Алой Гвардии”.
Прогноз
За последние пять игр "Датский динамит” показала себя с лучшей стороны. Рекомендуем заключить пари на победу Дании в БК Pinnacle с коэффициентом 2.28.