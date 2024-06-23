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Дания — Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.06.2024)

вчера, 14:48
Дания — Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.06.2024)

Дания

"Алая гвардия” в международном рейтинге ФИФА занимает 21-е место. Освежим в памяти последние матчи с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с командой Сербии. 16-го июня сборная играла со Словенией, поединок закончился вничью 1:1.

20-го июня датчане сыграли встречу с англичанами вничью.

Сербия

"Белые орлы” занимают 33-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 16-го числа национальная команда уступила английской сборной один мяч (1:0).

20-го июня поединок против Словении закончился вничью со счетом (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Дании — 2.28
  • Ничья — 3.52
  • Триумф сербов — 3.42
  • Победа датчан с форой -1.5 — 3.82
  • ТБ 3.5 — 2.77
  • ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

  • За последние пять матчей Дания выиграла трижды.
  • За тот же период времени Сербия получила только два триумфа.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу "Алой Гвардии”.

Прогноз

За последние пять игр "Датский динамит” показала себя с лучшей стороны. Рекомендуем заключить пари на победу Дании в БК Pinnacle с коэффициентом 2.28.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:53
Думаю что результативного матча мы не увидим.... поэтому Тм 2,5.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:04
Обеим сборным необходимы очки - возможна ничья - Х.
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