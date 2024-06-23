Дания — Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.06.2024)

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вчера, 14:48

Дания

"Алая гвардия” в международном рейтинге ФИФА занимает 21-е место. Освежим в памяти последние матчи с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с командой Сербии. 16-го июня сборная играла со Словенией, поединок закончился вничью 1:1.

20-го июня датчане сыграли встречу с англичанами вничью.

Сербия

"Белые орлы” занимают 33-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 16-го числа национальная команда уступила английской сборной один мяч (1:0).

20-го июня поединок против Словении закончился вничью со счетом (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Дании — 2.28

Ничья — 3.52

Триумф сербов — 3.42

Победа датчан с форой -1.5 — 3.82

ТБ 3.5 — 2.77

3.5 — 2.77 ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

За последние пять матчей Дания выиграла трижды.

За тот же период времени Сербия получила только два триумфа.

Последняя очная встреча закончилась в пользу "Алой Гвардии”.

Прогноз

За последние пять игр "Датский динамит” показала себя с лучшей стороны. Рекомендуем заключить пари на победу Дании в БК Pinnacle с коэффициентом 2.28.