Австрия — Турция: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.07.2024)

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вчера, 11:25

Австрия

Национальная команда на данный момент занимает 25-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти несколько последних матчей с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с турками. 21-го числа сборная обыграла Польшу с разницей в два мяча (3:1).

25-го июня встреча с Нидерландами закончилась победой австрийцев со счетом 3:2.

Турция

"Лунные звезды” в международном футбольном рейтинге занимают 42-е место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Встреча с португальцами, произошедшая 22-го числа принесла туркам поражение с результатом 3:0.

26-го июня национальная команда обыграла Чехию с разницей в один мяч (1:2).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Австрии — 1.97

· Ничья — 3.33

· Победа Турции — 4.84

· Победа Австрии с форой -1.5 — 3.25

· ТБ 3.5 — 3.04

· ТМ 3.5 — 1.33

Статистика

· Австрия победила в трех матчах из последних пяти.

· Турция за такой же период времени выиграла два раза.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Австрии.

Прогноз

Недавний междусобойчик закончился победой австрийцев со счетом 6:1. Рекомендуем сделать ставку на триумф национальной команды Австрии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.97.