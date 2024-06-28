Австрия — Турция: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.07.2024)

Австрия
Национальная команда на данный момент занимает 25-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти несколько последних матчей с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с турками. 21-го числа сборная обыграла Польшу с разницей в два мяча (3:1).
25-го июня встреча с Нидерландами закончилась победой австрийцев со счетом 3:2.
Турция
"Лунные звезды” в международном футбольном рейтинге занимают 42-е место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Встреча с португальцами, произошедшая 22-го числа принесла туркам поражение с результатом 3:0.
26-го июня национальная команда обыграла Чехию с разницей в один мяч (1:2).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Австрии — 1.97
· Ничья — 3.33
· Победа Турции — 4.84
· Победа Австрии с форой -1.5 — 3.25
· ТБ 3.5 — 3.04
· ТМ 3.5 — 1.33
Статистика
· Австрия победила в трех матчах из последних пяти.
· Турция за такой же период времени выиграла два раза.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Австрии.
Прогноз
Недавний междусобойчик закончился победой австрийцев со счетом 6:1. Рекомендуем сделать ставку на триумф национальной команды Австрии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.97.