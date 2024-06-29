ЕВРО-2024: Ставить рекорды по жёлтым карточкам, так уж ставить!

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29 июня 2024, 19:44

В прошлой статье было отмечено, что многие издания поспешили отметить рекорд по общему количеству карточек (целых 20), предъявленных румынским арбитром Иштваном Ковачем в матче Чехия — Турция.

В той же статье было отмечено, что и слово «предъявленных» не соответствует действительности. Арбитр последние горчичники только успевал вносить в свои записи, из 4 жёлтых на 90+8-й минуте он показал только 2.

Было также сказано, что в протоколе матча у чехов 5 человек только с жёлтыми карточками, в том числе трое сидевших на скамейке запасных: Шик получил на 34 мин, вратарь Ярош на 84-й, а полузащитник Черв следом, в протоколе на 85-й.

На сайте УЕФА в разделе Статистика к этому матчу так и значатся у чехов 7 жёлтых карточек, а у турок 11. Мы уже говорили, что не надо бы в общий котёл сваливать те 2 жёлтые для Барака, которые на 20-й минуте превратились в красную.

Чёткое тому подтверждение на сайте Википедии в разделе Дисциплина для группы F после группового этапа:

Тут оказалось всё чётко и точно. Зря я в прошлый раз переживал, что 2 ЖК для Барака дважды учтут в штрафных баллах команды — не учли. Видите в столбцах для 3-го матча у Чехии всего 5 ЖК , плюс 2 красных разного калибра — непрямая и прямая.

Но видите ли вы тут же для Турции 11 жёлтых карточек? Нет, мы видим 12!

А их и действительно было 12, только 11 были показаны футболистам, а ещё одна предназначалась для Гаэтано Сальерно, ассистента тренера. После засчитанного ответного гола Чехии арбитр подбежал к скамейке Турции и предъявил сначала горчичник резервному вратарю Угурджану Чакыру №23 и тут же ассистенту Сальерно. Полное имя этого специалиста Gaetano Daniele Salierno

Вот этот момент:

Вратарь уже пошёл на место, получив свой горчичник. А ассистент (в галстуке) получает свой жёлтый кусок картонки.

Но вот ведь незадача — это предупреждение члену штаба сборной Турции нет даже в официальном протоколе УЕФА .

Эти документы УЕФА доступны в сети в виде файлов pdf для каждого матча. Но нет там фамилии итальянского ассистента, нет и 12-й жёлтой у Турции.

Смотрите сами:

Про рекордные 20 карточек румынского арбитра в матче написали даже на сайте IFFHS . Международные статистики тоже поддались на казусы в протоколах УЕФА .

Раз уж вы хотите рекорд, плюс учесть и те 2 ЖК для Барака — ну так и не 20 вовсе, а все 21, очко, как говорится.

5 горчичников у чехов и 12 у турок — это 17 карточек. Одна прямая красная у чехов — это уже 18. Одна красная после двух жёлтыху чехов — это 19. Ну, и эти пресловутые 2 жёлтые — вот вам и 21. Всем рекордам рекорд.

Сразу скажу, что только (пока) на сайте Википедии все протоколы матчей весьма выверены и точны с точки зрения жёлтых карточек. Даже сама УЕФА в разных местах допускает огрехи в своих данных.

В группе F в общей сложности за 6 матчей было вынесено 41 предупреждение игрокам и членам тренерского штаба. Как раз ЖК для Сальерно была единственной, показанной не игрокам четырёх команд из группы F. Да и в этой группе горчичники игрокам с лавки были показаны только в матче Чехия — Турция, но зато четверым (3 чеха и 1 турок).

Наименьшее количество предупреждений было вынесено в группе Е — всего 17 ЖК . Только однажды предупреждение в этой группе получил не футболист — главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску на 55 мин матча 3-го тура против Словакии получил горчичник. Так что даже с учётом одной тренерской ЖК в этой группе в среднем менее 3 предупреждений вышло за матч.

Остальные 4 группы в этом отношении показали практически одинаковый результат — около 25 штук предупреждений за 6 матчей, т.е. чуть более 4 штук за одну игру.

Всего в одном матче группового этапа сразу два члена тренерского штаба получили по предупреждению, и это были представители одной команды.

Речь о матче второго тура Германия — Венгрия. На первой добавленной минуте к первому тайму арбитр выдал горчичник менеджеру сборной Венгрии Attila Tömő, Аттила Тёмё.

Этот момент попал в трансляцию:

А уже в добавленное время после основных 90 минут горчичник получил и главный тренер сборной Венгрии итальянец Марко Росси.

За секунду-другую до этого предупреждения. Росси постоянно топтался на бровке, вне технической зоны. А тут при очередном падении венгерского игрока и «бездействии» арбитра, Росси чуть ли не пересёк боковую линию, выговаривая что-то арбитру Данни Маккели (Нидерланды):

Арбитр даже не подходил к тренеру, а с того же места и показал горчичник Марко Росси.

Надо сказать, что в официальных протоколах УЕФА , которые называются Full time report, есть и другие неточности или пропуски нескольких жёлтых карточек в других матчах. Так что ориентируйтесь на английскую версию Вики, на сегодня самый точный сайт про Евро 2024.

Не примите заголовок этой статьи в качестве призыва к арбитрам на предстоящие матчи плей-офф — не дай Бог, как говорится! Просто попытались разобраться в массе цифр в одном конкретном матче.