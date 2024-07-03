Бельгийцы враждуют между собой и не умеют выбирать тренеров. Шикарное поколение ничего не выиграло

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вчера, 21:29

Винить могут только самих себя.

Неумение уважать друг друга – причина неудач

Бельгийцы не скрывают, что в их команде собралось много людей со сложными характерами. У Де Брюйне скверный нрав, его не назвать мудрым и добрым человеком. Один из самых неприятных в общении великих футболистов нового века. Опорник Онана, хотя ему всего 22 года, и пока никто – хавбек «Эвертона», после оговорки репортера, назвавшего его на автомате Андре вместо Амаду, испепелил беднягу взглядом и огрызнулся.

Если такие наглые, где их трофеи? Эден Азар тоже бывал капризным. У Витселя, Компани и Куртуа хватало спорных поступков. Такой командой непросто управлять. Голкипер Тибо наплевал на интересы целой страны, поскольку ему не выдали капитанскую повязку, как Тедеско якобы обещал. А вспыльчивость тренера Доменико известна благодаря работе в РПЛ на «Спартак». Проще говоря, вместе собрались неадекватные по поведению люди.

У некоторых игроков были давние счеты. Бывшая девушка Де Брюйне изменяла ему с Куртуа в Мадриде, когда Тибо играл за «Атлетико». Вирусом высокомерия были заражены многие футболисты. Лукаку испортила дружба с Погба. У Поля в одно ухо информация влетела – в другое вылетела. Француз попался на использовании стероидов. Лукаку попался на промахах. Ромелу в прошлом рассказывал, что хочет уйти из сборной Бельгии.

Конечно, всегда есть причина, почему сильные футболисты не хотят играть за команду с высокими шансами на успех ещё со времен ЧМ -2014. Тогда в Бразилии бельгийцы нарвались на Аргентину, то не были слабее, чем команда Месси. Но быстро пропустили от Игуаина и по делу проиграли в матче с 1 ударов в створ ворот Ромеро. Проблема Бельгии как раз в том, что их вылеты в основном заслуженные. Например, от Уэльса на Евро-2016.

Можно сравнивать Бельгию с другими великими командами, которые ничего не выигрывали. Австрийцы 30-х годов, венгры 50-х, голландцы 70-х и бразильцы 80-х не были коллективами, где все друг друга ненавидят. Бельгию потопило отсутствие единства. Иногда великие клубы побеждают, даже когда футболисты не говорят между собой. Но на уровне сборных, где связи не такие прочные, важно стать одним целым. У Бельгии не получилось.

Слабые и средние тренеры не подошли бельгийцам

Про Марка Вильмотса как наставника можно говорить только ругательствами. О класе Роберто Мартинеса говорят плохие отрезки в игре Португалии против Грузии и Словении. Испанец – средний наставник, но работает с феноменальными составами. Наконец, есть молодой Доменико Тедеско. Стиляга, который не сделал чемпионом московский «Спартак», не смог выйти с первого места в группе с Румынией и Словакией.

В результате вместо матча с Нидерландами сыграли против Франции. Автогол Вертонгена ставит точку. Надо искать новых лидеров, ждать прощания со старыми звездами. А винить надо главного тренера. Дешам плохо готов на Евро-2024, у дерзкого Тедеско был шанс навязать французам неудобный футбол. Даже с учетом, что состав хуже, чем шесть лет назад, хватает аргументов для драли с голами. Но Бельгия испугалась.

Необъяснимое решение Доменико не выпускать Троссарда – одного из лучших джокеров в футболе, напоминает решения Мартинеса против Хорватии. Или проступки Вильмотса на предыдущих турнирах. Бельгии не повезло с тренерами. Не убедили поверить в себя личность уровня Зидана. Допускали ошибки, доверяя помощникам, вроде Анри. Тьерри с его природным высокомерием сделал коллектив лишь слабее.

Без подходящего наставника даже невероятное поколение ничего не выиграло. А в каждой линии были звезды первой величины. Возможно, не хватило идеальных латералей. Но это мелочи, когда в распоряжении находились Куртуа, Компани, Вертонген, Витсель, Де Брюйне и Лукаку. Молодежь тоже неплохая – Онана и Доку в порядке. Но когда нет тренера – нет результатов. Вильмотс, Мартинес и Тедеско не справились.

Реализация и скучный подход оставили без финалов

Бельгия напоминает мужчину из известной притчи. Наводнение, человек на крыше дома молится и просит о спасении. К дому подплывают люди на плоту – мужчина говорит, что его спасет Бог. Приплывает лодка – аналогичной ответ. Прилетает вертолет – мужчина не пробует выбраться. Тонет и попадает в чистилище. Там спрашивает, почему же высшие силы его не спасли? На что получает ответ: тебе посылали плот, лодку и вертолет.

У Бельгии была слепая, не подкрепленная победами, вера в собственное величие и спасение в итоге. Был плот правильной системы подготовки детей. Была лодка, которая отправила талантов в большие клубы. Был вертолет – совпали во времени элитные игроки на пике формы. Отсюда высокие места Бельгии в рейтинге ФИФА . Но они как тот мужик, постоянно отказывались от возможностей. Играли в группе с сенсациями ЧМ -2022.

Хорватия и Марокко сделали то, на что у Де Брюйне не хватило смирения. А Лукаку не хватало спокойствия, ведь у Ромелу были крутые шансы в матчах ЧМ и Евро. Также Бельгия наказана за скучность. Прошли Бразилию на ЧМ -2018 благодаря сейвам Куртуа, но при этом команда в разных важных матчах против Франции не рисковала. Они просто ждали, когда вода поднимется и затопит крутой современный и бездушный дом.

Архитектура бывает правильной и пустой. Футбол бывает правильным и пустым. Сборная Бельгии не создавала предметы искусства. На Евро-2024 все их матчи ни о чём. Поражение от Словакии – глупость. Победа над румынами скучная. Нулевая ничья против Украины с оборонительной игрой – намек на будущие проблемы против Франции. Обидно, что вылетели после автогола, но унылая сильная сборная не заслужила трофеи.