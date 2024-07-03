Гениальные спасения вратарей и крах Италии. Рейтинг матчей плей-офф Евро-2024 с сенсацией и разгромами

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вчера, 09:10

Футбол на любой вкус.

8-е место. Франция – Бельгия – 1:0

Ужасный поединок, грустная развязка – автогол бедняги Вертонгена. Можно смело ругать Тедеско и его подопечных за плохой и трусливый футбол. Все знают, что Дешам играет рационально. Дидье испугался даже скромной схемы «4-4-2» с «ромбом». Использовали Гризманна на правом фланге. В результате у Франции два жалких удара в створ за игру, у Бельгии аналогичный показатель. Меньян не пропускал, Кунде, Канте и Тчуамени – молодцы. Но в итоге всё решил рикошет на 85-й минуте. Увидели стерильный футбол с ударами французов мимо чужих ворот. Хорошо, что это «зрелище» завершилось в основное время.

7-е место. Германия – Дания – 2:0

Классический матч плей-офф. Немцы заслужили победу, но после поединка многие люди, зараженные волной хейта, набросились на два обоснованных решения арбитра. Игрок сборной Дании сыграл рукой, выставленной в сторону – Хаверц реализовал пенальти в начале второго тайма. Также гол Дании был отменен из-за офсайда. Правилу невероятно много лет, странно, что людей удивляет честное решение. Лучше взять паузу на полуавтоматическую проверку гола, чем засчитать мяч после положения вне игры. Немцы молодцы, Мусиала забил свой третий гол на Евро, а Нойер не пропустил. Посмотрим на немцев против испанцев, это будет один из главных матчей турнира.

6-е место. Румыния – Нидерланды – 0:3

Один из двух разгромов стадии. Но Нидерланды не выходили на поле с уверенностью в легкой победе над Румынией. Крайний форвард Гакпо использовал удар страшной силы в ближний угол, чтобы упростить голландцам задачу. А в конце сработали контратаки. Куман по-прежнему плохой тренер, но Рональду сказочно повезло с сеткой в плей-офф. Первым соперником стала средняя команда Румынии, против которой вингер Мален, вышедший на замену, сделал дубль. А дальше Нидерланды сыграют против Турции. Лишь затем, если пройдут Монтеллу, встретятся с победителем пары Англии и Швейцарии. С румынами голландцы сыграли неплохо, но два гола забили в самой концовке. Соперник выдохся, команда Йордэнеску по делу попрощалась с Евро-2024, ведь нанесли 1 удар в створ за весь матч.

5-е место. Англия – Словакия – 2:1

Матч, который мог быть последним в рейтинге. Но в футболе много резких разворотов. Качество работы Англии было ещё хуже, чем у Франции во встрече с Бельгией. Но концовка основного времени поднимает поединок в рейтинге. Уокер ввел мяч из аута, последовала скидка на Беллингема, а Джуд забил в падении через себя. Дальше наглый молодой человек нарвался на расследование УЕФА , показал непристойный жест рукой рядом с собственным пахом в сторону скамейки сборной Словакии. Беллингем вел себя нагло, но чемпионское высокомерие спасло сборную Англии. В дополнительное время на секунду проснулся Кейн, забил победный мяч. Тренер Саутгейт получил нагоняй за низкое качество футбола, как и его подопечные. У Словакии были шансы придумать второй мяч, даже ударом с дальнего расстояния.

4-е место. Португалия – Словения – 0:0

Поединок завершили серией пенальти, в которой Португалия выиграла 3:0. Матч высоко в рейтингах благодаря одному человеку. Голкипер Кошта взял три удара в серии подряд. А ещё мир увидел, как Супермен – Криштиану Роналду, плакал, так как не забил пенальти по ходу матча и сыграл скверно. Напарники помогли легенде, у которого в стране шейхов предсказуемо усугубился нарциссизм, пройти дальше. В целом игра с нулями на табло не всегда радовала, но моменты были. Вратарь Кошта потащил выход один на один в стиле Мартинеса в финале ЧМ -2022. А потом Диогу взял три подряд одиннадцатиметровых в серии. Вероятность события – 0.0006 %. Португальцам надо пересмотреть подход. Сборная Франции сыграет против старины Пепе агрессивнее, чем команда Словении. Защита Облака надеялась на серию пенальти, но нервы сдали, а Роналду, Фернандеш и Бернарду не промахнулись.

3-е место. Испания – Грузия – 4:1

Прекрасная игра Испании в атаке, центре поля и даже в обороне, если вычесть контратаку с автоголом Ле Нормана. Но неудачные рикошеты в собственные ворота – фишка Евро-2024, налог коварным силам случайности. Испанцы пропустили первыми, что сделало игру интереснее. Жаль, что Родри забил до перерыва. Если бы мяч долго не шел в ворота Мамардашвили, то поединок стал бы ещё ценнее для нейтрального зрителя. Но классные атакующие действия юных Ямаля и Уильямса привели к разгрому в пользу Испании. Заслуженный успех де ла Фуэнте, у «Красной фурии» прямо по курсу встреча с хозяевами Евро – Германией. А вот Грузия покидает турнир после разгрома, но с высоко поднятой головой. Дома их встречают как героев, ведь маленькая страна вышла в плей-офф большого турнира, а по дороге обыграла команду Роналду.

2-е место. Австрия – Турция – 1:2

Ошибки лишь украсили матч. Классика игры сборных, а не клубов с крутыми скаутами, аналитиками и огромными трансферными бюджетами. Несовершенство ценим и поднимаем игру выше. Хронологически последний поединок плей-офф не подвел зрителей. Чего стоит только сейв голкипера сборной Турции Гюнока в концовке поединка. Вероятность потащить удар была около 4 %, то есть xG равнялся 0.94. Турки сумели поломать структуру прессинга Австрии Рангника длинными и опасными передачами между линиями. Надо отдать должное Монтелле. Винченцо сумел грамотно использовать дикость Турции. Схема «3-4-3» была формальной, легко переходила к «5-4-1». Защитник Демирал сделал второй дубль дня после Малена и лишь второй дубль на Евро. Его голы выручили турков, поскольку пропустили в ответ. Хороший футбол, успешная игра Турции вторым номером. Они нанесли 3 удара в створ, 2 реализовали. И первый гол стал рекордным, на 57-й секунде в плей-офф Евро до вчера не забивали.

1-е место. Швейцария – Италия – 2:0

Бывший тренер «Спартака» Якин сработал классно, а экс-рулевой «Зенита» Спаллетти взял вину за поражение на себя. Самое странное, что Лучано планируют оставить у руля сборной Италии, хотя его работа на Евро-2024, за исключением второго тайма с Албанией, вызывает лишь негативные оценки публики и экспертов. Чемпионы Европы вылетели от крепкой команды Швейцарии, где Джака из «Байера» устроился играющим тренером. У подопечных Мурата Якина все фазы игры были отстроены правильно, а итальянцы оказались тенью себя самих времен Евро-2020. Только Доннарумма держался, но ни один голкипер не сможет вечно спасать команду, которая не играет в современный футбол. Швейцария – одна из самых толковых сборных Евро-2024. Именно она создала главную сенсацию стадии. В основном победили фавориты, зато зрители получат невероятно интересные четвертьфинальные пары.