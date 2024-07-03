Италия, Бельгия и Хорватия провалили Евро-2024. Повлияли тактика, реализация и старение лидеров

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вчера, 14:15

Сербы, украинцы и поляки тоже разочарованы.

Италия сложила полномочия

До финального свистка решающего матча Евро-2024 итальянцы остаются королями футбольного континента. Но они не защитят титул. Для победителей ранний вылет стал традицией. Вот только у Италии были аргументы, чтобы его избежать. Но опытный Спаллетти больше заботился о «дисциплине», ввел много запретов, а не занимался физическим состоянием команды. Лучано ошибался с составом и тактикой. Италия по делу уступила симпатичной команде Швейцарии в первом раунде плей-офф. У итальянцев в футболе парадоксальный кризис. Сочетаются тактические успехи сборных и клубов со стратегическими провалами чиновников и менеджеров. Доннарумма сыграл хорошо, а полевые игроки намного хуже.

Бельгийцам осталась лишь злоба

Де Брюйне назвал «тупым» репортера, который задал вопрос о неудаче «золотого поколения». Кевин поступил некрасиво. Объясним интерес к феномену Бельгии. Сборная с невероятным составом – раньше был ещё лучше, чем сейчас, не сумела пройти в финал хотя бы Лиги Наций. Англия проигрывала в решающем матче Евро. Франция, Испания, Германия и другие сборные с «золотыми поколениями» хотя бы бывали в финалах, даже если в итоге уступали. А Бельгия тренера Тедеско беззубо сыграла против Франции. И хотя соперник тоже катал мяч поперек поля, не рискнули в концовке. Забили сами себе, автогол Вертонгена как отличная метафора саги Бельгии на крупных турнирах.

У хорватов закончилось везение

Хорватия играла грамотно. Поэтому у них такой высокий показатель xG – 7.27 после трех матчей. Но у Златко Далича шаблонный футбол, который понимали соперники даже в плохом состоянии, вроде Италии и Албании. Хорваты провалили поединок с Испанией, когда попали в ловушку тренера де ла Фуэнте. Впервые за 138 матчей «Красная фурия» отдала сопернику мяч. В результате хорваты не забили, но пропустили трижды. Призеры последнего чемпионата мира поставили на постаревших легенд. Но Брозович, Модрич и Перишич не так хороши, как в прошлом. У Хорватии будут проблемы в будущем, ведь подрастающие поколения футболистов слабее, чем ветераны.

Сербы проиграли психологии

Странная сборная, которая почти всегда может выступить лучше. И жребий часто нормальный, и футболисты приличные. Но каждый раз сербы в списке разочарований. Словения вылетела от Португалии лишь по пенальти, точно не провал. Дания уступила хозяевам турнира немцам. А сербы последние в самой скучной группе с Англией, хотя все соперники не были на пике формы и позволяли команде Влаховича и Милинковича-Савича играть иначе. Но психологически сербы слабее, чем физически и тактически. У них даже в защите больше ошибок, чем должно быть, исходя из стратегии и работы конкретных игроков. Беда в головах, и нет великого тренера, чтобы вправить мозги.

Украинцы недооценили румын

Тренер Ребров получил в распоряжение сильное поколение. Можно найти много мемов про Мудрика в «Челси», но футболисты сборной Украины играют в топ-5. И провели классный сезон. Однако сломался даже голкипер Лунин из «Реала». Именно персональные ошибки Андрея после дальних ударов игроков из сборной Румынии поставили точку в борьбе украинцев за выход из группы. Разгром на старте резко снижает шансы. Обыграли словаков и не уступили Бельгии – отрезками работали первым номером, но стали единственной в истории Евро командой, которая не вышла из группы с 4 баллами. Обидный итог, но сами виноваты – нельзя было проигрывать Румынии.

Поляки не реализовали потенциал

В матче с Нидерландами поляки без Левандовского сыграли неплохо. Было 7 ударов в створ. Голкипер голландцев спасал, а победный мяч команда Кумана забила в концовке благодаря джокеру Вегхорсту. Но поражение 1:2 означало, что матч против Австрии – финал для Польши. В том поединке опытный Рангник переиграл своего коллегу. Австрийцы часто били по чужим воротам, нередко попадали. Щесны пропустил три мяча, поляки досрочно покинули турнир. Матч против Франции имел значение только для команды Дешама. Дидье умудрился уступить первое место в группе, поэтому отправился к Бельгии и Португалии. А поляки уехали домой, ещё один их унылый турнир.

Шотландцы – вечные неудачники

Народ, который подарил миру техничный футбол – шотландцы были главными дриблерами, не награжден великой сборной. У них невероятные фанаты, но осторожный подход главного тренера. Наставник оправдывается тем, что раньше Шотландия не могла пробиться на Евро. Участие уже успех? Неправда. Достаточно было забить Венгрии победный мяч, чтобы выйти в плей-офф. Шотландцы могли выступить иначе. Но потратили всю энергию в отборе. С немцами случился разгром 1:5, а ничья со Швейцарией не помогла. Трагедия с форвардом Варгой – крепкого ему здоровья, воодушевила Венгрию на победный мяч. У Шотландии 12 попыток выйти из групп на ЧМ и Евро – 12 неудач.