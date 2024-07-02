Голландцы наконец-то не провалили Евро. «Оранжевые» могут мечтать о финале

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вчера, 21:58

Нидерланды разбили Румынию.

Относительно быстрый гол

Дебют матча остался за румынской сборной. Подопечные Эдварда Йордэнеску больше владели мячом и чаще атаковали. Правда, толку от этих атак было мало. Особых угроз воротам Барта Вербруггена румыны показать не смогли. Голландцы создали полумомент. Мяч после дальнего удара Хави Симонса поймал вратарь «трёхцветных» Флориан Ницэ.

Постепенно игра выровнялась. И при этом внешнем затишье голландцы забили первый мяч. Атаку начал Йерди Схаутен, затем Симонс нашёл на левом фланге Коди Гакпо. А тот сместился в центр и пробил в ближний угол. Ницэ не успел сложиться и пропустил этот мяч. Очевидный ляп вратаря.

Румыны могли быстро отыграться. Янис Хаджи бросил вперёд Николае Станчу, а тот выложил мяч в центр штрафной под удар Деннису Ману. И как же здорово сыграл Натан Аке, помешавший нападающему соперника нанести удар! Даже углового румыны не заработали.

По сценарию Рональда Кумана

Затем преимущество перешло к сборной Нидерландов. Голландцы были изобретательнее и быстрее. Счёт мог измениться в большую сторону после ударов Мемфиса Депая и Тиджани Рейндерса. Отличный момент в конце первого тайма появился у Симонса, но Хави слишком слабо и неточно пробил по воротам. «Оранжевые» подали девять угловых, но ни один из них не таил угрозы. Перед самым перерывом огрызнулись румыны, но сын великого Георге Хаджи Янис не смог грамотно распорядиться мячом. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу сборной Нидерландов. Подопечные Рональда Кумана навязали соперникам свою игру и диктовали условия на поле.

Безоговорочное преимущество

Начало второго тайма вновь за румынами. Но ничего особенного «трёхцветные» у голландских ворот не создали. «Оранжевые», в составе которых Стевена Бергвейна заменил Дониэлл Мален, довольно быстро вернули себе и мяч, и преимущество. Несколько раз в штрафной сборной Румынии было жарко. Особенно когда по воротам бил Мемфис. Ницэ был уже бессилен, но на пути мяча оказался защитник Богдан Раковитан. Затем капитан голландцев Вирджил ван Дейк бил после углового, не попал. Ницэ потащил мяч после удара Мемфиса в ближний угол. Не забудьте, что счёт к тому времени оставался 1:0 в пользу голландской сборной, и это команде Румынии надо было отыгрываться.

Гакпо играючи накрутил троих в середине поля, прошёл, пробил низом. На этот раз Ницэ отвел угрозу. Голландцы быстро разыграли мяч, и Коди поразил ворота. Но этот гол не засчитан ввиду явного офсайда. Где-то сантиметров 50.

Голландцы тем не менее продолжали попытки забить второй мяч. Симонс заработал опасный штрафной. Но Мемфис пробил низом и мимо стенки, и мимо цели. Отличная возможность развить успех имелась у вышедшего на замену Джоуи Веермана, но тот не попал в дальний угол ворот. Румынская сборная вела себя в атаке скромно. Опасно били Мемфис и Симонс, но мяч всё время разминался со створом румынских ворот. Выход три в три привёл лишь к очередному угловому, который, как обычно, не принёс ни малейших выгод подающей стороне.

Второй гол голландцев получился несколько курьёзным. Всегда надёжный Раду Дрэгушин посчитал, что Мемфис упустил мяч за линию румынских ворот. Но мяч остался в игре. Последовала передача Гакпо, а Коди уже выложил мяч в центр штрафной под удар Малену. А Дониэлл вогнал мяч под перекладину — 2:0 на 83-й минуте.

Теперь сборной Румынии нужно было забивать два мяча в оставшиеся минуты. Да как это сделать, если во втором тайме румыны забыли, что существуют ворота Нидерландов. «Трёхцветные» раскрылись и едва не пропустили третий мяч.

Впрочем, он всё же состоялся. В добавленное время румыны крайне неудачно подали угловой. Быстрая контратака голландцев, спринтерский рывок Малена к воротам и точный удар в противоход вратарю. Это была точка в матче.

Цель — финал

Голландцы показали очень качественный футбол. Надёжная игра в обороне, быстрый переход средней линии поля и успешное завершение атак. И лёгкость, которой не наблюдалось в первых играх. Очень сильный матч провёл Рейндерс, заменивший в обороне Маттейса де Лигта. Умело вёл игру Хави Симонс. Разумеется, прекрасны были Коди Гакпо, свободный агент Мемфис Депай и очень удачно вошедший в игру Дониэлл Мален. Всё это резко контрастировало с выступлением голландцев на групповом этапе. Возможно, команда Рональда Кумана показала свою лучшую игру на чемпионате. «Оранжевые» вышли в 1/4 финала чемпионата Европы впервые с 2008 года, что само по себе довольно неплохо, учитывая, что на Евро-2012 они не выбрались из группы, в 2016-м вообще пропустили турнир, а в 2021-м вылетели от скромных чехов в 1/8-й.

Что касается румынской сборной, то её хватило до первого гола. Пропустив первый мяч, команда Эдварда Йордэнеску не смогла перестроиться и ничем не сумела возразить «оранжевым». План А не сработал, а иных хитростей у румынской команды не нашлось. Нельзя избавиться от ощущения, что румыны остались довольны попаданием в плей-офф. Что стало несомненным успехом. Ведь перед началом Евро сборной Румынии сулили провал.

А сборная Голландии ждёт своего соперника по четвертьфиналу — он определится в дуэли команд Австрии и Турции. Но кто бы им ни стал, Нидерланды будут фаворитом матча, и их невыход в полуфинал можно будет считать сенсацией. Да и путь в финал по сути открыт, ведь в 1/2 будет поджидать либо Швейцария, либо Англия. Любой из этих соперников нынешним голландцам по зубам. Поэтому первый финал Евро с 1988 года — реальная задача для команды Кумана.