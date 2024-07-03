Австрию перехвалили. Рангник не справился с Турцией, которая играла без главной звезды

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сегодня, 00:32

Неожиданный вылет главного открытия группового этапа.

Последнюю путёвку в 1/4 финала разыграли команды Австрии и Турции. Фаворитами встречи в Лейпциге считались австрийцы. Команда Ральфа Рангника выиграла групповой турнир, опередив сборные Франции и Нидерландов. Турки со скрипом вышли в плей-офф. Кроме того, из-за двух жёлтых карточек пропускал игру капитан турецкой команды Хакан Чалханоглу.

Гол в дебюте

Какое бурное начало! Сначала острая атака австрийцев и удар Марселя Забитцера. Мерт Гюнок забрал мяч. Ответ турок и угловой. А там после подачи и парочки рикошетов Мерих Демирал загнал мяч в ворота сборной Австрии. Случилось это на 57-й секунде — самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Через минуту Кристоф Баумгартнер едва не сравнял счёт. Затем угловой, и всё тот же Баумгартнер с метра не попал в ворота сборной Турции. Первый тайм проходил во взаимных атаках. Австрийцы чаще наведывались к воротам соперника, но турки действовали острее. Восходящая звезда Арда Гюлер умело закрутил мяч с углового в центр штрафной, и Мерих едва не оформил дубль. Мяч пролетел над перекладиной.

Ближе к перерыву австрийцы овладели преимуществом. Но серьёзных угроз у ворот Мерта не возникало, а защита сборной Турции не пускала соперников в свою штрафную площадку. Навесы легко пресекались рослыми турецкими защитниками. Перед самым перерывом неутомимый Баумгартнер сумел пробить по воротам, но в цель не попал.

После первого тайма впереди турки — 1:0. Вполне справедливый итог 45-минутки. Команда Винченцо Монтеллы очень дисциплинированно и грамотно провела игровой отрезок. У сборной Австрии игра в атаке явно не клеилась. А ошибка в обороне — никто не закрыл Мериха при розыгрыше углового, обернулась быстрым голом в ворота Патрика Пентца.

Мощный отрезок Австрии

В перерыве Ральф Рангник произвёл две замены. Отправились отдыхать Филип Мвене и Романо Шмид. Вместо них появились Александер Прасс и Михаэль Грегоритч. Но ставка на быстрый ответный гол не сработала. Удар Грегоритча после навеса Штефана Поша опасным никак не назовёшь. А потом Марко Арнаутович после отличной передачи Поша выскочил один на один с Мертом, но не смог переиграть турецкого вратаря. Тревожный звонок для команды Монтеллы. Далее последовало проникновение Конрада Лаймера в штрафную Турции, но удар оказался неточным. Пош бил метров с 15, но Мерих Демирал спас ворота. Выход Арнаутовича и неточный удар. К тому же капитан сборной Австрии находился в положении вне игры.

И снова Мерих

Свою первую осмысленную атаку турки провели через 11 минут после возобновления встречи. Удар Ферди Кадиоглу был заблокирован австрийским защитником. Через минуту последовала подача углового. Снова удар выполнил Арда Гюлер, а Мерих Демирал точно пробил головой в дальний от Пентца угол — 0:2. Центральный защитник сделал дубль.

У австрийцев осталось полчаса на спасение. Нужно было резко усиливать давление. Турки же были рады возможности действовать на контратаке. Команда Рангника тем временем усилила натиск. Под аккомпанемент весьма приличного дождя.

Штурм австрийцев

На 69-й минуте австрийцы были вознаграждены за старания. И снова угловой. Подача Забитцера, сброс Поша и удар Грегоритча с близкого расстояния. Мерт Гюнок капитулировал. Через две минуты Грегоритч чуть не забил второй, но на этот раз Мерт поймал мяч.

Преимущество сборной Австрии стало полным. Турки прижались к собственной штрафной. Флориан Гриллич решил проверить бдительность Мерта Гюнока ударом с дальней дистанции. Голкипер в падении забрал мяч.

Турки стали внимательнее действовать у своих ворот. Острота в действиях австрийцев постепенно сошла на нет. Лишь раз ошибся на выходе Мерт, но Баумгартнер не воспользовался этим промахом. Мог снять все вопросы о победителе Барис Йилмаз, но Пентц своевременно вышел из ворот и в подкате выбил мяч. А в добавленное время тот же Барис должен был забивать третий мяч, и снова Пентц выручил.

За считанные секунды до финального свистка Баумгартнер бил в упор. Но Мерт в непостижимом броске отбил мяч на угловой. Пентц устремился к мячу, но тщетно. Сборная Турции победила (2:1) и вышла в четвертьфинал. Теперь ей предстоит встретиться со сборной Нидерландов. Кстати, в составе турецкой команды играют два уроженца Голландии — Ферди Кадиоглу и Оркун Кокчу.

Сборная Турции по праву вышла в 1/4 финала. Очень грамотно и самоотверженно сыграли все футболисты. Два прекрасных гола забил Мерих Демирал. А возрастной вратарь Мерт Гюнок выдал, возможно, лучший матч в карьере. Оба турецких мяча, равно как единственный гол австрийцев, были забиты при розыгрыше угловых. Что большая редкость для нынешнего чемпионата.

Австрийцы, очаровавшие на групповом этапе, на этот раз перегорели. Не всегда у команды Ральфа Рангника получался прессинг. Да и быстрый гол спутал все карты. Всё-таки от команды, которой многие по итогам группового турнира прогнозировали как минимум полуфинал, ожидали иной игры против Турции, которую те же австрийцы в начале года разгромили 6:1. Повторить датскую сказку образца Евро-2020 Австрии не удалось. Кратковременный взлет на групповом этапе сменился жестким приземлением в первой же игре плей-офф.