От антирекорда Евро до героя. Забил на 1-й минуте и повторил достижение 40-летней давности

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вчера, 11:46

Теперь у Мериха Демирала есть возможность перезапустить карьеру.

Одним из героев матча сборных Австрии и Турции стал Мерих Демирал. 26-летний защитник отправил оба мяча в ворота австрийцев, чем во многом обеспечил выход своей команды в четвертьфинал.

Больше четырёх лет назад Мерих Демирал проходил у нас героем блога «Будем знакомы». Тогда молодой турецкий защитник засветился в «Спортинге» и «Сассуоло», осваивался в «Ювентусе», поддерживал президента Реджепа Тайипа Эрдогана и водил дружбу с Криштиану Роналду. Так что мы уже познакомились. Был повод.

Сломанная карьера

Тогда мы сулили Мериху большое будущее и в «Ювентусе», и в сборной, которая готовилась к чемпионату Европы-2020. Но всё пошло не так гладко. За «старую синьору» Мерих сыграл не очень много. Помешала тяжёлая травма – разрыв крестообразной связки колена и мениска. Потребовалась операция. Долго лечился, в результате чего лишился места в основе. Сыграл за «Юве» около тридцати встреч.

Евро-2020 отложили на год из-за пандемии коронавируса. Этот перенос позволил Мериху сыграть на первенстве континента. Но турнир принёс футболисту только разочарование. В матче-открытия с итальянцами Демирал поразил собственные ворота и стал первым футболистом, которому удалось «отличиться» подобным образом в стартовой встрече чемпионата. Так себе достижение. И вообще тот турнир сложился крайне неудачно и для турок, проигравших все три встречи группового этапа, и для самого Мериха. Вошёл в антисборную Евро-2020 по некоторым версиям.

Турок вернулся в «Ювентус» в скверном настроении. А тут ещё узнал, что туринцы в нём более не нуждаются. Сдали в аренду «Аталанте». А через год и вовсе продали его бергамаскам. В составе «богини» Мерих провёл два сезона и завершил их с одинаковыми показателями – 28 матчей и один гол. Сказать, что он был важным игроком в ансамбле Джан Пьеро Гасперини, было бы преувеличением. Поэтому «Аталанта» довольно быстро приняла предложение «Аль-Ахли». Саудовцы заплатили 20 миллионов евро. Десять процентов от сделки капнули и на счёт «Ювентуса».

Конечно, в «Аль-Ахли» Мериха не обделили материально. Но Саудовская Аравия – страна, в которую футболисты едут доигрывать, а не играть. А Демиралу на момент перехода было 25 лет. Неужели он забыл о своих амбициях и согласился на добровольную изоляцию? Видимо, были на то причины. Для Мериха этот отъезд стал своеобразным способом перезагрузить карьеру.

Винченцо Монтелла, возглавивший сборную Турции в сентябре прошлого года, разумеется, помнил турецкого защитника по матчам Серии А. И стал вызывать Мериха в национальную команду из Саудовской Аравии. Поэтому попадание в сборную на нынешний чемпионат Европы сюрпризом не стало. Мерих успешно сыграл в первом и третьем матчах своей команды. Во второй игре с португальцами он вышел на заключительные 15 минут при счёте 0:3. Все три мяча турки пропустили, когда Мериха не было на поле.

Бенефис в игре с Австрией

А в поединке со сборной Австрии, где фаворитом считался соперник, Мерих уже на первой минуте, а если быть точным, на 57-й секунде, поразил ворота. Самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы. Во втором тайме третий номер турецкой сборной забил второй мяч. И снова после розыгрыша углового. Второй дубль на турнире. Мог быть и хет-трик. В первом тайме Демирал мог забить ещё один мяч. Но всё равно два гола для защитника в столь важной встрече – более чем достойный результат. Последний раз подобное удавалось французу Жану-Франсуа Домергу в полуфинале чемпионата Европы-1984.

Но не забывайте, что Мерих – защитник, и его главной обязанностью является оборона собственных ворот. И со своей работой он справился превосходно. Конечно, австрийцы создали немало моментов. Несколько раз турков спасал вратарь Мерт Гюнок. Но в целом защита сборной Турции выдержала, а Мерих выиграл большинство единоборств, как верховых, так и внизу. Поэтому и был признан лучшим игроком матча. Совершенно справедливо. Другой претендент – Мерт Гюнок, вряд ли будет возражать.

Назад в Европу?

После блестящей игры Мериха Демирала в игре с австрийцами обозреватели вдруг задались вопросом: а что он делает в Саудовской Аравии? Играет за «Аль-Ахли» с Риядом Марезом, Роберто Фирмино и Эдуаром Менди. Команда Демирала заняла третье место в чемпионате страны.

Но все перечисленные выше футболисты – игроки возрастные. А Мериху всего 26 лет. Повторимся, не самый подходящий возраст для игры в саудовской лиге. Видимо, это временный отход в тень. После успешного выступления на чемпионате Европы Демирал вправе рассчитывать на выгодные предложения от европейских клубов. Рослый, мощный, превосходно играющий и головой, и ногами, прекрасно видящий поле. Чем не защитник для больших клубов? Контракт с «Аль-Ахли» заканчивается через год. Так что ждём охоты на одного из лидеров турецкой сборной.

Но вряд ли Мерих будет рассматривать какие-либо предложения до завершения чемпионата. Турки имеют хороший шанс повторить свой успех 2008 года, когда они поделили со сборной России третье место. Лишние разговоры о трансферах могут только помешать сосредоточиться на главном, а именно – на игре. Кстати, если турецкая сборная возьмёт медали текущего чемпионата Европы, то её лидеры могут заметно вырасти в цене.