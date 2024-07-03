Аргентина и Бразилия в беде. На Кубке Америки новый главный фаворит

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вчера, 16:46

Аргентинец Марсело Бьелса блестяще провёл тюнинг доставшейся ему команды.

На проходящем в США розыгрыше Кубка Америки завершился групповой этап. Очень мощно выступила сборная Уругвая, выигравшая все три встречи. Однако в четвертьфинале La Celeste ждёт серьёзное испытание — встреча со сборной Бразилии.

Авторский проект

Долгое время сборная Уругвая была авторским проектом Оскара Вашингтона Табареса, возглавлявшего команду на протяжении 15 лет. Уругвайцы выиграли и Кубок Америки, и доходили до полуфинала чемпионата мира 2010 года. Успехом можно считать также выход в четвертьфинал проходившего у нас мирового первенства 2018 года. Но в 2021-м Табареса отправили в отставку, после чего команда, оставшаяся без своего многолетнего наставника, столкнулась с заметными сложностями.

Диего Алонсо сохранил в составе почти всех футболистов, игравших при Табаресе, но на чемпионате мира в Катаре южноамериканцы не смогли выйти из группы. После этого Алонсо добровольно оставил свой пост. Недолгим было пребывание у руля Марсело Броли. Два товарищеских матча с командами Японии и Южной Африки, победа и поражение. Впрочем, Броли изначально считался фигурой временной. И в мае прошлого года главным тренером был назначен 67-летний аргентинец Марсело Бьелса.

Выбор, казавшийся спорным

Нельзя сказать, что приход Бьелсы встретил единодушную поддержку. Авторитет аргентинца в футбольном мире высок. Но приводились также аргументы против. Это и возраст тренера. И то, что он иностранец, причём из соседней страны. Многие уругвайцы были не в восторге от прихода аргентинского тренера. Кроме того, опасения вызывала репутация самого Бьелсы, заработавшего прозвище El Loco — Бешеный. С возрастом Марсело стал более несдержанным и скандальным. К тому же большинство его успехов в прошлом. Да, аргентинец вернул «Лидс» в Премьер-Лигу после длительного перерыва, но в итоге был уволен после четырёх поражений подряд. Однако Бьелса включился в работу с третьей южноамериканской сборной. Ранее он руководил командами Аргентины и Чили.

Бьелса начал обновления состава — перестал вызывать в команду ветеранов Эдинсона Кавани (который недавно завершил карьеру в национальной команде), Луиса Суареса, Фернандо Муслеру, Диего Година. Уругвайцы взяли хороший старт в отборочном турнире чемпионата мира 2026, уверенно обыграли чилийцев 3:1. Но после проигрыша команде Эквадора 1:2 скепсис усилился. Перелом произошёл 18 октября, когда сборная Уругвая нанесла поражение бразильцам со счётом 2:0, прервав 37-матчевую беспроигрышную серию «селесао» в отборочных встречах. Кроме того, уругвайцы впервые за 22 года нанесли поражение пятикратным чемпионам мира. А потом Бьелса повысил свой рейтинг среди болельщиков тем, что вернул в состав 36-летнего Луиса Суареса. Затем «селесте» обыграла в Буэнос-Айресе Аргентину 2:0. Это было первое поражение аргентинцев в статусе чемпионов мира.

По итогам шести туров сборная Уругвая идёт второй, уступая два очка аргентинцам. Но впереди ещё две трети пути. Однако уругвайцы одержали две важнейшие победы, которые могут сыграть важную роль в распределении мест в итоговой таблице. Сейчас внимание болельщиков приковано к турниру в США , где их команда пока смотрится лучше всех. Жители Уругвая рассчитывают, что сборная сможет впервые с 2011 года стать чемпионом континента.

Что принёс Бьелса

Как было сказано выше, Бьелса пошёл на омоложение состава. Тем более что в Уругвае выросли новые звёзды — защитник Рональд Араухо («Барселона»), полузащитники Мануэль Угарте («Пари Сен-Жермен») и Федерико Вальверде («Реал»), нападающий Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), даром что последнего в Англии нещадно критикуют за реализацию моментов. Появилось немало других одарённых игроков. В заявку команды на Кубке Америки вошли два представителя Российской Премьер-Лиги — защитники Николас Маричаль («Динамо») и Лукас Оласа («Краснодар»). Но не нашлось места для «динамовца» Диего Лаксальта.

Давайте посмотрим, в каком составе провели уругвайцы турнир в группе С на Кубке Америки. Ворота теперь защищает опытный Серхио Рочет, поигравший в голландском «Алкмаре» и турецком «Сивасспоре», а ныне выступающий в бразильском «Интернасьонале». В центре обороны напарником Рональда Араухо неожиданно стал не капитан команды Хосе Мария Хименес из мадридского «Атлетико», а Матиас Оливера, играющий в «Наполи» левого защитника. В сборной за левый фланг отвечает другой Матиас — Винья из «Фламенго». Наитан Нандес («Кальяри»), всегда игравший правого полузащитника, определён Бьелсой на край обороны. Оба фланговых защитника получили большие полномочия.

Пару опорников составляют Федерико Вальверде и Мануэль Угарте. На позиции атакующего полузащитника в первой встрече был замечен Джорджиан Де Арраскаэта, а в двух других действовал Николас Де Ла Крус, оба — футболисты «Фламенго». Максимилано Араухо из мексиканской «Толуки» играет левого нападающего, Факундо Пеллистри из «Манчестер Юнайтед» — правого. В центре располагается Дарвин Нуньес. Знаменитый ветеран Луис Суарес пока довольствуется выходами на замену, как и Родриго Бентанкур из «Тоттенхэма». Оласа сыграл 7 минут с боливийцами, Маричаль пока на поле не выходил.

В первом туре уругвайцы со счётом 3:1 обыграли команду Панамы. Голы на счету М. Араухо, Нуньеса и Виньи. Затем «селесте» разобрала на запчасти сборную Боливии 5:0 — забитыми мячами отличились Пеллистри, М. Араухо, Нуньес, Вальверде и Бентанкур. Наконец, гол Оливеры принёс южноамериканцам три очка в игре со сборной США , оставив хозяев турнира за бортом плей-офф. В этой встрече потерял сознание Макси Араухо. Футболиста пришлось заменить на 28-й минуте на Себастьяна Касереса из мексиканской «Америки», который вообще центральный защитник.

Команда Уругвая вышла с первого места, набрала очень приличный ход и постарается посрамить букмекеров, которые считают фаворитом четвертьфинала бразильцев. У сборной Бразилии же есть шанс поквитаться за ноябрьское поражение. Матч пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе. Остальные пары следующие: Аргентина — Эквадор, Венесуэла — Канада и Колумбия — Панама. Как видим, в розыгрыше остались только две североамериканские сборные из шести.