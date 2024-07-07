«Спартак» хочет подписать конфликтного аргентинца. Ругался с тренером, был целью «Зенита», заслужил сравнения с Месси

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07 июля 2024, 11:56

Рискованная ставка «красно-белых».

В субботу почти все спортивные порталы сообщили, что «Спартак» близок к приобретению ещё одного новичка. Говорилось, что москвичи уже согласовали переход Эсекьеля Барко с «Ривер Плейтом». Называлась и сумма отступных — примерно 12-15 миллионов евро. Давно «красно-белые» не совершали столь дорогих приобретений.

Меньше Месси

Итак, кто же такой Эсекьель Барко, которого называют без пяти минут спартаковцем? Атакующий полузащитник, правша, но неплохо владеет и левой. Рост — метр шестьдесят семь. Если переход состоится, то Эсекьель станет самым миниатюрным игроком «Спартака». Чаще всего играет на левом фланге, но может и сместиться в центр. Несмотря на небольшие габариты, обладает очень приличным ударом. Один из самых быстрых в «Ривер Плейте». Мячом владеет виртуозно. Бороться с Барко очень сложно. Обыграть пару-тройку соперников для него не проблема. Защитникам, а они, как правило, парни крупные, очень нелегко бороться с таким малышом. Отобрать мяч без нарушения правил у Барко чрезвычайно сложно.

Эсекьель обладает хорошим пасом, как длинным, так и коротким. Неплохо выполняет штрафные и угловые. Но при этом аргентинец слабоват в игре головой, что простительно с таким-то ростом. В оборонительных действиях участвует с неохотой. И довольно упрям. Прошлой зимой у него случился конфликт с тренером «Ривер Плейта» Мартином Демикелисом. В игре с «Атлетико Тукуман» Барко не реализовал пенальти. Но судья заметил, что вратарь раньше времени сдвинулся с места и попросил повторить удар. Напрасно Демикелис кричал с тренерской скамейки, чтобы Эсекьель уступил право пробить пенальти другому игроку. Маленький упрямец снова подошёл к точке и снова не забил. После чего был заменён в перерыве. Но уже в следующей встрече Барко вышел в стартовом составе «Ривер Плейта».

Из-за своей комплекции Барко был обречён на сравнение с Лионелем Месси. Даже с учётом того, что он правша в отличие от Лео. Конечно, Барко далеко не Месси. Иначе бы мы о нём были наслышаны ещё раньше. И сейчас бы он играл на Кубке Америки, а может, и чемпионом мира был. Не Месси. Но футболист очень толковый и сильный для нашего чемпионата.

Несостоявшийся зенитовец

А ведь Барко мог приехать в Россию ещё 7 лет назад. Но не в «Спартак», а в «Зенит». Помните, аргентинский вектор в развитии петербуржцев? Когда в их составе играли сразу пять представителей этой южноамериканской страны. Сейчас мы даже не сразу вспомним их имена. Да и отдача от аргентинцев была невелика. Долго они не задержались. И потом не особо блистали, за исключением Леандро Паредеса, выигравшего чемпионат мира в Катаре.

Эсекьель мог стать членом этой бригады. «Зенит» интересовался 18-летним полузащитником тогда ещё «Индепендьенте», но юный футболист не отважился на переезд в далёкую Россию. Хотя «Инде», один из пяти великих клубов Аргентины, был готов поправить своё финансовое благополучие за счёт продажи талантливого юноши.

Барко — уроженец Росарио, но футбольное образование получил именно в «Индепендьенте». И мечтал стать легендой «красно-синих». Дебют молодого футболиста получился ярким. Отличился уже во втором матче. Вскоре Барко подписал свой первый профессиональный контракт. В том же году «Инде» выиграл второй по значимости клубный турнир континента — Южноамериканский кубок. В финале 18-летний Барко забил победный мяч в ворота «Фламенго». Эсекьель был безмерно счастлив и мечтал принести своему клубу восьмой Кубок Либертадорес.

Но «Индепендьенте» — клуб именитый, но по нынешним временам не богатый. Не получилось продать юное дарование «Зениту», не сумели договориться «Бенфикой», так подоспела «Атланта Юнайтед» с её рекордным для МЛС предложением в 15 миллионов долларов.

В США всё сразу пошло не так. Травма на предсезонке, пропущенный старт, тяжёлое вхождение в сезон. Потом всё установилось. Барко помог «Атланте» выиграть чемпионат МЛС , а через год взять Кубок. Он приглашался на матчи всех звёзд. Но на родине о молодом футболисте забыли. В первую сборную не приглашали, ограничивались олимпийской.

Три года Барко отыграл за «Атланту» и понял, что в МЛС он может закопать свой дар. Захотелось на родину. Тем более, что возник вариант с другим великим аргентинским клубом «Ривер Плейтом». Конечно, воспитанник «Индепендьенте» вряд ли испытывал тёплые чувства к «Риверу». Но только «красно-белые» были согласны арендовать Эсекьеля с правом выкупа. Кроме того, за «Ривер» играли Хулиан Альварес, Энцо Фернандес и другие приятели. Да и перспектива поработать с тренером Марсело Гальярдо не могла не радовать.

С тех пор Барко выступает за «Ривер Плейт». Выиграл чемпионат Аргентины, стал видной фигурой в команде, где уже нет ни Альвареса, ни Фернандеса, да и тренер другой. Но в сборную пока не привлекается.

Почему Эсекьель вдруг снова решил попытать удачи за границей, тем более в российской Премьер-Лиге? Неизвестно. Тем более что попасть в сборную Аргентины из российского клуба сложнее, чем из МЛС . Равно как и неизвестно, заиграет ли Барко в «Спартаке». Переход видится рискованным. Но интересным.

Кавенаги, Рохо и другие

Аргентинцы, наверное, самые капризные из всех южноамериканцев. Нельзя сказать, что они не приживаются в российских клубах. Есть вполне положительные примеры. Например, динамовец Фернандес или аргентинская колония в «Оренбурге». Но отсев идёт довольно большой.

Давайте посмотрим, как складывались судьбы аргентинских легионеров «Спартака». Таковых в составе столичного клуба было восемь. С учётом родившегося в Аргентине, но игравшего за сборную Парагвая Лукаса Барриоса — девять.

Первые представители Аргентины появились в «Спартаке» в 2004 году. Купленный за рекордные 12 миллионов у «Ривер Плейта» нападающий Фернандо Кавенаги долго не мог забить и довольно быстро превратился в объект насмешек. Два с половиной сезона Фернандо в составе москвичей отыграл, забил несколько красивых голов, но так и остался инородным телом. Пришедший вслед за Кавенаги олимпийский чемпион Клементе Родригес из «Бока Хуниорс» играл на левом фланге обороны. Климушка, как его называли спартаковские болельщики, активно участвовал в атакующих действиях. Но со своими прямыми обязанностями справлялся не всегда. Однако он отыграл за москвичей 93 матча — больше, чем кто-либо из его соотечественников.

Пришедший из «Банфилда» Кристан Майдана сразу не понравился спартаковским болельщикам. Правда, причин для особой любви не было. Толку от полузащитника было немного. Может, потому, что тренеры москвичей не нашли ему должного применения.

Николас Пареха, перебравшийся из «Валенсии», напротив, сразу показал себя грамотным и мастеровитым защитником. Олимпийский чемпион Пекина. Играл неплохо, несмотря на травмы и карточки. Даже капитанскую повязку надевал. Но так и не прижился. В итоге «Спартак» отпустил Нико в «Севилью».

Недолгим было пребывание в «Спартаке» другого защитника Маркоса Рохо из «Эстудиантеса». Всего 8 матчей. А ведь игрок-то хороший, что и подтвердила дальнейшая биография Рохо — «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», более 60 встреч за сборную Аргентины. Финалист чемпионата мира 2014 года. Сейчас выступает за «Бока Хуниорс». Почему в «Спартаке» не захотели поработать с талантливым парнем, почему так легко расстались? Вопрос остаётся открытым.

Купленный летом 2012 года у «Боки Хуниорс» защитник Хуан Инсаурральде отличился в первом же матче за новый клуб. Но вскоре выяснилось, что Хуану не всегда хватает скорости, да и карточки он собирал на ровном месте. Какую-то пользу «красно-белым» он всё же принёс, но пребывание в столичном клубе было недолгим.

Неплохо начинал в «Спартаке» опорный полузащитник Тино Коста, практически не выступавший на родине, но немало поигравший во Франции и Испании. Какое-то время Тино, довольно быстро открывший счёт своим голам в России, был одним из ключевых игроков команды Валерия Карпина. Но потом Коста как-то сдал и перестал попадать в основу. А потом вовсе уехал в итальянскую «Дженоа». Недавно он завершил карьеру.

К приходу Эсекьеля Понсе спартаковские болельщики отнеслись со скепсисом. В греческом АЕКе нападающий немало забивал, но при этом не смог заиграть ни в «Роме», ни в «Лилле». Скепсис усилился, когда южноамериканец в одном из первых матчей за «Спартак» заработал красную карточку за атаку динамовского вратаря Антона Шунина. Но потом Эсекьель разыгрался, стал забивать и в итоге оказался одним из самых, если не самым успешным аргентинцем в спартаковском клубе — 25 голов в 75 матчах. Возможно, «Танк» мог принести москвичам больше пользы, но сначала травма, потом уход в испанский «Эльче». Где Понсе не заиграл. Зато в АЕКе, куда Эсекьель вернулся после перерыва, он снова демонстрировал достойную результативность. Сейчас Понсе осваивается в клубе МЛС «Хьюстон-Динамо».

Как видим, эффективность аргентинских легионеров «Спартака» невысока. Частично это связано с проблемами адаптации. Частично с тем, что в клубе не уделили должного внимания и не направили в нужное русло. Каким будет пребывание в клубе Эсекьеля Барко — покажет время. Наверное, в клубе понимают, что аргентинца мало приобрести. Его нужно ещё внедрить, а это дело довольно сложное.