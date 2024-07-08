Нидерланды впервые за 20 лет в полуфинале Евро. Куман готов быть аутсайдером против Англии

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08 июля 2024, 00:42

Голландцы удачно проиграли в группе.

Гакпо, Симонс и Депай создали любопытную тройку

У Нидерландов одна из лучших атакующих троек на Евро. Выше, пожалуй, лишь Испания. Там капитан Мората помогает молодым вингерам и друзьям Ямалю и Уильямсу. Но на второй строчке не Мбаппе или Кейн, а именно голландская атака. Гризманн и Мбаппе не могут найти взаимопонимание на турнире и правильного напарника в центре атаки, чтобы реализовал моменты, Дешам признаёт проблемы.

У англичанина Кейна нет идеальной игровой связи с Фоденом и Сака. У немцев хорошо бегали Мусиала и Вирц, но были проблемы с центральным нападающим. Хаверц не всегда попадал в игру. У Роналду тоже были проблемы с поиском связи с напарниками. В результате больше, чем Нидерланды – 9 мячей, забили только немцы с испанцами. Но Нагельсманн увидел 5 из 11 голов в поединке с Шотландией.

А тренер Куман наблюдает правильную работу голландцев в разных матчах. Дожали Польшу вторым темпом. Забивали в ворота Австрии, хоть и проиграли в итоге. Были шансы обставить Францию, Симонс забил гол. Взятие ворот отменили из-за активного офсайда у Думфриса. Инсайды Нидерландов – Гакпо и Симонс, на удобных для них позициях в сборной страны. А Депай вжился в роль ложной девятки.

Автогол турецкого защитника отобрал у Гакпо четвертый мяч на Евро, но три взятия ворот и ассист тоже классный результат. Также важно, что у Кумана работают замены. Вингер Мален сделал дубль против Румынии. Вегхорст отличился против поляков, выдумал победный мяч. Также у рослого форварда есть голевой пас против Австрии. Только у Зиркзее нет голов, возможный игрок МЮ сыграл на Евро лишь пару минут.

В обороне у голландцев финалисты Лиги чемпионов

Думфрис и Де Врей играли в прошлом финале Лиги чемпионов с «Интером». Ван Дейк и Аке побеждали в турнире с двумя чемпионами Англии последних лет. Невзирая на отсутствие опыта у голкипера «Брайтона» Вербруггена, линия защиты Нидерландов, даже допуская явные ошибки, наравне с Испанией по допущенным ударам. Пропустили пять мячей, но у них невероятно богатый выбор в обороне.

Маттейс де Лигт из «Баварии» на лавке, как и Микки ван де Вен – один из лучших новичков сезона АПЛ из «Тоттенхэма». Молодые крепкие парни могут выйти на замену. А опытные ван Дейк и де Врей пригодились в атаке. Понятно, что Вирджил в целом результативнее, чем его коллега из «Интера». Зато у ветерана де Врея против Турции первый гол за сборную за девять лет – вовремя подсуетился.

Гол Стефана не позволил Турции захватить инициативу. Или успокоить матч, чтобы перейти к овертайму и серии пенальти. Даже когда ошибается лидер ван Дейк, сборная Нидерландов не паникует без мяча. Хороший знак для тренера Кумана. При этом не подумайте, что Рональда носят на руках на родине. Его критикуют за любовь к налаженным схемам. Успешные замены списывают на случайность.

Также требовательным в футболе голландцам не нравится работа сборной страны без мяча. В таком случае вспоминают о минусах латералей. Есть вопросы к прессингу от тройки атаки. Иногда Нидерланды слишком глубоко садятся к своим воротам. Такой футбол не опасен против Румынии, но может оказаться смертельным для обороны в поединке против Англии, которая чаще владеет мячом.

Нидерландам будет сложно с аморфными англичанами

Куману надо опасаться эйфории, ведь Нидерландам откровенно повезло. Поляки в плохом состоянии, и в первом туре не мог сыграть Левандовски. Французы выступают хуже своих богатых возможностей, и против голландцев не был готов выйти на поле Мбаппе, ведь сломал себе нос накануне и просидел весь поединок на скамейке. Австрийцам Куман проиграл, пропуская вертикальные атаки, которые можно организовать через Сака, а не только через Забитцера.

Турки в поединке 1/4 финала устали, но забили Нидерландам важный мяч. Матч получился непростым для «оранжевых». Причем только против Франции у Кумана был матч с явным фаворитом, а Румыния явно не Испания по уровню готовности и талантам. Проще говоря, Англия и Нидерланды пользуются силой жребия в своей части сетки плей-офф. Обе команды прошли в полуфинал с более слабой стороны, и это очевидно. Сложно определить их истинный уровень.

Даже комплименты центру поля, если Райс и Майну закроют голландских хавбеков в полуфинале, придется дополнять оговоркой. За Нидерланды не играют основные полузащитники де Йонг, де Рон и Копмейнерс. Запасные хавбеки Кумана хороши против средних соперников, но с Англией будет их настоящая проверка. Против ребят из основы «Арсенала», МЮ и «Реала» они могут смотреться намного хуже и совершить ряд показательных ошибок.

Голландцы сэкономили силы в поединках плей-офф

Голландцам важно адекватно оценивать себя и конкурентов. Куман не стал великим тренером, обыграв Румынию и Турцию. Ему повезло, что Саутгейт тоже не новый Ринус Михелс. Но аморфность англичан мешает их прочитать и уверенно убрать с пути. Швейцарцы организованы не хуже, чем Нидерланды, пускай не обладают талантами аналогичного калибра. Они добрались до серии пенальти, где уступили нервам и волевому голкиперу Пикфорду.

Нидерланды вылетали по пенальти от Аргентины на ЧМ -2022. А теперь впервые за 20 лет зашли в полуфинал Евро, где симпатии фанатов яркого футбола точно будут на их стороне. Голландцы уже провели турнир успешнее, чем многие от них ждали. Австрийский рывок Рангника можно было предугадать. Но скорее думали о Франции в той части сетки, где сейчас Англия. А получили успешный для Кумана расклад. Он сэкономил силы против Румынии и Турции.

У таких крепких, но не шикарных соперников нет ресурсов Бельгии и Португалии, которые погоняли команду Дешама в плей-офф. Сейчас голландцам важно собрать всю энергию в один кулак, чтобы Англия испугалась темпа игры команды Кумана. Опытный ван Дейк будет в финале Евро лишь том в случае, если у подопечных Саутгейта не получится сыграть в проверенном занудном стиле. Голландцы тоже не устраивают карнавал, но их игра симпатичнее.