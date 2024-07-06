Швейцария готовится выбить второго финалиста Евро-2020. Для очередной сенсации надо закрыть одного игрока

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вчера, 09:07

Организованность сыграет в плюс.

Англичане до сих пор играют с огнём

Если бы команда Гарета Саутгейта уверенно разобралась со Словакией в 1/8 финала, их неубедительную игру в группе все бы забыли – объяснили бы это тем, что тренер выводит коллектив на пик формы к ключевым играм плей-офф. Но в недавнем поединке «три льва» не показали ничего нового – даже с поправкой на пропасть в классе фаворит турнира пропустил первым и безуспешно пытался сравнять.

Кейн промахивался в концовке второго тайма, шансов спастись оставалось всё меньше – на краю пропасти опять включился Беллингем. Если бы не Джуд и его гол сербам, отправились бы «три льва» в отпуск по итогам группового этапа. В этот раз он в добавленное время запустил камбэк. А в овертайме отличился и Харри Кейн. Но опять же – речь не о поединке двух титанов, а о столкновении стопроцентного фаворита с аутсайдером – и Англия даже в таких матчах не способна побеждать с запасом, на классе.

После своего гола хавбек «Реала» кричал: «Кто же ещё?» К ужасу англичан, действительно – больше некому вытаскивать сборную в критический момент. А при такой игре их будет много.

Сбалансированный и зрелый середняк

Мурат Якин слился с этой командой в симбиозе – при нём «красные крестоносцы» полностью осознали себя и научились максимально эффективно использовать свои достоинства. В активе – уже второй турнир, который сборная проводит на высоком уровне. До этого на чемпионате мира в Катаре швейцарцы пробились в плей-офф из группы с Бразилией, Сербией и Камеруном. Судьба путёвки решалась в очном матче против «белых орлов» в заключительном туре – и банда Якина за счёт организованности забрала победу.

На континентальном первенстве в квартете с командами Венгрии, Шотландии и Германии Швейцария уже чётко осознавала, что способна взять вторую путёвку – и стартовая победа над венграми убедила окончательно. Против Италии – действующих чемпионов Европы – организованность, зрелость и неуступчивость швейцарцев лишь нашли подтверждение.

Главный вопрос – перебьёт ли порядок класс

«Порядок бьёт класс» – аргумент, которым Якин и его тренерский штаб активно пользуются. В четвертьфинале вполне могли бы оказаться итальянцы. Но Швейцария изучила все слабые стороны «скуадры адзурры» и пробилась далее.

Это, кстати, немецкая пословица, которую на немецкой же земле теперь проверят на практике. Нынешняя Англия – команда, которая отлично олицетворяет противоположный полюс. Слабая организация, слабая работа тренера, расхлябанность и несыгранность приводят к тому, что победы даются с трудом – даже против средних команд. В то же время они добываются – и добываются исключительно за счёт индивидуального мастерства Джуда или того же Кейна (первого в большей степени, у него оба мяча – ключевые).

Швейцарцы же не имеют игроков такого масштаба – они пришли в ту же точку, что и Англия, совершенно другой дорогой. За счёт слаженности действий, реализации тренерских установок – и лишь потом таланта отдельных игроков, который позволяет усилить эффект от первых двух составляющих.

Крепкие оборона и центр поля должны помочь «крестоносцам»

Огромное влияние на игру Швейцарии стал оказывать Мишель Эбишер. 27-летний хавбек с новой силой раскрылся под руководством Тиаго Мотты в «Болонье». Мурат Якин использует его видение поля, чтобы сделать свою схему более гибкой. На этом Евро коллектив играет в «3-4-2-1», Эбишер выходит левым латералем – но постоянно смещается в центр, создавая численное преимущество. Ширину сохраняют Варгас, либо Родригес.

Отлично встроился в систему и Гранит Джака – ему развязали руки, полузащитник очень важен при продвижении мяча и заполнении зон. Также экс-футболист «Арсенала» служит «камертоном» — может ускорить темп пасом в касание или наоборот замедлить, чтобы сбить соперника.

Огромный уровень взаимопонимания и включенность всех в перестроения делают Швейцарию максимально гибкой и универсальной. В игре с Англией критически важно закрыть её лидеров – и эти факторы могут сыграть ключевую роль. Коллективно сдерживать Беллингема, Сака, Кейна, Фодена будет проще. Тем более далеко не все из них сейчас в лучшей форме.

Авангардная пара в полуфинале станет украшением

Пока Швейцария больше заслуживает путёвку в финал – они показывают широкий арсенал навыков, которым добывают результат, а англичане вывозят на одном Беллингеме. Правда, их часть сетки к такому располагает.

Разборки титанов оставили для противоположной половины – там Франция уже в 1/8 финала рубится с Бельгией, а в четвертьфинале взяла реванш за финал Евро-2016. А Испания столкнулась с другой самой стильной сборной турнира – Бундестим. И остановила хозяев турнира. В другой части как-то свободнее – авангардная Австрия играет против Турции (и неожиданно вылетает), туркам предстоит встретиться с Нидерландами. И ведь кто-то из них получит путёвку в полуфинал. Где встретится с победителем пары Англия – Швейцария.

Если последние свяжут «трёх львов» и пройдут дальше, получится пара, от которой так и веет новизной – голландцев редко увидишь в шаге от финала большого турнира. Для турок и швейцарцев это вообще станет сенсацией.

Прогноз Soccer.ru: очень тяжело выбрать, чему довериться. С одной стороны, швейцарцы объективно убедительнее. С другой, англичане постоянно на грани – и грань эта гибкая. Вполне может выйти так, что за 90 минут Джуда разок оставят без опеки – а ему и этого достаточно. Но не будем верить в преступление против футбола – поставим на сенсационную победу Швейцарии.