Голландец, не говорящий по-голландски. Тайное оружие Кумана на Евро-2024

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вчера, 15:40

Сыграет ли лидер «Байера» в четвертьфинале.

Одной из ярчайших фигур в золотом составе «Байера», бесспорно, является Джереми Фримпонг. В текущем сезоне 23-летний футболист забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач. И это при том, что Джереми — правый защитник. Сейчас он выступает за сборную Нидерландов на чемпионате Европы. Пока результативных действий не совершил. Сыграл в двух матчах из четырёх. Но вполне может появиться в четвертьфинале с турками.

Ученик Алонсо

Основной козырь молодого голландца — его скорость. Как стартовая, так и дистанционная. Джереми способен убежать от любого оппонента. Вспомните, как он дважды оставлял с носом Тео Эрнандеса в недавней игре с французами. Он хорошо видит поле, всегда заметит товарища, находящегося в более выгодной позиции, и отдаст ему пас. Тренер «Байера» Хаби Алонсо научил Фримпонга делиться мячом. Но и сам игрок пробить в состоянии. Забивает Джереми на уровне иных нападающих. Причём результативность возросла также после начала работы с Алонсо.

До начала работы с испанским специалистом Фримпонг был классическим крайним защитником, больше занимавшимся своими прямыми обязанностями. Алонсо же разглядел в молодом голландце игрока всей бровки поля — латераля. Джереми начал наматывать километраж на своём правом фланге, активно участвовать в атаках, а также стал командным игроком. И его вклад в золотой дубль «Байера» весьма и весьма весом.

Быстрые результативные крайние защитники — отличительная черта нынешнего «Байера». Не забудем, что на левом фланге там столь же эффективно играет Алехандро Гримальдо. Но пока он только раз выходил на поле в составе сборной Испании. Видимо, и у Луиса де ла Фуэнте, и у тренера голландской сборной Рональда Кумана иные взгляды на тактику, чем у наставника «Байера».

Но сказанное выше не означает, что Фримпонг может эффективно играть только у одного тренера. Скорее всего, такой талант не затеряется и у других специалистов.

Выбор юного африканца

А ведь Джереми мог играть за другую сборную, не голландскую. И даже вообще не оказаться на Евро, если бы сделал в своё время иной выбор. С Нидерландами Фримпонга связывает только место рождения. Он появился на свет в декабре 2000 года в семье переселенцев из Ганы. Но через несколько лет семья переехала в Англию, где Джереми и вырос. Поэтому футболист мог выбирать между тремя сборными — родины исторической — Ганы, родины фактической — Нидерландами и Англии, где провёл большую часть сознательной жизни. Играть за африканскую команду Джереми не захотел, подписаться в сборную Англии — не рискнул, видимо опасаясь конкуренции. Выбор пал на команду Нидерландов.

При этом Фримпонг не сыграл ни минуты в голландском чемпионате. Футбольное образование он получил в «Манчестер Сити». Затем отыграл полтора сезона в «Селтике», потом перебрался в «Байер», где играет по сей день. И не факт, что Джереми когда-нибудь появится в Эредивизие.

Но вот незадача. Джереми не говорит по-голландски. Когда был маленьким — не выучил. А в Англии было некогда. Английский и голландский языки относятся к германской группе, но похожими их назвать никак нельзя. Конечно, большинство жителей Нидерландов владеют английским языком, но это не отменяет проблемы. Но Луи ван Гал всё же взял молодого футболиста на чемпионат мира 2022 года. Правда, так и не выпустил на поле в Катаре. Дебют состоялся уже при Рональде Кумане в 2023 году. Пока Фримпонг сыграл за «оранжевых» всего 6 матчей, 2 из них на Евро, но успел поразить ворота канадцев в товарищеском матче.

Гимн Нидерландов Джереми перед играми не поёт. Ведь до сих пор не выучил язык. Но при этом в услугах переводчика не нуждается, ибо всё понимает.

Объект охоты

Подвиги Фримпонга в Бундеслиге и Лиге Европы не могли остаться незамеченными. Его уже заметили во многих клубах Европы. Готова купить афроголландца хищная «Бавария». «Манчестер Сити» вспомнил, чей Джереми воспитанник. «Ливерпуль» рассматривает возможность приобрести футболиста. Но наибольшую активность проявляет «Барселона», чей новый тренер Ханси Флик попросил руководство купить Нико Уильямса и Джереми Фримпонга. Однако есть некое предчувствие, что следующий сезон Фримпонг проведёт там же, где и Хаби Алонсо — в «Байере». А потом уже проследует вслед за своим любимым тренером. Которого хотят видеть в «Реале» преемником Карло Анчелотти. Тем более что правый защитник «королевского клуба» Дани Карвахаль уже не молод. Сейчас ориентировочная цена футболиста составляет 50 миллионов евро. Если выждать паузу, то можно продать голландца за большую сумму.

Каковы шансы Фримпонга появиться на поле в матче с турками? С одной стороны, выигрышный состав не меняют, а разгромить румын голландцы смогли и без его участия. Игра Дензела Думфриса нареканий со стороны главного тренера не вызывала. Но с другой стороны Рональд Куман захочет удивить своего коллегу Винченцо Монтеллу, то стоит пойти на нестандартный ход. Например, выпустить Джереми Фримпонга, который несмотря на молодость уже опытный футболист, чемпион Германии и финалист Лиги Европы.