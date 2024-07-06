Нидерланды в двух шагах от финала Евро. Первое препятствие — главная сенсация турнира

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вчера, 14:03

Надо победить на классе.

Одними угловыми смели команду-открытие

Австрийцы шикарно провели групповой этап – на равных бились с французами, на финише обыграли голландцев и вышли в плей-офф с первого места. И именно команду Рангника все ждали в четвертьфинале – это был бы шанс «оранжевых» на реванш, для самой Австрии – возможность побороться за медали. Но неожиданно прошла сборная Турции – причём как прошла!

Подопечные Винченцо Монтеллы добыли сильнейшее преимущество. Во-первых, благодаря быстрому голу. Во-вторых, благодаря 2:0 к 60-й минуте. В-третьих, благодаря тому, как эти два мяча забили. Очень быстро вышла на поверхность беспомощность Австрии на стандартах. Первый же угловой привёл к неразберихе в штрафной – два игрока опекали пустоту. Серия отскоков, вратарь не зафиксировал мяч, он выкатился прямо на ногу Демиралу. После этого австрийцы организовали массированное наступление – но свои моменты не реализовали. А Демирал во втором тайме снова забил – и опять с углового.

С одной стороны, обидно за действительно яркую команду – сборная Австрии вполне могла украсить четвертьфиналы. Быть может, и в 1/2 засветиться. С другой, для этого надо было проходить испытание прочностью – быстрый гол Турции можно объяснить везением, но австрийцы ничего не смогли противопоставить.

У голландцев будут моменты

Вся Турция в эйфории от результата – эмоции отлично оформил в слова главный тренер Монтелла:

Командный дух был с первой и до последней минуты. Впервые дух этой команды мы увидели в гостевом матче отборочного турнира против Хорватии. Мы немного устали. Я очень рад за своих игроков. Может быть, в первых матчах у нас были некоторые проблемы по части командного духа. Это исторический результат. По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008.

Но при оценке важно абстрагироваться от эмоций – и объективно у Нидерландов будут развязаны руки в четвертьфинале. Турки не умеют организованно и надёжно играть в обороне. Коллектив пропускал минимум один гол в каждом из матчей на этом Евро. Даже Грузия нашла свой момент. Чехи тоже отличились, несмотря на итоговую победу Турции. Португалия вообще забила трижды.

На своей половине не хватает организованности – а у команды Рональда Кумана достаточно классных исполнителей, чтобы этим воспользоваться. Тот же Коди Гакпо реабилитирует карьеру на этом турнире – отметился уже тремя голами и одним ассистом в четырёх матчах. Также есть джокеры – Мален и Вегхорст включаются в самый необходимый момент. И моменты у «оранжевых» точно будут.

Проблемы с топ-сборными на больших турнирах

Об этом Нидерландам сейчас задумываться не приходится – но это пища для размышлений. Коллектив исправился за крах в середине 2010-х – тогда команда провалила квалификацию на Евро-2016 и ЧМ -2018. Зато после пробивалась в плей-офф чемпионата Европы-2020 и ЧМ -2022 – на мундиале даже дошла до четвертьфинала.

Проблема в ином – голландцы миновали матчи с другими топ-сборными и встречались с ними разве что в решающих стадиях. На прошлом Евро вообще вылетели от чехов. На недавнем мировом форуме «оранжевые» легко разбирались с Сенегалом, Катаром, в плей-офф выбили США – а как только столкнулись с Аргентиной, вылетели сами.

То же самое происходило и дальше. Голландцы без труда добывали победы над командами ниже уровнем, но против соперников их весовой категории ничего не могли сделать – в 2023-м дважды проиграли французам (0:4 и 1:2), а также хорватам (2:4) и итальянцам (2:3). На Евро из явных фаворитов сыграли только с той же Францией – 0:0 с командой, не набравшей форму и потерявшей своего лидера атаки. И поражение 2:3 от «тёмной лошадки» турнира – Австрии.

Почти в медалях

Но это голландцам не так важно – они опять миновали тяжёлого соперника (Турция выглядит не так устрашающе, как Австрия). Команде Кумана повезло не попасть в мясорубку в другой части сетки – там, среди Испании, Германии, Франции, Португалии конкуренция на порядок выше.

«Оранжевые» стали третьими в квартете D из-за осечки с Австрией – но и Румыния сенсационно вырвалась в плей-офф с первого места. И это в группе с Бельгией и Украиной. Уверенные 3:0 – закономерный итог.

У Турции в четвертьфинале не будет психологического преимущества перед «оранжевыми», какое бы было у австрийцев – на подъёме и те, и те. При таких вводных в пользу Нидерландов говорит класс – с таким соперником можно выходить в полуфинал. А это уже гарантированно бронзовые медали – первые с 2014 года. И есть вариант зацепиться за что-то большее. Вопрос в том, какую форму к тому моменту наберут англичане, станут ли играть лучше. Если нет, даже с таким соперником у «оранжевых» будут отличные шансы на путёвку в финал.

Прогноз Soccer.ru: у турок крепкий состав с игроками, которые выступают в европейских топ-клубах – но «лунные звёзды» редко выжимают из этого максимум. На Евро-2024 максимум уже наступил – дальше только прыгать выше головы. Голландцы планомерно подходили к решающим матчам, функционального спада не ожидается – так что у них очевидное преимущество. Главное – не повторить ошибок своих недавних обидчиков – тогда стоит отдать предпочтение команде Кумана.