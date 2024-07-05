Роналду против нового бомбардира «Реала». Португалия и Франция готовы к повторению финала Евро-2016

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вчера, 14:21

Но теперь больше шансов у французов.

Мучения, дисбаланс и слёзы

Португальцы стабильно относятся к группе фаворитов континентального первенства – тем более не так давно им уже удавалось взять этот трофей. Но на этот раз перспективы не так очевидны. Состав у команды сильный, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш и Бернарду Силва – вообще игроки мирового уровня, остальные – тоже с приставкой «топ». Но общую картину сильно портят два игрока: Криштиану Роналду и Рафаэл Леау. Последний сверкнул в чемпионском сезоне «Милана», но после не продолжил прогрессировать – вингер так и остался игроком одного момента. И в игре он остаётся рассеянным, иногда выключается из эпизодов, позволяет себе пижонство. Футболист себе на уме.

Роналду же наносит «селесао» вред сразу в нескольких составляющих. В первую очередь, в игровой – против возраста ничего не сделаешь, вингер-атлет стагнирует в скорости, резкости, реакции, не так хорошо подстраивается под мячи и не реализует моменты. Достаточно посмотреть на статистику – 0 голов на этом Евро. Во-вторых, в плане психологии – чтобы усадить игрока такого статуса на скамейку, нужен авторитет и смелость. Роберто Мартинес не рискует идти на конфликт. Потому что – в-третьих – это игрок с запредельными амбициями, продиктованными статусом одного из лучших. Когда Рон в форме, его менталитет играет команде в плюс. Когда нет – приводит к разрушениям. Сейчас второй случай.

Но чтобы удержать здоровую атмосферу в раздевалке, не спровоцировать скандал, Мартинес идёт на уступки. На групповой стадии углы сглаживались благодаря уверенным победам на классе. Но в плей-офф соперники более кусачие. Уже против Словении возникли проблемы. Не удалось забить в основное время, в дополнительное Криштиану мог снимать вопросы – реализуй он пенальти, градус давления бы снизился. Но не реализовал. Дальше – слёзы и победа со скрипом в серии 11-метровых.

Франция – клон Англии

Если бы такая Португалия вышла на праймовую Францию, было бы очевидное разделение на фаворита и андердога пары. Но и «трёхцветные» пока не убеждают. Дидье Дешам ищет баланс в сочетаниях – и в совокупности с его прагматичностью это приводит к тому, что от игры французов такое же впечатление, как от англичан.

В группе они с трудом прошли Австрию – но потеряли Мбаппе на ближайшие игры. Против Нидерландов (которых в ходе отбора дважды обыграли, один раз — разгромно) – ничья. Ничья – и в заключительном туре против Польши. Игра против Бельгии тоже оставила противоречивое послевкусие. «Красные дьяволы» из расчёта на собственные проблемы с реализацией выстроили организованную оборону. И этого оказалось достаточно, чтобы серебряные призёры ЧМ упёрлись в стену. При кошмарной игре в завершении французы смогли добыть победу – но лишь благодаря автоголу Вертонгена.

В таких ситуациях французов спасали конкретные исполнители – тот же Мбаппе в финале против Аргентины в одиночку затащил команду в овертайм (там включились и остальные). Сейчас и сам Килиан не в форме.

Соприкосновение с прошлым

Роналду на этом Евро продолжает знакомиться с новым поколением игроков «Реала». Первым был Арда Гюлер, когда португальцы встречались с Турцией. Теперь встреча ещё принципиальнее – на этот раз форвард сойдётся с полузащитником из старта мадридцев Орельеном Тчуамени. В этом – особый мотив. Лучшие годы в карьере Криштиану прошли бок о бок с Лукой Модричем, Тони Кроосм и Каземиро, «Реал» для него – особенный клуб. Теперь делать его особенным начинают молодые Орельен, Камавинга, Вальверде, Беллингем. Каземиро ушёл давно, Кроос уходит сейчас, Модрич уже не на ведущих ролях. Рон своими глазами наблюдает смену эпох.

Ещё интереснее будет видеть персональную дуэль Роналду и Мбаппе. Потому что Килиан – полноправный преемник португальского бомбардира. Рон переходил в «Реал» как мировая звезда и стопроцентный лидер клуба, который поведёт остальных за собой. Килиан рассчитывает на подобный сюжет – и тоже закроет позицию форварда на долгие годы. Он к этому давно готов – встреча с бывшим голеадором «сливочных» будет особенно красивой деталью. Учитывая, что история Мбаппе в «Реале» начнёт отсчёт именно после этого турнира.

«Селесао» побеждали в финале – но это самый неудобный соперник

Португальцы уже сталкивались с Францией в плей-офф Евро. Остались приятные впечатления – в финале чемпионата Европы-2016 «селесао» добыли победу и принесли Роналду первый трофей в составе сборной. Но и там для форварда был неприятный осадок – он получил повреждение уже по ходу первого тайма и был вынужден уйти на замену. С 25-й минуты он со скамейки наблюдал, как его команда противостоит французам – и как будущий «железнодорожник» Эдер приносит победу в дополнительное время.

Но этой долгожданной победе предшествовали годы неудач. Не берём в расчёт товарищеские матчи – даже статистики официальных турниров достаточно. Франция что на ЧМ , что на Евро – непроходимый соперник для Португалии. Они сошлись в полуфинале ЧМ -2006 – Зидан отправил «селесао» в отпуск. Тот же Зинедин разрушил надежды португальцев на финал Евро-2000. То же – с Евро-1984. Полуфинал, 1:1 основное время, гол Жордана на 98-й, приблизивший победу. И Домберг с Платини, которые дожали соперника (114-я и 119-я).

Прогноз Soccer.ru: у французов достаточно пробелов в игре, чтобы встреча не проходила под их диктовку. Также всё упирается в решение Мартинеса по Роналду – осмелится он усадить его на скамейку ради общего блага. Судя по увиденному ранее, не осмелится – Португалии опять не хватит в завершении, «трёхцветные» пройдут дальше.