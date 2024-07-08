Проигрывали в финале Платини, уступали великому Зидану. Испанцы боятся Франции на Евро

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08 июля 2024, 17:49

У «Красной фурии» одна победа над соседями на турнире.

2012. Испания – Франция – 2:0

Четвертьфинал Евро-2012. Последний официальный поединок соседей на чемпионатах Европы до завтрашнего полуфинала в Мюнхене. Всего было 6 матчей в рамках этого турнира, 4 победы Франции, 1 ничья, 1 успех Испании. В Донецке на Евро-2012 команда Дель Боске положилась на дубль одного из героев последнего сезона – Хаби Алонсо. Тогда тренер «Байера» был полузащитником сборной Испании, чемпионом мира. Лучшая команда турнира в ЮАР классно выступила на Евро-2012, защитила свой титул в итоге, разгромив Италию в киевском финале. Франция Лорана Блана не успела собрать великолепный состав, который получит Дешам спустя несколько лет. Не удивляет победа Касильяса, Рамоса и Бускетса.

У французов, кроме Льориса и Бензема, были также Ревейер, Кабай и М’Вила. Состав заметно скромнее, чем у великого испанского поколения. Испанцы с уважением отнеслись к сопернику, но забили в первом тайме и в концовке с пенальти. Но до этого для французов встречи против «Красной фурии» на Евро складывались намного успешнее. У де ла Фуэнте крепкая команда, но хватит ли им опыта против Дешама?

2000. Испания – Франция – 1:2

Поражение испанцев от великого Зидана в ещё одном четвертьфинале Евро. Зинедину показалось мало победы на ЧМ -1998. Команда Франции приехала в соседние страны, чтобы поднять европейскую корону. Им удалось, хотя в плей-офф часто встречали достойных соперников. Португальцы с испанцами были шикарными на Евро-2000, одном из самых классных континентальных турниров в истории. Но Зидан знал путь к победе. Ещё в первом тайме Зинедин и Джоркаефф забили по мячу. Между этими голами с пенальти отличился Мендьета, а завершилась встреча настоящей драмой: уже в компенсированное время Рауль не реализовал 11-метровый, запустив мяч в небеса.

Роже Лемер переиграл Хосе Камачо, у которого были матчи против Франции в футбольной карьере до этого. Тренер Испании выставил на поле невероятных игроков – Каньисареса, Сальгадо, Эльгеру, Гвардиолу и Рауля, но им было не суждено выиграть чемпионат Европы. А вот Франция пошла в полуфинал, где обыграла Португалию с Фигу и Руем Коштой. Затем в финале Трезеге забил «золотой мяч» в ворота роскошной итальянской сборной под руководством бывшего голкипера и чемпиона мира Дино Дзоффа. Та Франция Роже Лемера была великолепной командой – Дешам, Зидан и Анри умели сломать соперника любого уровня.

1996. Франция – Испания – 1:1

Бывший тренер Дель Боске сказал, что Уильямс и Ямаль – иммигранты. Испанцы рассердились, ведь молодые ребята родились в Европе. Это Ляпорт и Ле Норман иммигранты, ведь центральные защитники сборной Испании появились на свет во Франции. Но выбрали «Красную фурию» в итоге после отказа исторической родины. У Франции и Испании тесные связи, так как они соседи. Например, чемпионы мира и Европы Дешам и Лизаразю – баски. Оба могли выбрать сборную региона, откуда их предки, но выступали за «трехцветных».

На Евро-96 в Англии команды сыграли в одной группе. Тогда в финальной части турнира было 16 участников, в плей-офф выходили 2 сборные. Юрий Джоркаефф из ПСЖ открыл счет, а Каминеро из «Атлетико» сравнял. Ничья позволила тренерам Жаке и Клементе победить аутсайдеров в последнем туре – Болгарию и Румынию. Причем Франция отомстила болгарам за крах по пути на ЧМ -1994. Стоичков забил гол престижа, но фаворит выиграл 3:1. Испания вылетит по пенальти от Англии, а Франция проиграет аналогичным образом чехам, но уже в полуфинале.

1991. Франция – Испания – 3:1, Испания – Франция – 1:2

В начале девяностых можно было догадаться, что у французов подрастают классные футболисты и дальше их ждут большие успехи. Но испанцы тоже надеялись, что новое поколение покажет класс. В 1991 году команды попали в одну группу в отборе на Евро-1992. Французов тренировал Платини, который умел обыгрывать испанцев. Мишель добился домашней победы 3:1, форвард Папен и защитник Блан не оставили шансов Субисаррете. В ответном поединке команда Кантона снова положилась на голевое чутье Папена. Выиграли 2:1. В результате испанцы финишировали на третьей строчке в отборочной группе, а второе место досталось команде Чехословакии. Франция стала первой, 8 побед в 8 играх, разница мячей 20:6. Но спустя год на самом Евро-1992 неожиданно появится команда Дании. Югославию дисквалифицировали, датчан пригласили вместо них. Шмейхель сможет выиграть кубок, на который рассчитывали подопечные Платини. Мишель привез на турнир Луиса Фернандеса, Кантона, Папена и Боли, но фаворит не вышел из группы, уступили Дании 1:2 в решающем поединке. Одно из чудес на чемпионатах Европы.

1984. Франция – Испания – 2:0

Финал домашнего для французов Евро. Спустя много лет в 2016-м они уступят в решающем поединке в Париже команде Португалии, но вот Мишель Платини воспользовался историческим шансом выиграть для французов первый большой трофей в истории. Команда положилась на итальянца по крови, который забил 9 мячей на том Евро-1984. Путь в финал был для Франции визуально простым. В группе одержали три победы, в полуфинале обыграли классную Португалию 3:2. Команда тренера Мишеля Идальго не была такой скучной и рациональной, как у Дешама сейчас. Но финал заставляет играть осторожнее. Франция забила первый мяч во втором тайме – разумеется, отличился лидер и вожак Мишель Платини. Великий Мигель Муньос, тренер испанцев, не сумел придумать путь к воротам Батса, Сантильяна не забил французам.

Парк принцев увидел второй мяч Франции, форвард «Монако» Беллон поставил точку. Завтра против Испании сыграет другой нападающий, выступавший за этот клуб – Килиан Мбаппе. К атаке Франции накопились вопросы, а вингеров Испании обожает весь футбольный мира. Посмотрим, смогут ли опытные французы огорчить молодых испанцев. Впереди один из самых сложных и интересных матчей турнира. В четвертьфинале Испания разбила одно из своих «проклятий» — переиграли немцев, хотя обычно уступают хозяевам крупных турниров. А теперь впереди вице-чемпионы мира французы, которые понимают ценность момента. Дешам хочет в третий большой финал в тренерской карьере.