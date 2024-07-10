"Крузейро” — "Брагантино”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (13.07.2024)

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10 июля 2024, 12:58

"Крузейро”

"Лисы” занимают 14-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последней пары матчей с их участием, чтобы понимать какой исход возможен в будущей встрече с "Брагантино”. 4-го июля команда проиграла "Крисиуме” с разницей в один мяч (1:0).

"Коринтианс” уступили три мяча "Синим” во время встречи седьмого числа (3:0).

"Брагантино”

"Лев” на данный момент стоит на 20-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последние два матча сыгранных с их участием. 4-го июля команда обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с разницей в два мяча (3:1).

Седьмого числа "Брагантино” уступили "Сан-Паулу” два мяча (2:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Крузейро” — 2.01

· Ничья — 3.40

· Победа "Брагантино” — 3.85

· Победа "Крузейро” с форой -1.5 — 3.64

· ТБ 3.5 — 3.88

· ТМ 3.5 — 1.20

Статистика

· "Крузейро” выиграли два матча из пяти последних.

· "Брагантино” за тот же период времени получила такое же количество триумфов.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

"Брагантино” еще ни разу не выиграли будущих соперников за всю историю очных встреч. Рекомендуем сделать ставку на победу "Крузейро” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.01.