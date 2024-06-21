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Бородюк вспомнил, как обманул Жиркова в матче с Нидерландами в 2008-м

вчера, 12:12
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк, входивший в штаб Гуса Хиддинка, вспомнил победный матч с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года (3:1 в дополнительное время).

Безусловно, матч с Голландией был просто великолепным. Наверное, эта игра стала лучшей для того поколения наших футболистов. Тогда всё сработало просто отлично, всё получилось, все верили в этот успех. Ребята-футболисты проделали просто космическую работу. Помню, как в концовке основного времени к нам подбежал Жирков, попросил замену, мы немного схитрили и сказали, что их уже нет. Он отыграл весь матч, на очень серьёзном уровне, полная самоотдача, как и у всех остальных футболистов.

Могли ли мы потом пройти Испанию? Да могли бы, наверное. Возможно, надо было сыграть с ними так, как на чемпионате мира 2018 года — просто закрыться и пробовать в серии пенальти с ними пободаться. Но что сделано, то сделано. Я ни о чём не жалею, это был фантастический турнир.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Зюпин (раскрыть)
вчера в 17:59
Умел...а Гус и Бородюк нет...
Garrincha58
Garrincha58 ответ zkvyf7frbfqa (раскрыть)
вчера в 17:01
были и игроки и самое главное гл. тренер оказался в нужное время и на своём месте
Зюпин
Зюпин
вчера в 13:30
А Жирков считать не умел?
zkvyf7frbfqa
zkvyf7frbfqa
вчера в 12:23
Были славные времена. Сегодня уровень наших игроков по сравнению с европейским намного ниже.
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