Бородюк вспомнил, как обманул Жиркова в матче с Нидерландами в 2008-м

Экс-тренер сборной России , входивший в штаб , вспомнил победный матч с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года (3:1 в дополнительное время).

Безусловно, матч с Голландией был просто великолепным. Наверное, эта игра стала лучшей для того поколения наших футболистов. Тогда всё сработало просто отлично, всё получилось, все верили в этот успех. Ребята-футболисты проделали просто космическую работу. Помню, как в концовке основного времени к нам подбежал Жирков, попросил замену, мы немного схитрили и сказали, что их уже нет. Он отыграл весь матч, на очень серьёзном уровне, полная самоотдача, как и у всех остальных футболистов.

Могли ли мы потом пройти Испанию? Да могли бы, наверное. Возможно, надо было сыграть с ними так, как на чемпионате мира 2018 года — просто закрыться и пробовать в серии пенальти с ними пободаться. Но что сделано, то сделано. Я ни о чём не жалею, это был фантастический турнир.