Испания постоянно вылетает от хозяев крупных турниров. Нагельсманн помнит успех Черчесова

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вчера, 12:41

Древний комплекс «Красной фурии».

Сборная Испании может смело именовать себя самой интересной командой на Евро-2024. Но жребий подсунул им команду Германии, хозяев турнира. И все в футболе 90 лет знают, как «Красная фурия» играет с хозяевами чемпионатов мира и Европы. Завтра в 19:00 в Берлине пройдет один из главных матчей, и Нагельсманн скрестил пальцы, чтобы повторить опыт Черчесова, Сколари и других наставников.

ЧМ -2018. Россия замучила сборную Испании

Команда Черчесова не сыграла красиво и смело. Был жесткий «автобус», игра на результат. По владению мячом перевес команды Йерро 79 на 21 %, а по ударам в створ счет 9:1. Единственный точный удар от Дзюбы с пенальти. Игнашевич до этого забил в свои ворота, но команда Черчесова терпела удары судьбы и сборной Испании. Дожили до серии пенальти, где сработало умение голкипера Акинфеева тащить пенальти. Коке и Аспас не забили, а Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев не промахнулись. Сборная России прошла Испанию 4:3 по пенальти, а затем едва не вышла в полуфинал, ведь с Хорватией тоже били с «точки», но проиграли.

Евро-2004. Нуну Гомеш остановил соседей

У Португалии и соседки был одинаковый статус на тот момент. Составы шикарны, звезд много, а поражения преследовали десятилетиями. У испанцев была победа на Евро-1964, а у португальцев только проигранные решающие матчи. Но дома команда Сколари сломала Испанию в группе. Поединок оказался сложным, давила ответственность. Во втором тайме Касильяс пропустил от Нуну Гомеша, а вот Рауль и Торрес не забивали. Испания вылетела, Португалия и Греция прошли дальше.

ЧМ -2002. Хиддинк воспользовался скандалом

Президент ФИФА Блаттер позволил коррупции победить в отдельных матчах ЧМ -2002. Гус Хиддинк тренировал сборную Южной Кореи, одну из хозяек азиатского чемпионата мира. Японию так не тащили, а вот южных корейцев против итальянцев и испанцев спасали рефери. В результате крепкая команда Хиддинка получила шанс с двенадцатью игроками на поле. Испания довела дело до серии пенальти после ничьей 0:0, но юный Хоакин не забил с «точки», фаворит уступил.

Евро-1996. Проиграли даже англичанам

Испания настолько плоха против хозяев турниров, что проиграла не только арбитрам и южным корейцам, но даже сборной Англии, страдающей на крупных первенствах. В четвертьфинале Евро-96 испанцы с лидером Йерро и дядей теннисиста Надаля добралась до серии пенальти против Англии. Именно родственник фаната «Реала» промахнулся в решающий момент. Йерро до этого пробил в перекладину, а Надаль проиграл дуэль голкиперу Дэвиду Симену.

Евро-1988. Немцы огорчили испанцев

На турнире в Германии играло много классных команд. ФРГ и Испания оказались в группе с Италией и Данией. Шикарный состав участников, но в полуфиналах могли сыграть только две сборные. Испанцы переиграли датчан, но уступили итальянцам. Решающий матч против ФРГ завершился дублем усатого форварда Руди Фёллера. «Красная фурия» снова не смогла преодолеть проклятие хозяев крупных турниров. Соперник был крутым – вице-чемпионы мира, но сыграли ниже своих возможностей.

Евро-1984. Платини не оставил шансов

Мишель был шикарным атакующим хавбеком. На его счету рекорд Евро – 9 голов в финальной части, причем лишь раз забил с пенальти. Платини делал хет-трики в матчах против Бельгии и Югославии. Также на счету француза решающий мяч в ворота Португалии в полуфинале. В финале Евро-1984 хозяева встретили опасных испанцев. Но традицию сохранили, Платини и Беллон не оставили «Красной фурии» шансов, 2:0 в пользу «трехцветных».

Евро-1980. Италия опередила Испанию

Представьте чувства фанатов сборной Испании со стажем летом 2008-го. Десятилетиями терпели поражения. Не важно, сколько игроков «Барселоны» и «Реала» было в основе национальной команды. Не важно, как играли. Важно, что сборная Испании неизменно уступала. На Евро-1980 в Италии они попали в группу с хозяевами, бельгийцам и англичанами. После нулевой ничьей со «Скуадрой» Испания проиграла другим соперникам, завершила борьбу на последнем месте в группе.

ЧМ -1950. Бразильцы разнесли гостей

Первый чемпионат мира после Второй мировой войны прошел в Бразилии. Там хозяева видели себя триумфаторами. Попали в финальный раунд из четырех команд. Разбили Швецию 7:1, а затем сыграли против Испании. Через несколько лет «Реал» и «Барселона» будут главными клубами Европы. А вот на ЧМ -1950 лучшие испанские игроки получили разгром 1:6 от Бразилии. Постарались Адемир и Жаир. Испании не легче от того, что в итоге хозяева отдадут «золото» Уругваю в решающем матче.

ЧМ -1934. Скандал в логове фашистов

На турнире в Италии, куда испанцы привезли состав с Саморой в воротах, их тоже ждала неудача. Играли хорошо, но фашисты не любили проигрывать. В первом матче с Италией была ничья 1:1. Вернее, побоище. Голкиперу Саморе сломали два ребра, ещё шесть игроков Испании получили травмы, не могли выйти на переигровку – серий пенальти тогда ещё не было. Во втором матче не засчитывали голы Испании, а победный мяч Италии забит с нарушением правил. Классический спорт при фашизме.