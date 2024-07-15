«С мячом как гранд, а без него как аутсайдер». Философия де ла Фуэнте короновала Испанию

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вчера, 19:00

Обязательно похвалите лучшую команду Евро-2024.

Тренер доступно объяснил тонкий подход

До победы в Лиге Наций год назад де ла Фуэнте ничего не выигрывал на взрослом уровне. Но наставник побеждал на Евро с юношескими командами. Разумеется, успешные тренеры из мира молодежных сборных редко становятся выдающимися, начиная работать со звёздами. Зато обучение подростков учит работать поэтапно. Луису пригодился педагогический опыт на Евро. Шикарно философию тренера Испании объяснил лучший игрок турнира полузащитник Родри: «С мячом надо играть как большая команда, а без мяча как маленькая сборная».

Так и нужно подходить к работе в национальной команде. Отдача в обороне, и при этом давление с мячом. Сказано красиво, понятно и отлично описывают отношение «Красной фурии» к работе на Евро-2024. У Ямаля, который сделал 4 ассиста на чемпионате, также набралось 11 отборов мяча, словно он не вингер, а центральный полузащитник. Без мяча Испания почти всегда, за исключением отрезков матчей с Англией и Германией, правильно выбирала линию прессинга. А ещё грамотно делились нагрузками, сохраняя рисунок игры.

Очаровательная команда. Одна из немногих, чью тактику будут изучать клубные тренеры после Евро-2024. Не у всех есть Ямаль, который сделал 4 ассиста, когда рекорд турнира это 7 голевых передач Роналду за шесть кубков. Но у всех есть возможность передвинуть левшу с фланга в центр, как делали с Кукурельей. Ольмо показывает тому же Глушенкову из «Зенита», как работать между линиями, но успевать отрабатывать без мяча в глубине. Дани вчера выбил мяч с линии ворот в финале. Тренер добился полной отдачи.

У Испании нет футболистов, которые жёстко выпали из игры. Гримальдо разок вышел, и был хорош. Ойарсабаль забил победный мяч в финале, хотя провёл на турнире лишь 196 минут. Его коллега Мерино выбил сборную Германии. Когда в финале травмировался лидер Родри, то его заменил Субименди. Хесус Навас, которому 38 лет, вчера выиграл Евро второй раз в жизни. Чемпион мира 2010-го года неплохо отпахал в полуфинале с Францией, невзирая на парочку ляпов. Навас стал частью безупречной команды с серией побед.

У многих игроков остались силы на Евро

Родри устал в АПЛ , но Руис в ПСЖ сохранил силы. Ляпорт играет в Саудовской Аравии. У Ле Нормана в «Реал Сосьедаде» нет финалов Лиги чемпионов, как у Беллингема в «Реале». Кукурелья лечился в «Челси», а уставший Гримальдо из «Байера» оказался на лавке, а не в основе на левом фланге обороны Испании. Ольмо классно выступил на клубном уровне, но не потратил столько сил в итоге, как Райс в «Арсенале» и Фоден в «Манчестер Сити». Звёзды удачно сошлись для команды Испании. У многих футболистов были силы.

Голкипер Симон хорошо держался, невзирая на проблемы с запястьем. Вингеры Уильямс и Ямаль слишком молодые, чтобы долго восстанавливаться. Форвард Мората благодарит Кркича и Иньесту. Два бывших хавбека «Барселоны» провели с ним много бесед, чтобы Альваро после непростого сезона в «Атлетико» собрался и стал достойным капитаном для Испании. Пусть не забивал много, как полагается нападающему с такой группой поддержки, зато не выпадал из командной работы без мяча и неплохо отвлекал защитников.

Бежали все. И наглый Карвахаль, который показывал в финале Сака жестом «поплачь». И намного более скромный Начо. Невзирая на диабет, много лет продержался в «Реале». Кстати, сам Карвахаль тоже прошел через проблемы со здоровьем. У него была сердечная инфекция. Полагали, что не сможет продолжать профессиональную карьеру. Но Дани — волевой боец. Дослужился до титула чемпиона Европы после всех побед с «Реалом». Составу Испании не хватало ценного кубка, а теперь есть с чем купаться в фонтане.

Южане – короли континентальных кубков

Франция, Греция, Испания, Португалия, Италия – полный список чемпионов Европы, начиная с турнира 2000-го. Испанцы выиграли три кубка из семи, но всегда чемпионат континента завершался триумфом южной сборной. Вот такое совпадение, северяне и центральные европейцы давно не побеждали, с немецкого успеха на английской земле в 1996-м. Высокий футбольный интеллект зажигается в горячих точках Европы.

Климат и расположение помогают. Нелегальные мигранты выбирают южные страны, куда добраться проще. И где нет суровой зимы. В результате Ямаль, Уильямс, Зидан, Анри, Пепе и Санчеш стали чемпионами Европы не в составе сборной Норвегии. Мелочей не бывает, всё влияет на футбол. У Англии полно детей мигрантов, но дважды сработали в решающий момент хуже, чем бразилец Жоржиньо и марокканский гвинеец Ямаль.

Люди, чьи предки давно живут в Европе, тоже хороши. У Испании три победы. Рядом с бразильцем Сенной, наполовину японцем Давидом Силвой и ганцем Уильямсом кубок поднимали Касильяс, Хави и Родри. Испанцы умеют играть в футбол, что доказывают в 27 победных финалах за последние десятилетия. Понятно, что «Барселона» и «Реал» отдавали свою судьбу в руки великим легионерам. Но испанцы понимают нюансы.

С восьмидесятых годов и поражения от Франции в финале Евро-1984 у них хватало звезд. Но были невезучими, как сейчас англичане. А затем пришёл упрямый старик Луис Арагонес. Выбрал схему «4-3-3», вдохновил Гвардиолу поверить в «тики-таку» в «Барселоне». Арагонес создал команду, которая дважды легко убрала с пути сборную России под руководством Хиддинка. Испанцы прекрасны ещё с лучших матчей Евро-2008.