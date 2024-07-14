Надежды «Реала» и «Барселоны» сразятся в финале Евро. Беллингем и Ямаль одинаково заслужили кубок

1720947880

сегодня, 12:04

Семейный бизнес-проект против ребёнка из провинции.

Ламин Ямаль – классический подросток

Вчера вингер получил торт в форме мяча с числом «17». Именинник задул свечи, загадал желание. У надежды Испании и рекордсмена Евро папа из Марокко, а мама из Экваториальной Гвинеи. На бутсах флаги этих стран. Ламину важно напоминать о происхождении. Ямаль рос в небольшом каталонском городе Матаро. Родным краям игрок постоянно посвящает голы. Пальцами складывает «304», это конец почтового индекса города Матаро.

Там на асфальтированных площадках Ламин впервые играл с мячом со своим папой. Мунир Насрауи лишь на несколько месяцев старше Кайла Уокера, защитника сборной Англии. Молодой отец первым опубликовал теперь уже знаменитую фотографию, где толстого малыша Ламина купает Месси. Мунир пошутил, что это его сын «благословил» Лионеля на великолепную карьеру, а не наоборот. Но тут важен один момент – нетрезвость автора цитаты.

Мунир праздновал победу Испании до интервью. На видео характерный «плывущий» взгляд, марокканский испанец шутил и улыбался. Счастлив, поскольку успех 17-летнего сына обеспечит семье безбедную жизнь, независимо от дальнейшего развития карьеры Ямаля. Но всегда надо осторожно реагировать на первые успехи выпускников «Ла Масии». Ведь рядом с Месси, Хави и Иньестой есть де ла Пенья, Кркич или Фати, предпоследний «новый Месси».

Но Ямаль для школьника показал невероятный футбол. Если сравнить его статистику с показателями более опытного, хотя тоже молодого Букайо Сака, то правый вингер Испании победил по многим параметрам. Одаренный ребёнок. Хотя даже не пробуйте сравнивать его с Пепе. До 18-летия бразилец забил 156 голов в 143 матчах, делал хет-трик в полуфинале ЧМ -58, дважды забил в финале шведам. Пеле был намного, намного результативнее.

С другой стороны, сам Ямаль сказал одну мудрую вещь. Сравнения с такими величинами, как Пеле и Месси, всегда проигрышные для молодых людей. Ламин это отдельный человек и футболист. С детства посвятил себя работе, которая у него получается. Поскольку семья сделала ставку на успех сына в спорте и поддерживала, а не предлагала пойти учиться, то получили участника финала Евро, который выбил Францию в полуфинале.

Но всегда надо помнить, что Ямаль – ребёнок, несмотря на богатство и внимание. И невзирая на наличие девушки-студентки по имени Алекса Падилья, которая вместе с его семьей смотрит матчи с трибун. Ламин ребёнок. Это понятно по тому, с каким желанием набросился на кусок праздничного торта. За его питанием следят. Обычно живет на базе «Барселоны». Когда вчера дали десерт, то быстро его молотил и очень хвалил за вкус.

Так на любимую пищу реагируют дети, взрослые привереды едят иначе. Ламин снимает «Тик-токи» с Уильямсом. Видеоигры, глупые шутки, всё как у молодых людей. Также есть сопровождение матери. Ямаль просит вместо подарка на день рождения отпустить его самого праздновать в Мадрид, если выиграют Евро. А в пятницу поздравляли Уильямса, другу стукнуло 22 года. Нико мощнее физически, а вот Ямаль тонкий и легкий.

Мама Ламина серьезно переживала, когда Хави выбрал её сына в основу «Барселоны». Риск был большим. Пятнадцатилетних игроков не пускают играть со взрослыми мужиками, боятся травм. Но Ямаль юркий парень. Ламин не симулирует и не идёт на фолы. Вингер старается убежать и увернуться. Неплохо получается, 1 гол и 3 ассиста делают испанца претендентом на приз лучшему игроку Евро. А его конкурент – тот самый Джуд.

Беллингемы – новые Бекхэмы для Англии

Певица Виктория Адамс сделала из своего парня, а потом мужа Дэвида Бекхэма икону стиля и самого популярного футболиста планеты в определенный момент, невзирая на то, что были игроки намного сильнее. Роналду учился развитию личного бренда у Бекхэма. Сейчас Дэвид на пенсии, качает мёд и собирает яйца своих кур. А в Англии теперь главный бизнес-проект – это именно Беллингем.

У семьи Джуда всё продумано. Папа Марк – неудавшийся футболист (забил 700 голов как любитель) и бывший полицейский, смотрит за младшим братом звезды «Реала». Джоб Беллингем на 2 года младше. А мама Денис живёт в Мадриде. Готовит, убирает и ведёт финансовые дела Джуда. В Дортмунде глава семьи тоже опекала Беллингема, чтобы посвящал себя футболу. Семья строит бизнес.

А Джуд пашет, так как играет с травмой плеча. И при этом успевает сниматься в десятках роликов и фотосессий для рекламы. Даже девушку себе нашел среди моделей, хотя мама Денис не сразу приняла 26-летнюю голландскую пассию сына по имени Лаура Вальк, ведь проверяет всех кандидаток на мотивы. Молодой миллионер Джуд получил внимание женщин, которым нужны только деньги.

Но непросто пройти защиту мамы Денис. Заметно, что папы в семьях Ямаля и Беллингема совсем не главные. Мунир развлекается в клоунском парике. Марку не разрешили самому уехать в Мадрид, в город красивых брюнеток. Мамы повлияли на становление Ламина и Джуда. Беллингем называет Денис не иначе как «королева». Именно Денис выбрала Переса и «Реал», а не «Манчестер Сити».

Продуманное решение, хотя мама Джуда – большая персональная фанатка Гвардиолы. У Денис, кроме африканских корней, тоже ирландские предки. Беллингем учился в католической школе, где ему папа после ухода из полиции помогал учителем физкультуры. Имя Джуд переводится как «хвала Господу». Имя Ламин – производное от арабского имени Аль-Амин, «достойный доверия».

Многие шутили о битве католиков против протестантов в полуфиналах Евро-2024. Но в финале англиканцев будет представлять ирландский католик Беллингем. А за католиков испанцев сыграет мусульманин Ямаль с африканскими корнями, как у его соперника Джуда. Международный финал во всех смыслах. Это два юных парня из провинции, которые очень рано перебрались в мегаполисы.

Два уверенных в себе ребёнка. Модрич и Кроос впечатлены наглостью Беллингема. Пришел в «Реал», словно сто лет там главный. После гола Словакии в падении через себя Джуд крикнул: «Кто же ещё?» А после матча на вопрос репортера, кто пишет такие безумные сценарии в футболе, ответил сразу: «Я пишу». Ямаль скромнее, хотя после гола Франции передал на камеру привет Рабьо.

На Евро-2024 стабильные мастера, вроде Родри и Кейна, получили поддержку молодежи. Беллингему 21 год, по нынешним футбольным меркам уже «старик». И тоже вчерашний подросток, хотя играет взрослого мужчину. Джуд четко выбирает формулировки в интервью и зачастую смертельно скучный в оценках, но пошлое празднование гола словакам – напоминание о возрасте.

Великий Роналду провалил Евро. Великий Месси ходит пешком на Кубке Америки. Но футбол не останавливается, в этом его прелесть. Уходят легенды – Модрич и Кроос, но появятся новые суперзвезды. Кроме Беллингема и Ямаля, у финалистов есть Майну, Сака, Уильямс и Палмер, а ещё был травмировавшийся Педри. Никто не старше 22 лет, каждый хотел бы стать героем финала Евро.