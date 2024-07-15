Саутгейт: «Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги финального матча чемпионата Европы 2024 года с Испанией (1:2).
Мои поздравления Испании. Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире и по делу победила сегодня. Мы недостаточно хорошо играли с мячом. Мы здорово оборонялись как команда в первом тайме, но когда получали мяч, часто не могли справиться с их контрпрессингом.
У нас было два финала и полуфинал за последние восемь лет. У нас много молодых ребят, которые будут выступать за сборную ещё шесть-восемь лет. Сейчас они огорчены, но через какое-то время они придут в себя.
Если подвести итоги, непосредственно игры сб.Англии на турнире, то, при всём, не самом ярком футболе Саутгейта, немало претензий и к самим футболистам. Даже, если тренер не способен придумать, что-нибудь оригинальное, то футболисты такого уровня как в сб.Англии- должны были сыграть ярче и добавить импровизации, к скучному и маловыразительному футболу своего тренера. Уверен, в этом- тренерского запрета не было.
Если подвести итоги, непосредственно игры сб.Англии на турнире, то, при всём, не самом ярком футболе Саутгейта, немало претензий и к самим футболистам. Даже, если тренер не способен придумать, что-нибудь оригинальное, то футболисты такого уровня как в сб.Англии- должны были сыграть ярче и добавить импровизации, к скучному и маловыразительному футболу своего тренера. Уверен, в этом- тренерского запрета не было.