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Саутгейт: «Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире»

вчера, 12:53
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги финального матча чемпионата Европы 2024 года с Испанией (1:2).

Мои поздравления Испании. Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире и по делу победила сегодня. Мы недостаточно хорошо играли с мячом. Мы здорово оборонялись как команда в первом тайме, но когда получали мяч, часто не могли справиться с их контрпрессингом.

У нас было два финала и полуфинал за последние восемь лет. У нас много молодых ребят, которые будут выступать за сборную ещё шесть-восемь лет. Сейчас они огорчены, но через какое-то время они придут в себя.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:42
Тут я не соглашусь с Саутгейтом, поскольку, контрпрессинг- возможен, только как ответ на прессинг соперника, а у англичан, прессинга я не увидел. Были робкие попытки обозначить, что-то похожее на прессинг, когда англичане пытались встречать соперника на его половине поля, но это, точно- не тот разрушительный прессинг Испании. За день до финала, в немецкой печати появилась статья и фото Саутгейта и Кейна, с заголовком: "Английский сюрприз для Испании". Конечно подробности не раскрывались, но и сюрприза от Саутгейта не увидел...

Если подвести итоги, непосредственно игры сб.Англии на турнире, то, при всём, не самом ярком футболе Саутгейта, немало претензий и к самим футболистам. Даже, если тренер не способен придумать, что-нибудь оригинальное, то футболисты такого уровня как в сб.Англии- должны были сыграть ярче и добавить импровизации, к скучному и маловыразительному футболу своего тренера. Уверен, в этом- тренерского запрета не было.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:59
Прям "Капитан очевидность". Лучше бы рассказал, почему Англия с золотым, полуторамиллиардным составом не была лучше, а в каждый следующий тур выходила не благодаря, а вопреки.
Гость
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