Саутгейт: «Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире»

Главный тренер сборной Англии подвёл итоги финального матча чемпионата Европы 2024 года с Испанией (1:2).

Мои поздравления Испании. Считаю, что Испания была лучшей командой на этом турнире и по делу победила сегодня. Мы недостаточно хорошо играли с мячом. Мы здорово оборонялись как команда в первом тайме, но когда получали мяч, часто не могли справиться с их контрпрессингом.

У нас было два финала и полуфинал за последние восемь лет. У нас много молодых ребят, которые будут выступать за сборную ещё шесть-восемь лет. Сейчас они огорчены, но через какое-то время они придут в себя.