Битва с боссом. Испания выиграла чемпионат Европы

1720993390

сегодня, 00:43

Англия едва не повторила свой фирменный трюк со спасением.

Английский тайм

Главной интригой финала был вопрос о том, в каком стиле он сложится. Будет ли преобладать испанский атакующий настрой или Англия продавит свою повестку и «подарит» зрителям закрытый бой? Первый тайм не внушал оптимизма сторонникам результативного футбола. За первые 45 минут встречи и пару минут добавленного времени получился только один удар в створ на двоих. И то нанес его Фил Фоден лишь в компенсированное время. Да и с такого острого угла, что Унаи Симон должен был раствориться, чтобы пропустить.

В остальном же игра до перерыва складывалась по сценарию, который предполагает участие в футболе Англии. Испанцы владели мячом под 70 процентов времени, чаще атаковали, но англичане отвечали контрвыпадами. Во всех случаях стороны лучше концентрировались на обороне, поэтому самые эффектные эпизоды были связаны с действиями в защите.

Сюда можно включить блестящий подкат Джона Стоунза под удар у угла вратарской и массу других моментов, которые обычно не входят в обзоры и не становятся предметами для всеобщего обсуждения после игры, однако несут в себе настоящую красоту футбола и эстетическую наполненность. В первом тайме этим и приходилось довольствоваться. А еще – попытками Испании сыграть в несвойственный футбол с забросами. Словно вера в могущество Альваро Мораты получила дополнительную прокачку перед поединком.

Герои и драмы

Впрочем, те, кто нашли в себе силы не уснуть до перерыва, получили достойную компенсацию. Интрига возникла уже до возобновления игры. Оказалось, что Родри получил какое-то повреждение и не смог продолжить встречу. А это один из ключевых футболистов Испании, фундаментальная фигура в центре поля. Мартин Субименди, сменивший хавбека «Манчестер Сити», столь надежным колоссом не выглядел.

Но эти тревожные для поклонников испанской сборной размышления вскоре отошли на второй план. Потому что Испания забила усилиями двух других героев. Ламин Ямаль сместился с мячом справа к центру и выкатил под удар Нико Уильямсу, который прошил Джордана Пикфорда. Испанцы наглядно показали, что бывает, когда этим двум вингерам дать хоть немного свободы. В первом тайме Ямаль и Уильямс тщетно ее искали, даже пробовали меняться флангами, но все подходы были заперты на засовы. А когда небольшая щель образовалась, тут же случилось непоправимое для Англии.

В этом эпизоде можно искать виноватых. Наверное, больше всего вопросов будет к Кайлу Уокеру, который сместился в центр для подстраховки Стоунза и открыл простор для Уильямса. Но не лучше ли восхититься комбинацией Испании? К тому же у нее наступил отрезок, на котором она должна была убивать интригу и обеспечивать себя спокойным завершением битвы.

В течение десяти следующих минут Англия, видимо, уставшая от того, что ей постоянно приходится спасаться и вытаскивать себя из неприглядных историй, начала киснуть. Испанцы этим едва не воспользовались. Свободные зоны в защите англичан появлялись непозволительно часто, но Дани Ольмо, Мората и Уильямс упустили еще по блестящей возможности забить.

Примерно к середине второго тайма Англия пришла в себя и попыталась включить привычный режим спасения из болота. В рамках этой акции Гарет Саутгейт выпустил Олли Уоткинса и Коула Палмера – по проторенной дорожке. А среди ушедших оказался Харри Кейн, который, конечно, станет одним из главных неудачников турнира. Если не по результату, то по общему впечатлению.

Пока Кейн переживал о своем статусе и судьбе сборной, в ее составе все большим героем становился Пикфорд. Испанцы наконец-то пристрелялись, но теперь уже английский вратарь решил отрабатывать на сохранение интриги. Он вытащил непростой мяч после удара Ямаля, метался как белка в колесе на выходах, и его усилия были вознаграждены. Снова сработала замена Саутгейта. Палмеру удался филигранный удар с 21 метра – мяч, пущенный со скоростью 118 км/ч, немного коснулся Субименди и влетел в сетку.

Содрогнулись те, кто боялись спасения англичан и перевода игры в дополнительное время с серией пенальти. Англия попыталась снова затащить соперника в свою пучину. Некоторое время она даже поддавливала, но Испания быстро вернулась в норму. Наступила финальная фаза перетягивания каната: если же подойти к вопросу с особым пафосом, то началась последняя битва светлой и темной стороны футбола.

У Луиса де ла Фуэнте нашелся свой аргумент в копилку споров о крутости замен. Вышедший ранее вместо Мораты Микель Ойарсабаль откликнулся на идеальный прострел Марка Кукурельи слева и в касание переправил мяч в сетку. ВАР показал, что офсайда не было, потому что на пару сантиметров колено Стоунза было ближе к воротам в момент передачи Кукурельи.

Спастись Англия могла и после такого удара. На 90-й минуте розыгрыш углового закончился серией попыток пробить Унаи Симона в упор. Сначала выручил сам вратарь, потом Ольмо сыграл головой на линии, а третий удар оказался неточным. В этот момент, кажется, Англия исчерпала ресурс везения, которое сопровождало ее весь турнир.

Нет вопросов к чемпиону

Нередко после окончания крупного турнира находятся люди, которые считают, что чемпион не заслужил своего успеха. Точнее, такие люди есть всегда. Но иногда их больше, иногда меньше. Кажется, что при всей спорности футбола, показанного на чемпионате Европы в Германии, как раз к этому триумфатору вопросов будет меньше всего. Испания больше остальных заслуживала этот титул, что доказывала в каждом поединке. Наиболее аргументированные сомнения могут высказать разве что поклонники сборной Германии. Но это уже пройденная и совсем отдельная история.

Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в истории. Это рекордное достижение. И по ходу турнира испанцы выиграли без серий пенальти все семь матчей чемпионата. Это тоже рекорд. Пали под их натиском Хорватия, Италия, Албания, Грузия, Германия, Франция и Англия.

Для де ла Фуэнте это первый тренерский трофей. И завоевал он его на своем первом же крупном турнире. Для сравнения, Саутгейт, возглавляющий Англию с 2016 года, вышел в финал Евро дважды подряд. В прошлый раз в решающем матче в серии пенальти было поражение от Италии. Теперь его остановила Испания. У 53-летнего специалиста нет ни одного трофея. Как нет его и у Кейна, который дважды играл в финалах Евро, был в финале Лиги чемпионов и дважды в финале Кубка Английской Лиги, но даже они не покорялись ему. Бомбардирские подвиги Кейна судьба как будто не замечает.

Конечно, самым лучшим молодым футболистом турнира стал Ламин Ямаль. Он же – самый молодой чемпион – взял титул, едва отметив 17 лет. Кроме того, он стал лучшим ассистентом чемпионата, сделав четыре голевые передачи. Это повторение рекорда турнира.

Впереди у Ямаля и этого поколения сборной Испании еще много ярких моментов. Пока не кажется, что эта команда способна добиться уровня доминирования, которое демонстрировала с 2008-го по 2012 год. Но и перед стартом турнира далеко не все верили в способность сборной де ла Фуэнте пройти чемпионат с победной серией.