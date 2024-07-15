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Главный тренер сборной Испании: «Не думаю, что мы были фаворитами»

вчера, 12:36
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался после победного финала чемпионата Европы 2024 года с Англией (2:1).

Мы счастливы и гордимся этой великой группой футболистов, пришло время насладиться этим. Я думаю, мы сделали то, чего было очень трудно достичь. Так что для нас это день чистого счастья, и всё, чего мы хотим — это насладиться им. Скоро мы начнём думать о будущем, потому что это очень амбициозная команда, которая хочет выиграть ещё много турниров.

Я всегда говорил, что у нас 26 замечательных игроков. Любой из них может играть в любое время. Они продемонстрировали это, когда мы вносили изменения. Они всегда поддерживали тот уровень, которого от них ожидали.

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Он провёл фантастический второй тайм. Он ещё один из наших великих игроков, поэтому я хотел бы поблагодарить его и сказать, что мне повезло управлять этой фантастической командой.

Я не думаю, что мы были фаворитами. Я просто хотел, чтобы моя команда была в состоянии конкурировать, и мы этого добились. Просто хочу, чтобы мои игроки продолжали совершенствоваться. Это потрясающая команда, и все они должны гордиться. Они делают мою работу намного проще.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:52
Сказал бы он это до турнира
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:45
Это де ла Фуэнте лукавит. После первой же игры и победы над хорватами со счётом 3:0, испанцы уже показали свой уровень. Ну, а после того как обыграли всех троих соперников в группе, включая Хорватию и Италию, еще и все матчи отстояли на ноль, ни у кого уже не оставалось сомнений, кто главный фаворит этого Евро.
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