Главный тренер сборной Испании: «Не думаю, что мы были фаворитами»

Главный тренер сборной Испании высказался после победного финала чемпионата Европы 2024 года с Англией (2:1).

Мы счастливы и гордимся этой великой группой футболистов, пришло время насладиться этим. Я думаю, мы сделали то, чего было очень трудно достичь. Так что для нас это день чистого счастья, и всё, чего мы хотим — это насладиться им. Скоро мы начнём думать о будущем, потому что это очень амбициозная команда, которая хочет выиграть ещё много турниров.

Я всегда говорил, что у нас 26 замечательных игроков. Любой из них может играть в любое время. Они продемонстрировали это, когда мы вносили изменения. Они всегда поддерживали тот уровень, которого от них ожидали.

Об игре Мартина Субименди

Он провёл фантастический второй тайм. Он ещё один из наших великих игроков, поэтому я хотел бы поблагодарить его и сказать, что мне повезло управлять этой фантастической командой.

Я не думаю, что мы были фаворитами. Я просто хотел, чтобы моя команда была в состоянии конкурировать, и мы этого добились. Просто хочу, чтобы мои игроки продолжали совершенствоваться. Это потрясающая команда, и все они должны гордиться. Они делают мою работу намного проще.