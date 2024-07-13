Бенефис Глушенкова принёс «Зениту» очередной трофей. Суперкубок снова отправляется в Санкт-Петербург.

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вчера, 23:35

Мечты «Краснодара» о первом трофее остались мечтами.

В Волгограде состоялся матч за Суперкубок России, в котором встретились чемпион России Зенит и серебряный призёр последнего первенства «Краснодар». «Зенит» одержал победу со счётом 4:2 и в очередной раз выиграл турнир.

Три выстрела петербуржцев

После ровного начала «Зенит» провёл ударную пятиминутку, итогом которой стал первый гол. Вспышка активности чемпионов началась с неточного ввода мяча в игру вратарём «Краснодара» Станиславом Агкацевым. Перехват, атака петербуржцев, четыре угловых в исполнении Максима Глушенкова. После одного из розыгрышей Глушенков запустил мяч к воротам. Потенциальный пас обернулся ударом, с которым не без труда справился Агкацев. И когда «быки», казалось бы, отвели угрозу от своих ворот, капитан «Зенита» Дуглас Сантос забросил мяч в штрафную, где выше всех выпрыгнул Родригао, кивком положивший мяч в угол ворот.

Добившись успеха на 13-й минуте, подопечные Сергея Семака несколько сбросили скорость. Игра стала более равной. Однако южане действовали предсказуемо и примитивно. Зенитовцы играли интересней и острее. На 33-й минуте очередной угловой у ворот краснодарцев обернулся голом. Глушенков подал угловой, Страхиня Эракович прокинул мяч дальше, и Вендел забивал с близкого расстояния — 2:0. Без шансов для Агкацева.

Нельзя сказать, что «Краснодар» впал в уныние, пропустив два мяча. Однако подопечные Мурада Мусаева уступали соперникам в скорости. Прессинговать тоже не получалось. Кроме того, в игре южан оказалось очень много брака. Было непонятно, за счёт чего «быки» могли бы переломить ход встречи. Виктор Са лишь на 42-й минуте создал подобие опасного момента у ворот Евгения Латышонка. «Зенит» в ответ провёл стремительную контратаку, к которой оказалась не готова оборона краснодарцев. Глушенков вышел один на один с вратарём и положил мяч в угол — 3:0. Судьба трофея была предрешена.

В первом тайме полное преимущество «Зенита», которое нашло своё отражение на табло. Дебют Глушенкова удался. «Краснодар» же выглядел каким-то разобранным и замедленным.

«Краснодар» показал зубы

В начале второго тайма заметного преимущества «Зенита» не наблюдалось. Да оно команде Семака было ни к чему. Минут через десять после перерыва вернувшийся в «Краснодар» Фёдор Смолов мог слегка оживить интригу. Но находясь в штрафной, Фёдор замешкался с ударом, и момент так и не стал острым. Затем всё тот же Смолов проверил бдительность Евгения Латышонка. Новичок «Зенита» как-то неловко отбил удар, но первым на мяче был Дуглас Сантос.

Энергичная десятиминутка «Краснодара» завершилась голом Никиты Кривцова. Самый активный из краснодарцев получил мяч недалеко от штрафной и, не встретив сопротивления, точно пробил в дальний от Латышонка угол ворот — 3:1. У южан появился маленький шанс спасти игру. Но все вопросы сняли Вендел с Глушенковым. Бразилец подхватил мяч на чужой половине, протащил его вперёд и выложил Максиму. А тот разобрался с Агкацевым — 4:1. Но на этот гол ответил Фёдор Смолов, получивший передачу от Кривцова. Опытнейший нападающий оказался один против Латышонка и разобрался с вратарём.

Но гол Смолова стал последним в матче. «Зенит» довёл встречу до победы 4:2 и в пятый раз подряд (а всего в десятый) выиграл Суперкубок. «Краснодар» так и не смог взять первый в истории клуба трофей.

Разные степени готовности

Два тайма получились разными. В первом — полное преимущество «Зенита», о чём говорит и счёт. После перерыва «Краснодар» смотрелся интереснее. Но есть нюанс. Южане играли так, как позволил им соперник.

Очень сильный матч провёл дебютировавший в «Зените» Максим Глушенков. Лучший ассистент прошлого сезона проявил себя не только как бомбардир, но и как лидер новой команды. Максим очень быстро нашёл общий язык с партнёрами. Глушенков провёл на поле все 90 минут, выполнял стандарты и вёл команду за собой.

Сильный матч провёл Вендел, который и забивал, и отдавал пасы. В том числе, и голевую передачу. Необычным было появление в центре полузащиты Юрия Горшкова, который в «Крыльях Советов» играл на левом фланге обороны. Сразу вспомнился Далер Кузяев, который тоже пришёл в «Зенит» левым защитником.

«Зенит» показал, что полностью готов к новому сезону. Чего не скажешь о «Краснодаре». Первый тайм южане напрочь провалили. После перерыва Никита Кривцов и Фёдор Смолов завели команду. Неслучайно, что именно они сумели поразить ворота чемпиона. Неплохо вошёл в игру новичок Данила Козлов.

Конечно, у краснодарцев, были кадровые проблемы. Сразу три футболиста — Джон Корлоба, Лукас Оласа и Кевин Кастаньо находятся на Кубке Америки. Не забудем и то, что команду покинули несколько футболистов. Неприятно удивил Эдуард Сперцян, напомнивший о себе только в конце игры. Станислав Агкацев, заменивший в воротах уехавшего в Париж Матвея Сафонова, нервничал, волновался, и его волнение передавалось полевым игрокам.

«Зенит» по праву выиграл Суперкубок, а Максим Глушенков был признан лучшим игроком встречи. Через неделю стартует чемпионат страны.