Давка, слёзы Месси и прощание с легендой. Аргентина — победитель Кубка Америки

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сегодня, 09:50

Гол Лаутаро Мартинеса стал золотым.

Финал Кубка начался с почти полуторачасовым опозданием. Трибуны стадиона «Хард Рок» в Майами не смогли вместить всех желающих, потому что их оказалось слишком много. На трибуны прорвались безбилетники, а в воротах возникла давка. Ещё один увесистый камушек в адрес организаторов турнира. И бонусы тем, кто утверждал, что проводить главное соревнование Южной Америки на территории Америки Северной — не лучшая идея.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выпустил на поле всех сильнейших. Его коллега, также аргентинец Нестор Лоренцо, не смог рассчитывать на двух защитников — дисквалифицированного Давида Муньоса и травмированного Джона Лукуми. Из представителей Российской Премьер-Лиги в стартовом составе оказался Джон Кордоба из «Краснодара». Его одноклубник Кевин Кастаньо и «динамовец» Хорхе Карраскаль ждали своей очереди на скамейке запасных.

Первый тайм остался за Колумбией

Колумбийцы, которые в первый и единственный раз выигрывали турнир в 2001 году, вышли на поле заряженными на успех. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Они больше владели мячом, чаще и острее атаковали. Кордоба разок простил чемпионов мира — не попал в ворота. Эмилиано Мартинес даже не собирался реагировать. Всякая активность аргентинцев подавлялась на их половине поля высоким прессингом соперника.

Сборная Аргентины вышла из анабиоза где-то в середине тайма. Лионель Месси пробил, Хулиан Альварес подкорректировал полёт мяча, а колумбийский вратарь Камило Варгас его накрыл. Надо сказать, что футболисты сборной Колумбии не особо церемонились. В первом тайме медики аргентинской команды дважды выбегали на поле — сначала к Лисандро Мартинесу, затем к Анхелю Ди Марии.

А что же Месси? Кроме того удара ничего особенного. Более того, Лео чуть было не привёз. Завозился с мячом, подарил его Джефферсону Лерме, который начал контратаку своей команды. И которую он же завершил. Мартинес выручил.

На 37-й минуте помощь потребовалась уже Месси. Лионель задумал острый пас в штрафную, но попал под довольно жёсткий подкат Карлоса Куэсты. Да и Сантьяго Ариас добавил. Подачу Месси всё же сделал, но упустил мяч за боковую линию. После оказания помощи капитан вернулся на поле и продолжил игру.

Но в первом тайме голов никто не увидел. Перерыв был довольно длинным. Около получаса. За что нужно поблагодарить колумбийскую певицу Шакиру, которая выступила в антракте.

Слёзы капитана

Второй тайм начался веселее. Соперники обменялись острыми уколами. Потом ещё. И неизвестно, как бы складывалась игра дальше, если бы в середине второй 45-минутки Лионель Месси не покинул поле. Причём ничего не предвещало беды. Лионель подвернул ногу на ровном месте. А может травма, полученная в первом тайме, была серьёзнее, чем казалось. Все усилия медиков оказались тщетны. Капитан сборной Аргентины покинул поле хромая. Вместо него вышел Николас Гонсалес. Лионель расплакался уже на скамейке запасных. Ведь это был его последний матч на Кубке Америки.

Любопытно, но, потеряв своего лидера, аргентинцы хуже играть не стали. Скорее наоборот. Остаток второго тайма прошёл при заметном преимуществе чемпионов. Несколько раз мяч мог побывать в воротах Варгаса, но миновал их. Нет, один раз мяч всё же пересёк заветную линию, но гол Николаса Тальяфико засчитан не был. Хотя офсайд был весьма сомнительным. Колумбийцы заметно устали, высокий прессинг не проходит бесследно. Лоренцо тянул с заменами, и только на 90-й минуте бросил на поле двух свежих игроков, включая Кастаньо. Скалони же был вынужден провести ещё одну вынужденную замену. Получил травму Гонсало Монтиэль.

Серии пенальти не бывать

Обе команды не хотели пробивать послематчевые пенальти, и потому провели дополнительные полчаса очень активно. Аргентинцы всё же смотрелись интереснее. И во многом благодаря Гонсалесу, который заменил Самого. Без Месси чемпионы стали играть быстрее, чем несколько озадачили колумбийцев.

В дополнительное время в игру вошёл и весьма недурно Хорхе Карраскаль. «Динамовец» пару раз неплохо накрутил соперника. Но единственную голевую атаку начал бывший «зенитовец» Леандро Паредес, также вышедший на замену в овертайме. На 112-й минуте Леандро в подкате отобрал мяч и тут же нашёл Джовани Ло Чельсо. Который, в свою очередь, в касание прокинул мяч Лаутаро Мартинесу. Форварду «Интера» оставалось лишь не промахнуться, а транжирить моменты он умеет. Но на этот раз Лаутаро был точен. Пятый гол Мартинеса на турнире стал золотым.

Уже после забитого гола с поля ушёл Анхель Ди Мария, проводивший свой последний матч в составе сборной Аргентины. Он также не смог сдержать слёз, уходя на скамейку. Ветеран передал повязку Николасу Гонсалесу, который столь удачно заменил Месси.

Итак, сборная Аргентины подтвердила свои чемпионские полномочия. При том, что победы были достойны оба финалиста. Колумбийцы в первом тайме смотрелись даже предпочтительней. Команда Лоренцо провела очень хороший турнир, и у неё большое будущее. Но всё же сказался более высокий класс чемпионов мира.

Что касается Лионеля Месси, то в первую очередь хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. Однако встреча показала, что аргентинцы не просто способны играть без своей главной звезды, но и делать это лучше. Возможно, один матч не показатель. Но с уходом Месси, а он не за горами, небо на землю не рухнет.