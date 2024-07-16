Мбаппе – официально футболист «Реала». Перес почти собрал новое поколение «галактикос»

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вчера, 17:00

Крайне эмоциональный день.

Многолетняя сага наконец завершилась – сегодня Килиан Мбаппе официально представлен в качестве игрока «Реала». Контракт подписан, проведена пышная презентация – было много пафоса, эмоций и – самое главное – радости.

Трофеи, детские фото в футболке «Реала», 80 тысяч и Зидан

На «Сантьяго Бернабеу» ожидался аншлаг – были проданы все билеты на сегодняшнюю презентацию французской звезды, которая так давно искала дорогу в любимый клуб. Дальше – фото с футболкой на фоне многочисленных трофеев великой команды и выход на поле. К более чем 80 тысячам болельщиков «сливочных».

Значимость момента идеально подчеркнули детали. Пришедшим показали эксклюзивные кадры, как за тренировкой ещё 13-летнего Мбаппе наблюдает Зинедин Зидан. Спустя 12 лет легенда «Реала» участвовала в презентации лидера сборной Франции, чемпиона мира и серебряного призёра ЧМ -2022. На экран выводили фото совсем юного футболиста в «сливочной» футболке – а сам Килиан много раз целовал эмблему и повторил фразу Криштиану Роналду с презентации в 2009 году: «Uno, dos, tres… Hala Madrid!». Тогда – тоже перед 80 тысячами фанатов.

Борьба амбиций

Этот момент, безусловно, значимый для мадридцев – но надо готовиться к сложностям, неизбежным для большого клуба с великой историей. В таких командах собраны 11 эгоистов – лучших на своей позиции, которые всеми силами рвутся подтвердить этот статус. Сейчас атмосферой «галактикос» пропитался Джуд Беллингем – он быстро вписался в команду и стал её лидером, брал на себя инициативу в финальной трети. И попытался перенести этот дух в сборную Англии – но прагматизм Саутгейта оказался сильнее (правда – в итоге Англия проиграла в финале, а Гарет подал в отставку). Там же играет Винисиус – эмоциональный, колоритный и часто скандальный бразилец, настолько же важный для «сливочных». Или Тибо Курта – многолетний первый номер сборной Бельгии, выросший в лидера «Челси» и переходивший в «Реал» как один из лучших голкиперов в мире.

Родриго, Тчуамени, Камавинга, Вальверде, Карвахаль – они не так активно перетягивают одеяло на себя, но точно так же делают разницу. Килиан рос в подобной атмосфере – ранний переезд в Париж, расцвет в футболке ПСЖ , победа на ЧМ -2018 со сборной Франции, финал ЧМ -2022, попытки принести ПСЖ победу в Лиге чемпионов. Но сейчас он новенький в давно сложившемся гармоничном коллективе. Если Килиан хочет стать во главе этого проекта, чтобы «Реал» ассоциировался с ним, как когда-то – с Роналду, то авторитет надо заработать с нуля. Амбициозному футболисту это вряд ли понравится.

Финальные штрихи новых «галактикос»

В Мадриде собирается по-настоящему звёздный коллектив. Конечно, для линии обороны это понятие не так подходит – тот же Менди не обладает мировой славой. Зато топ-статус есть у Карвахаля, Куртуа, Камавинга, Вальверде, Винисиуса, Беллингема. Флорентино Перес проделал огромнейшую работу, чтобы собрать эту устрашающую машину – были ошибки, как с Эденом Азаром. У того же Куртуа долго не клеилось, его трансфер тоже причисляли к провалам.

Теперь «сливочные» реализовали цель, к которой шли с момента, как Килиан сверкнул – подписали элитного страйкера. Родриго и Винисиус наконец могут вернуться на фланги, а Джуд будет бороздить центр поля, резвясь с мячом.

Ещё большая удача – что Килиан достался свободным агентом. У «Реала» не будет заморочек с фэйр-плей – и «сливочные» уже продумывают очередной топ-трансфер. Начиная с минувшей зимы, испанцы активно пытаются переманить к себе левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Да, у канадца в последнее время не ладится игра в Мюнхене – однако в составе сборной на Кубке Америки латераль лишь подтвердил высочайший уровень. Отношения между мадридским клубом и игроком сложились отличные – но баварцы противятся, переговоры продвигаются со скрипом. Мадридцы не готовы платить больше 40 миллионов евро за игрока, у которого уже следующим летом истекает контракт.

Анчелотти идеальный тренер для такой команды – но преемнику не позавидуешь

«Сливочные» идеально подобрали тайминги. В клубе близка к завершению перестройка, её проводит идеальный тренер для «галактикос». Анчелотти не просто так прозвали «папой Карло» – это специалист, который умеет работать со звёздами. Не мучает их тактикой и даёт свободу творить. Игроки буквально выросли под его руководством, между тренером и коллективом крайне доверительные отношения.

Его не стали отпускать в сборную Бразилии, хотя после ЧМ -2022 была такая возможность – тогда же рассуждали, что сменить его готов молодой тренер «Байера» Хаби Алонсо. Анчелотти оставили – с ним «сливочные» взяли очередной титул в Ла Лиге и ЛЧ . На его глазах расцвёл Джуд. А теперь появляется сложная задача – в уже сложившуюся команду вплести, по сути, центральный элемент – нападающего, который неизбежно стянет на себя внимание фанатов. Сложно сделать амбициозного новичка частью коллектива – и никто не справится с этой работой лучше, чем «папа Карло».

Но итальянскому менеджеру неизбежно придётся покинуть «Реал» – рано или поздно. Есть ещё один идеальный менеджер для гранда – Зинедин Зидан. Но не факт, что его позовут тренировать в третий раз. И не факт, что на третий раз эффект будет такой же. Плюс наводятся мосты с другим экс-игроком мадридцев Хаби Алонсо. Он выдал отличную работу в «Байере», продолжает набираться опыта и станет сложившимся специалистом. Проблема в том, что он придёт из небольшого немецкого клуба в огромнейший испанский. Алонсо уже был там – и знает, насколько важно сразу поставить себя в раздевалке. Неизбежно сменщику Анчелотти придётся терпеть сравнения с ним, постоянное давление – извне (медиа, болельщики) и изнутри (от руководства и самих игроков). Но для клуба таких масштабов это неизбежно. И вряд ли плохо.