Перестройка в самой сенсационной команде Серии А прошлого сезона. Один из героев уже продан

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сегодня, 09:21

Новая глава для «красно-синих».

Прошлый сезон был особо успешным для «Болонья». «Борзые» заняли третье место в Серии А и завоевали путёвку в Лигу чемпионов. Конечно, в истории клуба бывали сезоны и лучше. «Болонья» — семикратный чемпион Италии. Но в последний раз она выигрывала скудетто 60 лет назад. Поэтому третье место «россоблу» — вполне успешный результат.

Но, как известно, у подобных взлётов есть и свои издержки. Нужно сохранить боевой состав и тренерский штаб. Ибо желающих усилиться за счёт выскочки немало. Вот и главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта не устоял перед выгодным предложением «Ювентуса». Итальянский бразилец уже готовит туринцев к новому сезону.

Italiano vero

Конечно, уход Мотты если не катастрофа, то большое потрясение. Но болонцы довольно быстро заполнили вакансию. Новым наставником назначен 46-летний Винченцо Итальяно, который несмотря на кричащую фамилию, родился в Западной Германии. Но потом Вниченцо вернулся на родину предков. Футболистом он был не самым известным. Играл за «Верону», за другой веронский клуб — несуществующий ныне «Кьево». Тренерский опыт у Итальяно не слишком богат. Пара сезонов в «Специи», потом три года в «Фиорентине». Имеется пара достижений. Выход в финал Лиги конференций 2022/23 и в финал Кубка Италии 2023/24. Оба финальных матча «фиалки» проиграли.

Конечно, подобный выбор может показаться спорным. Но ведь и у Тиаго Мотты до прошлого сезона особых тренерских успехов не было. Кстати, в 2021-м именно Мотта сменил Итальяно в «Специи». Вот такой круговорот.

Есть один момент. «Болонья» и «Фиорентина» считаются недругами. И приглашение тренера из Флоренции может не понравиться части болельщиков. Особенно, если это назначение не будет подкреплено результатами.

Первые потери

При Тиаго Мотте в «Болонье» сложился интересный игровой ансамбль. Многих из футболистов мы могли видеть на недавно завершившемся чемпионате Европы. Одних только швейцарцев было трое — Ремо Фройлер, Мишель Эбишер и Дан Ндойе. Но все они пока на месте. Никуда не ушёл польский вратарь Лукаш Скорупски и капитан команды шотландец Льюис Фергюсон. Зато не устоял от предложения «Манчестер Юнайтед» голландский нападающий Джошуа Зиркзее. Эпизодически появлявшийся на евро футболист продан «красным дьяволам» за 40 миллионов евро, причём половину от этой суммы получит родной клуб Джошуа «Бавария». Серьёзная потеря. Ведь в прошлом сезоне Зиркзее был лучшим бомбардиром «борзых».

Скорее всего, не сыграет больше в красно-синей футболке «Болоньи» бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс. Срок аренды 24-летнего футболиста истёк, и ему предписано вернуться в «Милан». Но не исключено, что клубы постараются решить этот вопрос.

И приобретения

Тем временем «Болонья» выкупила другого арендованного футболиста — атакующего полузащитника Йенса Одгора. Во второй части прошлого сезона датчанин был арендован у голландского клуба « АЗ Алкмар». Выходил не так часто — в десяти матчах из 18. Но, видимо, хорошо зарекомендовал себя.

Левый фланг обороны призван укрепить Хуан Миранда. 24-летний испанец начинал карьеру в «Барселоне», практиковался в «Шальке», а затем выступал за «Бетис». На счету Миранды имеется матч в сборной страны, но на победный для испанцев чемпионат Европы, сами понимаете, не ездил. И достался Миранда «Болонье» совершенно бесплатно.

Зато 10 миллионов евро упали на счёт «Аталанты» за 23-летнего Николо Камбиаги. Вообще-то, Камбиаги известен по выступлениям за «Эмполи», но принадлежит бергамаскам. В прошлом сезоне Николо забил всего один мяч, поэтому цена выглядит не вполне адекватной.

Однако свой главный трансфер «Болонья» пока не осуществила. И неизвестно, осуществит ли. Болонцы хотят видеть в своём составе динамовца Константина Тюкавина, пока никаких подвижек в этом направлении нет. Кстати, если этот переход всё же состоится, то Константина встретит бывший одноклубник — хорватский полузащитник Никола Моро.

Главный актив

Не состоялся пока и главный трансфер на выход. Несмотря на бездарное выступление сборной Италии на чемпионате Европы, в составе итальянцев имеется футболист, чья игра оставила очень хорошее впечатление. Это защитник Риккардо Калафьори, на которого претендуют «Арсенал» и «Ювентус». Перед начало Евро 22-летний футболист оценивался в 30 миллионов. Сейчас его цена выросла в полтора-два раза. Калафьори сравнивают то с Алессандро Нестой, то с Андреа Пирло, — из-за умения раздавать длинные передачи и перехватывать мячи в центре поля. И даже с Паоло Мальдини, даром что Риккардо играет в центре обороны, а не на левом фланге. Тут даже внешнее сходство имеется.

Воспитанник «Ромы» Калафьори раскрутился именно в «Болонье». Возможно, у Риккардо имеются некие обязательства перед клубом. Да и контракт в силе до лета 2027 года. Но возможно всё. И перед ценником в 50 миллионов евро мало кто устоит. Фаворитом в споре за итальянского защитника считался «Арсенал». Но в последнее время активно включился в работу «Ювентус», где теперь работает Тиаго Мотта. К тому же в переговорах задействован Леонардо Бонуччи, который агитирует Риккардо не покидать Серию А, а перебраться из Болоньи в Турин. Однако «Ювентус» не играет в Лиге чемпионов. В отличие от той же «Болоньи».

Но пока Калафьори никуда не ушёл и уже готовится к новому сезону — непростому и во многом судьбоносному. Посмотрим, было ли пятое место сиюминутным взлётом или планомерным движением в нужном направлении.