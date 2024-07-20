"Палмейрас” — "Крузейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (21.07.2024)

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вчера, 11:10

"Палмейрас”

"Футбольная академия” на данный момент занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крузейро”. 12-го числа команды обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с разницей в два мяча (3:1).

18-го июля "Палмейрас” уступили один мяч "Ботафого” (0:1).

"Крузейро”

"Лисы” в рейтинге КОНМЕБОЛ стоят на 300-м месте. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 11-го июля "Крузейро” обыграли команду "Гремио” с конечным результатом 2:0.

13-го числа "Синие” выиграли "Брагантино” с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа "Палмейрас” — 1.63

Ничья — 3.85

Победа "Крузейро” — 5.60

Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.67

ТБ 3.5 — 3.50

3.5 — 3.50 ТМ 3.5 — 1.24

Статистика

"Палмейрас за последние пять встреч выиграли трижды и получили одно поражение и ничью.

У "Крузейро” за тот же период времени три победы и два поражения.

Последняя очная встреча закончилас вничью.

Прогноз

"Палмейрас” ведут неплохую серию игр. Рекомендованной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Футбольной академии” с коэффициентом 1.63.