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"Палмейрас” — "Крузейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (21.07.2024)

вчера, 11:10

"Палмейрас”

"Футбольная академия” на данный момент занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крузейро”. 12-го числа команды обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с разницей в два мяча (3:1).

18-го июля "Палмейрас” уступили один мяч "Ботафого” (0:1).

"Крузейро”

"Лисы” в рейтинге КОНМЕБОЛ стоят на 300-м месте. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 11-го июля "Крузейро” обыграли команду "Гремио” с конечным результатом 2:0.

13-го числа "Синие” выиграли "Брагантино” с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Палмейрас” — 1.63
  • Ничья — 3.85
  • Победа "Крузейро” — 5.60
  • Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.67
  • ТБ 3.5 — 3.50
  • ТМ 3.5 — 1.24

Статистика

  • "Палмейрас за последние пять встреч выиграли трижды и получили одно поражение и ничью.
  • У "Крузейро” за тот же период времени три победы и два поражения.
  • Последняя очная встреча закончилас вничью.

Прогноз

"Палмейрас” ведут неплохую серию игр. Рекомендованной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Футбольной академии” с коэффициентом 1.63.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:43
Хозяева выглядят по солиднее - поставлю на них - П1.
Гость
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