"Палмейрас” — "Крузейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (21.07.2024)

"Палмейрас”
"Футбольная академия” на данный момент занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крузейро”. 12-го числа команды обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с разницей в два мяча (3:1).
18-го июля "Палмейрас” уступили один мяч "Ботафого” (0:1).
"Крузейро”
"Лисы” в рейтинге КОНМЕБОЛ стоят на 300-м месте. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 11-го июля "Крузейро” обыграли команду "Гремио” с конечным результатом 2:0.
13-го числа "Синие” выиграли "Брагантино” с разницей в один мяч (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Палмейрас” — 1.63
- Ничья — 3.85
- Победа "Крузейро” — 5.60
- Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.67
- ТБ 3.5 — 3.50
- ТМ 3.5 — 1.24
Статистика
- "Палмейрас за последние пять встреч выиграли трижды и получили одно поражение и ничью.
- У "Крузейро” за тот же период времени три победы и два поражения.
- Последняя очная встреча закончилас вничью.
Прогноз
"Палмейрас” ведут неплохую серию игр. Рекомендованной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Футбольной академии” с коэффициентом 1.63.