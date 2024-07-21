Тренеры моложе 30 лет на ЧМ: Филиппо Паскуччи — самый молодой в истории

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вчера, 09:28

Предлагаю в начале ознакомиться с предыдущими двумя статьями на эту тему. Потому что в данной статье будут «переклички» с предыдущими.

Хуан Хосе Трамутола был одним из тренеров сборной Аргентины на ЧМ -30 в возрасте 27 лет — ему была посвящена первая статья.

Дьёрдь Орт, венгерский выдающийся футболист и тренер сборной Чили на ЧМ -30 в возрасте 29 лет — о нём (и не только) было рассказано во второй части.

Самым молодым тренером в истории Кубка мира является итальянский тренер Филиппо Паскуччи. На ЧМ -34 этот молодой человек единолично руководил сборной Аргентины в возрасте 26 полных лет.

Итальянские источники пишут имя этого специалиста как Filippo. Аргентинские же издания переименовывают его на свой лад — Felipe.

К ЧМ -34 впервые были проведены отборочные матчи. Но не в Южной Америке. Там были сформированы две пары команд, которые и должны были разыграть в двух стыковых матчах обладателей двух путёвок.

В паре Бразилия — Перу был отказ Перу, Бразилия получила путёвку без борьбы.

В паре Аргентина — Чили дело до футбола не дошло тоже, но дошло до разрыва отношений между странами.

Сегодня вы, скорее всего, прочитаете, что Чили отказалась от проведения матчей. Но это не совсем так. Там довольно детективная история, нужно досконально изучить вопрос от обеих сторон.

Суть в том, что аргентинцы, как того и желала ФИФА , хотели собрать сборную и из любителей, и из профессионалов. Под эгидой ФИФА была тогда только Любительская ассоциация, но решили создать совместный комитет из представителей обеих ассоциаций, который бы и выбрал игроков.

ФИФА внесла свои «пять копеек» в этот будущий конфликт. В начале апреля 1934 ФИФА уведомила всех своих членов, что отборочные матчи должны закончится не позднее 15 апреля текущего года.

Это и возмутило любителей. У профессионалов сезон уже начался 18 марта, играли каждый тур раз в неделю. Любительскую лигу что-то не устроило и они отказались от участия своих игроков в сборной. А это означало — раз не будет любителей — что ФИФА не признает какую-то другую сборную Аргентины, составленную только из профессионалов.

Эта информация дошла и до Чили. Чилийцы посчитали, что они выиграли квалификацию автоматически и отказались ехать на первый матч в Буэнос-Айрес.

Тут вмешалась политика и дипломатия — посол Италии в Аргентине принёс извинения, и любители сменили гнев на милость и решили участвовать в сборной.

Чилийцы всего лишь за 2 дня до матча получили заверение о том, что легитимная сборная Аргентины примет их. Не успевали чилийцы никак, попросили ФИФА об отсрочке. Но чиновники отказали им в этом.

Уже аргентинская сторона предложила провести оба матча в Буэнос-Айресе, чтобы сэкономить время. Но и это предложение чилийской стороной было отвергнуто. И только поэтому аргентинцев утвердили обладателями путёвки в Италию на ЧМ -34.

Странно в этой истории то, что в европейских отборочных группах борьба за путёвки происходила и после 15 апреля 1934. Так в группе, где играли Австрия, Венгрия и Болгария, из 3 проведённых игр две состоялись после 15 апреля. И кто мешал южноамериканским командам провести отбор в 1933 году? Ведь первый в истории отборочный матч состоялся 11 июня 1933 года, в Европе.

В конце концов, сборная Аргентины завоевала путёвку. Но профессионалы решили не участвовать в этом мероприятии. Собрали чисто любительскую сборную Аргентины.

Тренером этой команды был назначен итальянец, так как турнир будет на его родине, языкового барьера с принимающей стороной не будет.

Филиппо Паскуччи родился 24 июня 1907 года в Генуе, Италия. В довольно молодом возрасте он оказался в Южной Америке (в Аргентине) с чисто коммерческой задачей — найти хороших футболистов для генуэзских клубов.

Да и задержался в Аргентине. Сам был молод, мог проводить тренировки по физподготовке. Так он и пристроился в аргентинских клубах. Во многих справочниках указано, что он тренировал аргентинские клубы Estudiantil Porteño и Sportivo Barracas. Но с 1932 по 1934 он был тренером (по физподготовке) клуба Ривер Плейт. А в сезоне 1932 клуб занял первое место в чемпионате Аргентины, это первый сезон профессиональной лиги в истории Аргентины.

На общих фото клуба Ривер Плейт их тренер появлялся нечасто. Но кое-что нашлось.

Вот фото, где он виден анфас:

На более чётком варианте этого фото лица стоящих футболистов в основном обрезаны. Поэтому даю фрагмент с тренером и ближними к нему игроками, знакомьтесь — Фелипе Паскуччи, наверное, 25 лет:

По этому фото вообще не скажешь, что ему 25, а то и меньше. Ну, такова природа.

Кстати, сайт rsssf всё-таки сомневается, что Паскуччи было так мало лет и ставит ему год рождения аж на 20 лет раньше, а именно 1887.

Я стал проверять, отталкиваясь от даты ухода.

Это была трагическая история. Паскуччи работал массажисом и фитнес-тренером в известнейшей ватерпольной итальянской команде Pro Recco из Генуи (т.к. Recco — одна из коммун в составе Генуи). В декабре 1966 эта команда играла финальные матчи Кубка европейских чемпионов по водному поло с загребским Партизаном. Это были две сильнейшие команды того времени. Речь идёт о 4-м розыгрыше в истории, и до этого побеждали только эти две команды (Партизан дважды).

18 декабря в первом матче в Загребе югославские ватерполисты оказались сильнее 5:3. Через 4 дня ответная игра была в Генуе, хозяева взяли реванш. Третий решающий матч игрался вновь в Генуе уже в январе 1967.

Но всего этого уже не мог знать массажист итальянской команды Филиппо Паскуччи.

Команда после матча 18 декабря возвращалась на самолёте в Геную. Массажист уже после приземления потерял сознание. Медики Генуи так и не смогли «завести» его сердце.

В сообщениях генуэзской газеты La Stampa указывается, что Паскуччи было 59 лет. Рассказано подробно о случившимся в самолете и после приземления. Упомянута его работа в Аргентине и руководство сборной Аргентины на ЧМ -34.

Вот заметка из La Stampa о смерти 59-летнего массажиста ватерпольной команды Pro Recco Филиппо Паскуччи:

Сомнений в годе его рождения быть не может.

В газете было дано и фото Филиппо Паскуччи:

Тут, как говорится и экспертиза не нужна, чтобы определить, что речь идёт об одном и том же человеке.

Но вернёмся в 1934 год. Итальянцу было доверено руководить сборной Аргентины — это единственный раз в истории иностранец был у руля Альбиселесты.

А знаете почему профессиональная лига отказалась давать игроков в ту любительскую сборную? Ответ очевиден, если вспомнить с какой главной целью прибыл в Аргентину молодой итальянец — да, набрать игроков для итальянских клубов, у которых были более щедрые контракты.

Не хотели боссы лиги терять своих лучших игроков.

Да и в свою любительскую сборную Паскуччи в основном подбирал футболистов с итальянскими корнями — кажется, 14 из 18 игроков в заявке были таковыми.

Сами аргентинские издания удивляютя — 9 из 11 футболистов, сыгравших в единственном матче на ЧМ -34, впервые играли за сборную.

Да, в предварительном же раунде ( ФИФА упрямо отказывается называть этот раунд на мундиалях 1934 и 1938 годов 1/8 финала или Round 16) сборная Аргентины проиграла шведам 2:3 и вылетела из турнира.

А ведь чуть ли не месяц добиралась делегации Аргентины из Буэнос-Айреса в Неаполь на борту корабля Нептуния. На корабле был спортзал, занимались и на палубе (жаль, фото нет таких). На палубе Нептунии сфотографировались всей делегацией:

Это достаточно редкое фото, потому что в сети гуляют обрезанные по обоим краям варианты этого фото. А здесь все 18 игроков (один лицо не показал), тренер Филиппо Паскуччи (стоит в центре), массажист Мануэль «Чичило» Сола (крайний слева в нижнем ряду) и два функционера, известны их имена — Хуан Э.Робироса и Северо М.Мареска. Кто из них кто на фото я вам не скажу. Но, возможно аргентинские историки знают, надо спросить их и об этом.

Перед отъездом в Италию эта сборная на поле клуба Альмагро обыграла клуб Насьональ из Росарио (Аргентина) 4:1. Затем уже во время плавания они в бразильском городе Сантос договорились размять ноги с какой-то портовой командой. Как сообщают аргентинские источники, перед первым своим официальным матчем в Болонье сборная Паскуччи обыграла 7:1 местную итальянскую любительскую команду.

Да и ведь в матче против шведов аргентинцы дважды вели в счёте, но в концовке пропустили третий мяч.

Сыграли они и ещё один матч в Италии — обыграли 2:0 молодёжную сборную Италии (или команду класса Б).

Есть несколько фото сборной Аргентины на футбольном поле перед матчем со сборной Швеции на ЧМ -34. Тренер Филиппо Паскуччи и массажист Сола вместе с командой:

В аргентинских изданиях тех лет не принято было указывать кого-то ещё на фото кроме игроков. Пришлось дописать имена тренера и массажиста.

Существует и другой вариант этого фото, немного с другого ракурса:

Есть также еще одно фото аргентинской делегации не на палубе, а на земле, в Италии. Кстати, сначала команда остановилась в центральном отеле в Болонии. Но соблазны там были доступны и со всех сторон. Поэтому тренер перевёз команду в сельскую местность и запретил покидать тот тренировочный лагерь. Не все послушались, кто-то захотел навестить родственников (и попали под санкции тренера). Да и сам Паскуччи бросил команду и поехал навестить маму в Геную, а по дороге заехал в Парму навестить свою девушку (прямо как в той песенке про Уно-уно-ун моменто — а она ждала-ждала, пока не дождалась…).

Вот фото аргентинской делегации на ступенях какого-то здания:

Ближе всего к нам на фото один из функционеров, второй прямо над ним, тоже в светлом костюме с буквой А на груди. Тренер Паскуччи как всегда среди игроков — сидит третий слева. А вот массажиста Сола надо ещё поискать — он стоит позади всех, его лицо «прячется» между двумя мужчинами в галстуках, по центру снимка.

Есть ещё пара снимков Филиппо Паскуччи с игроками клуба Ривер Плейт:

Я уже говорил, что имена тренеров не «афишировались».

И цветной вариант:

Здесь видим характерный профиль Паскуччи слева, узнаваемый, жаль сильно обрезано. Видим известных аргентинцев, участников ЧМ -30 вратаря Боссио, Пеусель, Мануэль Феррейра.

Кстати, по приезду в Италию Паскуччи в интервью раскритиковал комплектацию сборной, особенно игроков обороны. Это интервью не осталось без внимания в Аргентине, и на тренера посыпались оскорбления. Дорога назад в Аргентину ему была закрыта.

Есть фото капитанов перед игрой со Швецией. Раньше и не подозревал, что на этом фото как раз самый-самый молодой тренер в истории Кубка мира. Филиппо Паскуччи в день матча 27 мая 1934 года было 26 лет и 337 дней.

Вот фото перед матчем Аргентина — Швеция на ЧМ -34:

На этом фото мы видим капитана шведской команды Нильса Розена. Уже приступил к своим обязанностям австрийский реф Эужен Браун — наверное, самый низенький из арбитров в истории чемпионатов мира. Правее него и ближе к нам стоит с руками на поясе — любимая поза — тренер сборной Аргентины Филиппо Паскуччи. В кадре также один из лайнсменов итальянец Джузеппе Турбиани. С мячом, скорее всего, Аркадио Лопес, капитан сборной Аргентины.

Турнир был быстротечным, эти арбитры работали лишь в одном матче. А вот вторым лайнсменом в нашем матче с участием Аргентины был Альбино Карраро. Так вот он судил в поле матч за 3-е место Германия — Австрия.



В заключении приведём таблицу с перечнем самых молодых (до 30 лет) и самых возрастных (68+) тренеров в истории Кубка мира:

Таблица теперь на английском языке, в неё включены трое тренеров после чемпионата мира 2022 в Катаре. Понятно, что поправки внесены в таблицу ветеранов. Думается, первая таблица так и останется нетронутая, вряд ли будут перекрыты эти возрастные рекорды.

Пока собирался материал про Паскуччи, накопилось несколько фото и по двум другим самым молодым тренерам в истории чемпионатов мира.

Хуан Хосе Трамутола

Хороший снимок с командой Бока Хуниорс, 1937-38:

Здесь вновь и Варальо, и Черро — они были в сборной Аргентины на ЧМ -30, которую тренировал Трамутола. Самого тренера вы узнали без труда — он в дружеских объятиях двух игроков. Обратите внимание и на массажиста клуба — это японец Каничи Ханаи (Kanichi Hanai). Легендарная личность в клубном футболе Аргентины.

Когда уже лицо Хуана Трамутола стало весьма узнаваемым, то его легко стало обнаруживать на тех фото, на которых ранее и не задерживался.

Вот делегация Аргентины посещает знаменитую de la Torre de Homenaje (Башня Чести) на стадионе Сентенарио:

Ближайший к нам человек на нижней ступени — это массажист Мануэль Сола. А с другого края на этой ступени сидит будущий лучший бомбардир турнира Гильермо Стабиле. Как раз над ним в тёмном костюме стоит тренер Хуан Хосе Трамутола.

В первой статье я давал одно фото, на котором вместе оба тренера сборной Аргентины на ЧМ -30. И было сказано, что более таких фото нет. Я ошибся — перед матчем против Франции команду ещё раз сняли на плёнку:

Медик и массажист Сола слева, за капитаном команды Феррейрой. Тренер Франсиско Оласар стоит в центральном круге крайним справа. А 27-летний Хуан Хосе Трамутола как раз под фуражкой вратаря Анхеля Боссио, перед ним, кажется, Хуан Эваристо.

Дьёрдь (он же Хорхе) Орт

Был отличным футболистом, до эпохи Пушкаша считался одним из лучших. Как уже говорили ранее, умер во время тренировки с клубом Порту, в Португалии. В Португалии и похоронен.

Вот фото его могилы с надписью от клуба Порто и от жены:

Для сведения — на этом ресурсе можно узнать о всей карьере Орта игроком и тренером.

Дьёрдь Орт был полиглотом, знал 5-6 языков. Кроме сборной Чили он руководил и сборными Мексики, Колумбии. Одним из впечатляющих эпизодов в его карьере была работа со сборной Перу. С ней он проработал дольше других сборных — с 1957 по 1959, участвовал в двух Копа Америка, в отборе к ЧМ -58. Затем сборная Перу, ведомая венгром Ортом, играла на Олимпиаде-60, были в одной группе с Венгрией, проиграли.

Самым памятным для перуанцев за два года работы венгра Орта стала победа со счётом 4:1 над сборной Англии в 1959 году.

В 1968 году в Будапеште на стадионе клуба МТК открыли бюст великого футболиста Орта. За МТК он играл с 1916 до травмы в 1925, потом неудачная реабилитация и завершение карьеры игрока. Он хотел стать арбитром, но, видимо по здоровью, ему не разрешили.

В мае 1968 состоялся матч Баварии и МТК на кубок Интертото, перед игрой был открыт бронзовый бюст великому игроку, Герд Мюллер участвовал в церемонии как капитан Баварии.

Дьёрдь Орт был мягким, очень приятным в общении человеком. Он вырос в неполной семье, жил с мамой скромно, даже бедновато. Стал знаменитым игроком, востребованным тренером.

Вот в бразильском архиве он числится уже не как Дьёрдь, а как Хорхе, а по национальности мексиканец. Я же говорю -- человек мира.