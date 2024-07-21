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"АПОЭЛ” — "Петрокуб”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

вчера, 21:02

"АПОЭЛ

"Легенда” на данный момент занимает 70-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пару сыгранных матчей с их участием, чтобы понять каким может быть исход в предстоящей встрече с "Петрокубом”. Девятого числа греки сыграли вничью с «Радничками 1923” (1:1).

17-го июля встреча с »АЕК Ларнака” также закончилась вничью (0:0).

«Петрокуб”

Футбольный клуб стоит на 193-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей. Десятого июля команда сыграла вничью с „Ордабасами”.

17-го числа встре все с тем же клубом завершилась победой молдаван с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа “АПОЭЛ” — 1.64

· Ничья — 4.17

· Победа „Петрокуба” — 5.50

· Победа “АПОЭЛ” с форой -1.5 — 2.59

· ТБ 3.5 — 3.04

· ТМ 3.5 — 1.31

Статистика

· »АПОЭЛ” победили в одном матче из пяти последних.

· "Петрокуб” выиграли три игры из которых две были с клубом «Фарул”.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

»АПОЭЛ” Показывает игру лучше чем у «Петрокуба”. Рекомендуем заключить пари на победу »АПОЭЛ” с коэффициентом 1.64 в БК Pinnacle.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:47
В этом матче судя по всему хозяева одержат победа - П1.
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