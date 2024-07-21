"АПОЭЛ” — "Петрокуб”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

"АПОЭЛ”
"Легенда” на данный момент занимает 70-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пару сыгранных матчей с их участием, чтобы понять каким может быть исход в предстоящей встрече с "Петрокубом”. Девятого числа греки сыграли вничью с «Радничками 1923” (1:1).
17-го июля встреча с »АЕК Ларнака” также закончилась вничью (0:0).
«Петрокуб”
Футбольный клуб стоит на 193-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей. Десятого июля команда сыграла вничью с „Ордабасами”.
17-го числа встре все с тем же клубом завершилась победой молдаван с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа “АПОЭЛ” — 1.64
· Ничья — 4.17
· Победа „Петрокуба” — 5.50
· Победа “АПОЭЛ” с форой -1.5 — 2.59
· ТБ 3.5 — 3.04
· ТМ 3.5 — 1.31
Статистика
· »АПОЭЛ” победили в одном матче из пяти последних.
· "Петрокуб” выиграли три игры из которых две были с клубом «Фарул”.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
»АПОЭЛ” Показывает игру лучше чем у «Петрокуба”. Рекомендуем заключить пари на победу »АПОЭЛ” с коэффициентом 1.64 в БК Pinnacle.