"АПОЭЛ” — "Петрокуб”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

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вчера, 21:02

" АПОЭЛ ”

"Легенда” на данный момент занимает 70-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пару сыгранных матчей с их участием, чтобы понять каким может быть исход в предстоящей встрече с "Петрокубом”. Девятого числа греки сыграли вничью с «Радничками 1923” (1:1).

17-го июля встреча с » АЕК Ларнака” также закончилась вничью (0:0).

«Петрокуб”

Футбольный клуб стоит на 193-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей. Десятого июля команда сыграла вничью с „Ордабасами”.

17-го числа встре все с тем же клубом завершилась победой молдаван с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа “ АПОЭЛ ” — 1.64

· Ничья — 4.17

· Победа „Петрокуба” — 5.50

· Победа “ АПОЭЛ ” с форой -1.5 — 2.59

· ТБ 3.5 — 3.04

· ТМ 3.5 — 1.31

Статистика

· » АПОЭЛ ” победили в одном матче из пяти последних.

· "Петрокуб” выиграли три игры из которых две были с клубом «Фарул”.

· Очных встреч у команд еще не было.

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