- Форвард ЦСКА безуспешно ищет трансфер в большой клуб. Выбирает между деньгами и еврокубками...

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вчера, 18:59

Зарубежные агенты подставили футболиста.

Клубы элитных лиг не хотят подписывать Чалова

Нападающий продлил контракт с московским ЦСКА до лета следующего года. Но джентльменское соглашение между ЦСКА и воспитанником клуба имеет несколько пунктов. В случае неудачи в Европе именно москвичи заберут Чалова обратно, не побежит в «Зенит» или «Спартак» первым делом. Также продление контракта позволяет Бабаеву получить 3 миллиона евро после трансфера футболиста, который в противном случае ушел бы бесплатно.

Бродили слухи, что в ЦСКА предложили 2.5 млн евро в год зарплаты, чтобы оставить Чалова у себя. Но это вряд ли правдивая информация. Даже капитана и легенду «армейцев» Акинфеева каждый год просят снижать аппетиты по зарплате. Скорее Фёдор получил 1.8 миллиона евро в новом контракте. Отличная зарплата, ведь есть ещё бонусы за голевые действия. Разница между окладом дома и в зарубежном клубе может получиться большой.

Ради мечты ещё раз поиграть в Европе футболист должен пойти на существенные финансовые потери. Легко рассказывать, что 500-700 тысяч евро в год это «небольшая разница», когда никогда подобные деньги не получал. А век футболиста короткий. Многие игроки РПЛ десятилетиями выбирали огромные зарплаты дома без конкуренции. Почти никто не смог решиться на переход в серьезную команду и лигу, где тяжелее закрепиться.

Но даже Кокорин, у которого хорошо получалось на Кипре и не пошли дела в Италии, не спешит домой. Миранчук вряд ли будет основным в «Аталанте», с которой выиграл Лигу Европы, но Алексей отправляется в США . У Головина новый статус в «Монако». Александр стал лидером команды, которая вернулась в Лигу чемпионов. У «Реала Сосьедад» будут потери интересных игроков в центре поля и в атаке, а это шанс для Захаряна.

Даже когда есть преграды, в итоге большинство российских игроков в серьезных лигах находят себя. Также им нравится жизнь в Европе. Но Чалов не нашел свою «аудиторию». Скауты анализируют его прошлый сезон. Видят, что нападающий выступил ниже возможностей. Фёдор удачно перешел на позицию инсайда, но запомнился скорее после прогресса Файзуллаева. Вот его с радостью заберут в «Марсель» Де Дзерби. Чалов пока без команды в топ-5.

Фёдор не видит смысла надолго оставаться в РПЛ

Тема касается всех футболистов приличного уровня. В мечтах клубов РПЛ возвращение в еврокубки в ближайшие четыре года. Чалову сейчас 26, а тогда будет тридцать лет. Поздно для нового старта в Лиге чемпионов, где Фёдор забивал в ворота «Реала» и побеждал королей турнира. Нападающий прекрасно понимает, что нет смысла оставаться в ЦСКА надолго. У клуба нет чемпионских амбиций и запаса денег.

Их максимум – успешная борьба за второе место. А потом откат назад, так как стабильность требует вложений. Чалов видит, что Давила, Мендес и компания не настолько сильные напарники, как ему хотелось бы. Переход в «Зенит» не был мечтой Фёдора. Иначе легко вошел бы в список российского резерва для тренера Семака. Чалов рассчитывал, что его иностранный агент найдет выход на приличный клуб в топ-5.

Чалов завис между желанием вернуться в еврокубки и пониманием, что на данный момент из ЦСКА нет элегантного выхода в крутую лигу, особенно в АПЛ . Фёдор выбрал самый неудачный момент для ухода. Пока спорили о новом контракте, успел потерять форму. Судачили, что британский агент требовал огромные деньги – 4 млн евро, за полноценное продление соглашения с ЦСКА . Слишком большие деньги для клуба.

ПАОК – средний вариант, надо искать клуб сильнее

С таким успехом можно уехать в «Ференцварош», куда вернулся Рамирес из «Краснодара». И где работали тренерами Черчесов и Станкович. Но переход в скромную лигу всегда будет плохим вариантом для Чалова, это промежуточный этап. Надо закрепиться в Греции в ПАОКе, чтобы тебя заметили в топ-5. Вот только вспомните многие трансферы ЦСКА . Гинер часто имеет дело с богачами, которые связаны с российскими активами.

Головин перебрался в «Монако», когда там управляли россияне. Жирков выбрал «Баварию», но ему в приказном порядке сообщили о переходе к Абрамовичу в «Челси». Переход Чалова в ПАОК , где управляет ростовский бизнесмен с греческими корнями Иван Саввиди, будет совпадать по траектории с похожими сделками. С другой стороны, Влашич, Жо, Красич и Муса уходили в клубы без российского следа. Чалову не стоит пока отчаиваться.

Бывший агент игрока – Виктор Панченко, явно обиделся на нападающего. Утверждает, что уровень форварда не соответствует требованиям в Европе. И это неправда. Также агент заявлял, что никуда Фёдор не уедет. А вот здесь прогноз логичный. Беда в том, что Чалов отличался неуверенностью. Ему стоило в юности настоять на переходе в «Кристал Пэлас» за огромные деньги. Мог пройти большой путь, если бы сразу впечатлил в АПЛ .

Сейчас закрепиться в хорошей команде из Испании или Италии намного сложнее. Чалову важно перестать осторожничать. Надо уезжать сейчас, только требовать у агента найти клуб интереснее, чем ПАОК , где сейчас играет Магомед Оздоев. С другой стороны, «орлы» стали чемпионами Греции, сегодня сыграют в Лиге чемпионов против «Бораца». Квалификация невероятно тяжелая, но ПАОК надеется на итоговый успех в отборе.