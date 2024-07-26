"Жувентуде” — "Крисиума”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

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сегодня, 11:19

"Жувентуде”

На данный момент "Попугаи” занимают 27-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крисиумой”. 22-го июля встреча с "Сан-Паулу” завершилась вничью (0:0).

25-го числа команда уступила два мяча "Крузейро” (2:0).

"Крисиума”

"Тигры” на данный момент занимают 42-е место в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 20-го числа команда уступила "Фламенго” с результатом 2:1.

25-го мюля встреча с "Форталезой” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Жувентуде” — 2.19

· Ничья — 3.32

· Победа "Крисиумы” — 3.40

· Победа "Жувентуде” с форой -1.5 — 4.15

· ТБ 3.5 — 3.94

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· "Жувентуде” победили один матч среди последних пяти.

· "Крисиума” за тот же период времени не получила ни одного триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась вничью (1:1).

Прогноз

"Попугаи” на данный момент ведут неплохую серию игр. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Жувентуде” с коэффициентом 2.19.