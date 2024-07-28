"Пюник” — "Струга”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 18:11

"Пюник”

На данный момент этот футбольный клуб занимает 195-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со "Стругой”. 16-го числа команда проиграла "Динамо Минску” с результатом 1:0.

24-го числа "Пюник” уступили "Струге” один мяч (2:1).

"Струга”

На данный момент клуб расположился на 412-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним крайнюю пару поединков сыгранных с его участием. 17-го числа команда уступила один мяч "Слован Братиславе” (2:1).

24-го июля "Струга” выиграла своего будущего соперника с результатом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Пюник” — 2.13

· Ничья — 3.32

· Победит "Струга” — 3.40

· Победит "Струга” с форой -1.5 — 1.19

· ТБ 3.5 — 3.65

· ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

· "Пюник” победил в двух поединках из пяти последних.

· "Струга” за тот же период времени выиграла трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Струги”.

Прогноз

Македонская команда ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Струги” с коэффициентом 3.40.