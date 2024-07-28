"Пюник” — "Струга”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Пюник”
На данный момент этот футбольный клуб занимает 195-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со "Стругой”. 16-го числа команда проиграла "Динамо Минску” с результатом 1:0.
24-го числа "Пюник” уступили "Струге” один мяч (2:1).
"Струга”
На данный момент клуб расположился на 412-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним крайнюю пару поединков сыгранных с его участием. 17-го числа команда уступила один мяч "Слован Братиславе” (2:1).
24-го июля "Струга” выиграла своего будущего соперника с результатом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Пюник” — 2.13
· Ничья — 3.32
· Победит "Струга” — 3.40
· Победит "Струга” с форой -1.5 — 1.19
· ТБ 3.5 — 3.65
· ТМ 3.5 — 1.22
Статистика
· "Пюник” победил в двух поединках из пяти последних.
· "Струга” за тот же период времени выиграла трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Струги”.
Прогноз
Македонская команда ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Струги” с коэффициентом 3.40.