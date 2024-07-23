«Оренбург» разбил «Спартак», а Глушенков не пожалел «Крылья Советов». Первый тур РПЛ порадовал голами

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сегодня, 14:28

Выбирайте своего главного героя недели.

Голкипер

Николай Сысуев («Оренбург») – спокойствие тура

Авторы главной сенсации выходных грамотно сыграли против «Спартака». Пока Максименко грубо ошибся и попал в антисборную тура, Сысуев не пропускал от фаворита. Разок ему повезло – Бонгонда пробил в голкипера. Но даже тогда вратарь правильно угадал действия соперника, старался закрыть как можно больше площади створа ворот. У Сысуева шесть сейвов, сыграл здорово.

Защитники

Матиас Перес («Оренбург») – снайпер недели

У аргентинского центрального защитника «Оренбурга» восьмой гол в РПЛ с начала прошлого сезона. Это больше, чем у любого из футболистов нынешнего «Спартака». Именно в ворота москвичей Матиас и забил победный мяч своей команды. Перес хорош в обороне, его команда редко ошибалась и не пропустила в итоге. У него есть лидерские качества. Матиасу пора на повышение?

Иван Лепский («Динамо») – юниор выходных

Можно похвалить Грицаенко из «Рубина», но команда опытного защитника заигрывала с поражением, пропустив два мяча от «Пари НН». У «Динамо» разгром «Факела». Соперник забил один мяч, но Лепский до этого удачно пошел на стандарт у чужих ворот. У девятнадцатилетнего защитника «Динамо» гол и много грамотных действий без мяча. Личка доверился юниорам, и те не подвели.

Диего Коста («Краснодар») – адаптация тура

Отметим новичка «Краснодара», поскольку ему сразу пришлось вклиниться в модель, которую его соперники не знают. Мусаев решил сыграть против «Ахмата» в три центральных защитника. Уехать из Грозного с «сухарем» не получилось, но Коста не виноват в пропущенном мяче. Диего активно отбирал мячи, надежно играл на вынос и соответствовал по уровню опытному Кайо.

Полузащитники

Маркус Вендел («Зенит») – пасы недели

Точность передач – 97 %, как у великого Тони Крооса. У Вендела два ассиста после двух передач под удары. Эффективность зашкаливала, причем Маркус привычно выбирал моменты, когда надо ускориться и изменить позицию. Счет матча в Самаре – 3:0 до перерыва, позволил Венделу сыграть в излюбленной манере. И команде помог, и не вспотел особо, бегал Горшков, выйдя на замену.

Бителло («Динамо») – плеймейкер тура

Многие футболисты в этом туре получили возможность и пасовать напарникам, и бить по воротам. У Бителло не было ударов в игре против «Факела». Зато на его счету 6 подач, которые завершились выстрелами напарников. Сначала 19-летний защитник Лепский подрезал в ворота подачу Бителло со штрафного. А позже бразилец включился после грамотного прессинга «Динамо» и создал гол для Гладышева.

Максим Глушенков («Зенит») – дубль выходных

Нападающий «Зенита» не праздновал голы в ворота бывшего клуба – «Крыльев Советов». Герой Суперкубка продолжил забивать за команду Семака. Новичок из «Локомотива» технично на паузе подготовил первый удар. Затем Глушенков правильно открылся в чужой штрафной площади и переправил в ворота ещё одну подачу Вендела. Посмотрим, как сложится дальше, но дебют у Максима шикарный – 4 гола в двух играх.

Фейтулла Гюрлюк («Оренбург») – настырность тура

Турецкий атакующий хавбек заиграл далеко не сразу. В прошлом сезоне не забивал и с трудом попадал в основу. Но теперь Гюрлюк сыграл с первых минут. И оборона «Спартака» уступила техничному турку. Фейтулла сделал навес на защитника Переса, а спустя несколько минут поддержал активность напарников, которые перехватили мяч. Вингеры «Оренбурга» Гюрлюк и Марин разобрали «Спартак».

Нападающие

Дмитрий Воробьев («Локомотив») – созидатель тура

Девять моментов создал Воробьев. Пять раз пробил по воротам, попал в каркас и забил. Также на счету Дмитрия голевой пас на Пиняева в середине первого тайма. Поединок против «Акрона» оказался сложным для «Локомотива». Дебютант РПЛ дважды сравнивал счет в первом тайме. Но Воробьев, новичок из «Оренбурга», оказался самым упрямым на поле. Во втором тайме нападающий забил победный мяч.

Мирлинд Даку («Рубин») – неугомонность недели

Напарник Даку по атаке аргентинец Вада тоже сыграл здорово. Но выбираем в сборную центрального форварда «Рубина». В Казани закрыли глаза на политические лозунги нападающего – на Евро-2024 был наказан за выкрики о сербах. Даку в первом туре показал, почему его не стали убирать из состава и выставлять на трансфер. Хороший форвард не только забил гол, но и отпахал без мяча.

Солтмурад Бакаев («Акрон») – резкость недели

Младший брат Зелимхана Бакаева не задержался в «Рубине», играл за «Родину», а теперь оказался в новичке РПЛ . «Акрон» не пожалел, что положился на воспитанника «Спартака». Бакаев классно работал против «Локомотива», заставил Ненахова и Морозова совершить немало ошибок в обороне. Новичок лиги забил два мяча в ворота Лантратова, оба с участием Солтмурада – гол плюс пас.

Главный тренер

Давид Деограсия («Оренбург») – триумфатор тура

С составом «Зенита» намного проще разгромить оборону «Крыльев Советов», чем «сухо» переиграть «Спартак» с заявкой «Оренбурга». Так что Семака хвалим за правильный подход, но Деограсия создал единственную сенсацию тура, он главный герой. Давид предложил команде проскакивать центр поля через дальние передачи. Станкович после матча удивился, что соперник отказался от короткого паса. Метод сработал, забили два мяча и не пропустили. «Оренбург» был лучше, чем «Спартак».

Очарование тура. Высокая результативность