"Полесье” — "Олимпия Любляна”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 20:02

"Полесье”

Футбольный клуб на данный момент располагается на 275-м месте. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Олимпией Любляна”. 17-го июля встреча с "Эпицентром” завершилась вничью с результатом 2:2.

25-го числа команда уступила два мяча своему будущему сопернику (2:0).

"Олимпия Любляна”

"Драконы” на данный момент занимают 208-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 2:0.

28-го июля "Олимпия” выиграла в поединке с "Копером” с разницей в один мяч (1:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победит «Полесье» — 2.44

· Ничья — 3.44

· Победит "Олимпия” — 2.71

· Победит "Олимпия” с форой -1.5 — 1.14

· ТБ 3.5 — 2.98

· ТМ 3.5 — 1.32

Статистика

· "Полесье” выиграли в трех матчах из пяти последних.

· "Олимпия” за тот же период времени получила пять триумфов.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Олимпии”.

Прогноз

Учитывая исход последней встречи команд, приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle будет победа "Олимпии” с коэффициентом 2.71.