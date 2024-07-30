"Копенгаген” — "Мєгпис”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 22:31

"Копенгаген”

На данный момент футбольный клуб располагается на 46-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Мэгписом”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом 3:0.

28-го июля "Копенгаген” выиграл "Орхус” с результатом 3:2.

"Мэгпис”

Данный футбольный клуб в рейтинге УЕФА занимает 376-е место. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 18-го числа команда уступила один матч "Дерри Сити” (2:1).

Результатом встречи 25-го июля с будущим соперника стало поражение "Мэгписа” со счетом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Копенгаген” — 1.02

· Ничья — 16.00

· Победит "Мэгпис” — 41.00

· Победит "Копенгаген” с форой -1.5 — 1.14

· ТБ 3.5 — 1.60

· ТМ 3.5 — 2.30

Статистика

· "Копенгаген” получил четыре триумфа среди последних пяти игр.

· "Мэгпис” за тот же период времени победил дважды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Копенгагена”.

Прогноз

Опираясь на результаты последней игры рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Копенгагена” с коэффициентом 1.02.