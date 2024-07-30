"Копенгаген” — "Мєгпис”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Копенгаген”
На данный момент футбольный клуб располагается на 46-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Мэгписом”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом 3:0.
28-го июля "Копенгаген” выиграл "Орхус” с результатом 3:2.
"Мэгпис”
Данный футбольный клуб в рейтинге УЕФА занимает 376-е место. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 18-го числа команда уступила один матч "Дерри Сити” (2:1).
Результатом встречи 25-го июля с будущим соперника стало поражение "Мэгписа” со счетом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Копенгаген” — 1.02
· Ничья — 16.00
· Победит "Мэгпис” — 41.00
· Победит "Копенгаген” с форой -1.5 — 1.14
· ТБ 3.5 — 1.60
· ТМ 3.5 — 2.30
Статистика
· "Копенгаген” получил четыре триумфа среди последних пяти игр.
· "Мэгпис” за тот же период времени победил дважды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Копенгагена”.
Прогноз
Опираясь на результаты последней игры рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Копенгагена” с коэффициентом 1.02.