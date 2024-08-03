Bentley и Range Rover. Роскошный автопарк чилийского любителя скорости

1722687435

вчера, 15:17

Продолжаем рассказывать вам про автопарки известных футболистов.

На очереди Алексис Санчес, который успел поиграть за «Барселону», «Арсенал», МЮ и «Интер». В таких клубах платят большие деньги, а значит, что чилийцу есть, чем похвастаться. В Манчестере он, например, зарабатывал 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

Если верить слухам, то Санчес заработал более 115 миллионов фунтов стерлингов за всю свою футбольную карьеру. Перед тем, как рассмотрим его гараж, давайте вспомним, что однажды Алексису запретили водить в Чили после того, как он превысил скорость недалеко от Сантьяго. Очень уж любит он погонять!

Bentley Bentayga Black Edition — более 160 000 фунтов стерлингов

В 2019 году Санчес решил пополнить свою коллекцию внедорожником.

Однако в отличие от бывших товарищей по МЮ — Поля Погба и Ромелу Лукаку, которые потратили по 250 000 фунтов стерлингов на Rolls Royce Wraith, Санчес выбрал Bentley Bentayga.

Этот монстр способен разогнаться до 100 км в час всего за четыре секунды! Внедорожник оснащен двигателем V8 (в последний раз он использовался на автомобилях Формулы-1 в 2013 году), полным приводом и может развивать максимальную скорость 290 км в час.

Bentley Continental GT — 186 000 фунтов стерлингов

Bentayga — не единственный Bentley в коллекции Санчеса. Он также владеет Continental GT — еще одним настоящим монстром. Как и Bentayga, GT оснащен двигателем V8. Однако, GT обладает большей мощностью, чем его родственник, поэтому может развивать более высокую скорость — 335 км в час. Он также может разогнаться до 100 км в час всего за 3,9 секунды.

Range Rover Sport — 84 000 фунтов стерлингов

Продолжая тему британских автомобилей, у Санчеса также есть Range Rover Sport. Машина стартует медленнее, чем вышеупомянутые авто: ему требуется 6,6 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Она также намного медленнее, максимальная скорость составляет 225 км в час.

Этот автомобиль принес Санчесу неудачи — однажды после выхода из ресторана Алексис обнаружил, что машина поцарапана — в целом незначительное, но тем не менее дорогостоящее повреждение. Две недели спустя чилиец был оштрафован за парковку в неположенном месте возле другого ресторана. Надо было ездить на такси!

Audi R8 — 135 000 фунтов стерлингов

Но есть вещи похуже, чем штрафы и царапины — была настоящая авария! Когда он еще играл за «Барселону», то ехал на своем Audi после победы над «Эспаньолом» и врезался в центральное ограждение на автомагистрали недалеко от центра города.

В результате инцидента Санчес оказался в сложной ситуации с законом после того, как бросил свою искореженную машину на дороге, не уведомив об этом полицию. После аварии Санчеса подобрал его товарищ по команде, чье имя не разглашается. Испанская пресса опубликовала фотографии и посчитала «чудом» то, что Алексису удалось избежать травм.

Lamborghini Huracan — 200 000 фунтов стерлингов

Этот произведенный в Италии автомобиль является одним из самых быстрых из когда-либо созданных: он разгоняется до 100 км в час всего за 2,8 секунды.

Он также способен развивать скорость до 325 км в час, но в Майами на шоссе так быстро нельзя разогнаться, не нарушив при этом правила дорожного движения. Именно в этом городе форвард был замечен за рулем данной машины — брал на прокат во время отдыха, когда играл за «Арсенал».

Самолеты и яхты

Санчес также был замечен во время путешествий на роскошных частных самолетах, яхтах и ​​вертолетах.

Его видели на яхте со своими собаками, а также он взял бывшую девушку на романтическую прогулку на вертолете, когда они летали на частный пляж в Южной Америке.

А на данный момент Алексис находится без работы, поэтому пополнения в гараже у него не планируется. Зато будет время насладиться летом!