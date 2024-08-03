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Прохин рассказал, почему не смог закрепиться в «Ростове»

вчера, 09:37

Защитник «Оренбурга» Данила Прохин рассказал, почему у него не получилось остаться в «Ростове».

Так сложились обстоятельства. Не скажу, что команда плохая и тренер плохой – так легко было бы заявить. Можно сказать, я тоже не давал того результата, которого от меня ждали. Пришлось пока менять прописку.

После успешных сезонов в «Сочи» поступало ли хоть раз от «Зенита» предложение вернуться? Нет, только в новостях читал об этом (улыбается). Один раз мне на телефон такая новость пришла, и больше я ничего подобного не видел и не слышал.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:59
Просто Карпин понял, что это слабый игрок.
Поэтому и в Оренбурге сейчас.
fuecj9ba2wuu
fuecj9ba2wuu
вчера в 11:17
В себе прежде всего надо искать причины неудачи
p9r4rbnctrnt
p9r4rbnctrnt
вчера в 10:19
Игрок весьма посредственный, Оренбург или Пари НН, возможно, для него.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:09
"Так сложились обстоятельства." - мог бы больше не чего и не добавлять, вполне достаточно...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:02
Играть нужно хорошо, тогда везде позовут...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:00
Сейчас играет в Оренбурге! Значит это его команда наверное
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