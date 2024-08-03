Прохин рассказал, почему не смог закрепиться в «Ростове»

Защитник «Оренбурга» рассказал, почему у него не получилось остаться в «Ростове».

Так сложились обстоятельства. Не скажу, что команда плохая и тренер плохой – так легко было бы заявить. Можно сказать, я тоже не давал того результата, которого от меня ждали. Пришлось пока менять прописку.

После успешных сезонов в «Сочи» поступало ли хоть раз от «Зенита» предложение вернуться? Нет, только в новостях читал об этом (улыбается). Один раз мне на телефон такая новость пришла, и больше я ничего подобного не видел и не слышал.