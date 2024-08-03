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Жирков: «Могу курить кальян два раза в день»

вчера, 13:56

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался о привычке курить кальян.

Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.

Почему, будучи футболистом, я разрешил себе курить? У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. Эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

Застал ли сына за сигаретой? Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:11
Лучше бы книги читал...
А то, что он, что жена не блещут умом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:33
Тут главное "начинку" не перепутать, а то потом можно несколько часов молчать...:))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:20
Ну в принципе ничего особенного.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:47
Почему Жирков гордится этим кальяном?
Или ему что, больше нечем заниматься?
А может это и есть его уровень?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С трудом на клаву попадал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:43
В горном ауле к древнему старцу подходит мальчик и спрашивает:
— Дедушка, а сколько вам лет?
— Сто пятьдесят два.
— А вы пьете, курите?
— Конечно, а то так вообще никогда не сдохну!...
Futurista
Futurista ответ dkee7c3w4uj6 (раскрыть)
вчера в 14:39
"Кирпич на голову" это условно)...аллегория...
Capral
Capral ответ dkee7c3w4uj6 (раскрыть)
вчера в 14:37
Да ладно, повсюду! Броневой курил до 87 лет, после двух инфарктов, а умер в 89 и не от курения. Можно не курить и умереть в 20, а можно всю жизнь курить и дожить до глубокой старости. Кому суждено утонуть, в огне не сгорит...
dkee7c3w4uj6
dkee7c3w4uj6 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:34
Кирпич на голову редкий случай, а смерть от курения повсюду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:28
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ aebdj387zqq6 (раскрыть)
вчера в 14:26
Теорию кирпича, упавшего с крыши на голову совершенно здорового ЗОЖ человека никто не отменял, а уж в ковид сколько их полегло .. мама дорогая...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:25
И снова ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:24
Да, Дружище, Вы- совершенно правы!!!!!!!
aebdj387zqq6
aebdj387zqq6
вчера в 14:24
Загаживать легкие всякой дрянью всегда вредно, сокращает жизнь.
cf25puwrj6cg
cf25puwrj6cg ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:22
Причем здесь Газпром, паранойя что ли?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Фидель и Черчилль две известные 90 летние "жертвы" этой привычки)...видимо ром и коньяк не дали дожить до 100)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:21
В Газпроме можно себе позволить....
Capral
Capral
вчера в 14:18
Удивил. Я курил и чаще, яблочный. Пять минут удовольствия, у турков 5 евро. Сейчас не знаю, давно не курил... Не могу сказать, что был в полном восторге, от обычных сигарет- получал удовольствие куда больше!!!
Гость
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