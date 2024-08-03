Жирков: «Могу курить кальян два раза в день»

Экс-футболист сборной России высказался о привычке курить кальян.

Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.

Почему, будучи футболистом, я разрешил себе курить? У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. Эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

Застал ли сына за сигаретой? Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил.