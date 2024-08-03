Вахания: «Карпин в жизни такой же, каким вы его видите на экранах»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался об имидже главного тренера команды Валерия Карпина.
Какой Карпин в жизни, на тренировках? Точно такой же, каким вы его видите на экранах.
Со стороны он выглядит требовательным, но может подколоть? Да. Конечно, он требовательный. Может жестко спросить, накричать.
Если только по ЭТОЙ фразе оценивать Карпина глазами Вахании, то даже не знаю: ЭТО - комплимент кудрявому или, наоборот, порицание. ))
Если только по ЭТОЙ фразе оценивать Карпина глазами Вахании, то даже не знаю: ЭТО - комплимент кудрявому или, наоборот, порицание. ))
Вообще не понимаю, откуда столько внимания Карпину. Как игрок, в прошлом- блистательный!!! Как тренер, в настоящем- посредственный и заурядный. Ничего, кроме силового футбола не понимает или не хочет понять. Как человек -грубый, невыдержанный, где-то, даже хамовитый... Интервью дает раздраженно, даже на берущего интервью редко смотрит, что считается признаком дурного тона. Какой он в семье не знаю- это интимное. Но не думаю, что в кругу своих близких- он грубый и невоспитанный. Вот пожалуй и всё, что я лично вижу у Карпина.
Но, как бы то ни было, Ростову желаю Удачи, а значит и Карпину!!!
Вообще не понимаю, откуда столько внимания Карпину. Как игрок, в прошлом- блистательный!!! Как тренер, в настоящем- посредственный и заурядный. Ничего, кроме силового футбола не понимает или не хочет понять. Как человек -грубый, невыдержанный, где-то, даже хамовитый... Интервью дает раздраженно, даже на берущего интервью редко смотрит, что считается признаком дурного тона. Какой он в семье не знаю- это интимное. Но не думаю, что в кругу своих близких- он грубый и невоспитанный. Вот пожалуй и всё, что я лично вижу у Карпина.
Но, как бы то ни было, Ростову желаю Удачи, а значит и Карпину!!!