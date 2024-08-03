Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Вахания: «Карпин в жизни такой же, каким вы его видите на экранах»

вчера, 11:34

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался об имидже главного тренера команды Валерия Карпина.

Какой Карпин в жизни, на тренировках? Точно такой же, каким вы его видите на экранах.

Со стороны он выглядит требовательным, но может подколоть? Да. Конечно, он требовательный. Может жестко спросить, накричать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Прохин рассказал, почему не смог закрепиться в «Ростове»
Вчера, 09:37
Сын Криштиану Роналду сфотографировался с Ламином Ямалем
02 августа Фото
Роналду отдохнул с Джорджиной, Грилиш встретился с Рианной. Как футболисты провели эту неделю
02 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
СлухиАнглийские клубы собираются обязать отчитываться о разнообразии
02 августа
Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»
31 июля
«Зенит» запустил сезонную кампанию
31 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
hdxqgf3ff6wc
hdxqgf3ff6wc
вчера в 15:14
Видно, что шашкой любит помахать.
rceepd94689u
rceepd94689u
вчера в 14:27
На экранах пудель пуделем и что можно сказать о том, какой он в жизни?
adekvat
adekvat
вчера в 14:19
Карпин может, Карпин злой.
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:38
"Какой Карпин в жизни, на тренировках? Точно такой же, каким вы его видите на экранах."

Если только по ЭТОЙ фразе оценивать Карпина глазами Вахании, то даже не знаю: ЭТО - комплимент кудрявому или, наоборот, порицание. ))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:27
Ну если он такой и дома, то я не завидую его семье....
tzqxgsh5evvm
tzqxgsh5evvm
вчера в 12:58
Карпин за свою тренерскую карьеру нигде и ничего не добился, а ведет себя будто он выиграл чемпионат мира.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:46
Карпин человек с завышенной самооценкой фото
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:22
Карпин по версии Нетфликс))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:21
Спасибо за информацию...а то мы думали что настоящий Карпин выглядит вот так...
Capral
Capral
вчера в 12:19
Сказал бы проще- Валера жлоб и грубиян.)))
Вообще не понимаю, откуда столько внимания Карпину. Как игрок, в прошлом- блистательный!!! Как тренер, в настоящем- посредственный и заурядный. Ничего, кроме силового футбола не понимает или не хочет понять. Как человек -грубый, невыдержанный, где-то, даже хамовитый... Интервью дает раздраженно, даже на берущего интервью редко смотрит, что считается признаком дурного тона. Какой он в семье не знаю- это интимное. Но не думаю, что в кругу своих близких- он грубый и невоспитанный. Вот пожалуй и всё, что я лично вижу у Карпина.

Но, как бы то ни было, Ростову желаю Удачи, а значит и Карпину!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 