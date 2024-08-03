Вахания: «Карпин в жизни такой же, каким вы его видите на экранах»

Защитник «Ростова» высказался об имидже главного тренера команды .

Какой Карпин в жизни, на тренировках? Точно такой же, каким вы его видите на экранах.

Со стороны он выглядит требовательным, но может подколоть? Да. Конечно, он требовательный. Может жестко спросить, накричать.