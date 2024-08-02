Роналду отдохнул с Джорджиной, Грилиш встретился с Рианной. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв встретился с участниками группы Scorpions.
Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле снова покорил гору топлесс.
Игрок «Манчестер Сити» Матео Ковачич поел мороженое с сыном.
У Эрлинга Холанда детей еще нет, но мороженое хочется все равно.
Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отпраздновал день рождения сына.
А игрок МЮ Харри Магуайр — день рождения жены.
Месут Озил продолжает хвастаться своей физической формой.
Девушка дня. Спутница экс-игрока ЦСКА Зорана Тошича.
Бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Дмитрий Сычёв сыграли в хоккей.
Криштиану Роналду отдохнул со своей девушкой Джорджиной.
Стиляга дня. Игрок «Атлетико» Мемфис Депай.
Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш повстречал певицу Рианну. А перед этим восхитил фанатов встречей с маленьким болельщиком.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер обгорел в отпуске.
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга любит кататься на электровелосипеде.
А его одноклубник Федерико Вальверде отдохнул у бассейна с семьей.
Милота дня. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк с дочкой.
Собака Рубена Диаша этим летом где только не была.
На этом наш выпуск завершен. Стартовал последний месяц лета, друзья. Наслаждайтесь природой — берите пример с Алексиса Санчеса.
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