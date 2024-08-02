Роналду отдохнул с Джорджиной, Грилиш встретился с Рианной. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:30

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Игрок «Манчестер Сити» поел мороженое с сыном.

У детей еще нет, но мороженое хочется все равно.

Бывший защитник «Ювентуса» отпраздновал день рождения сына.

А игрок МЮ — день рождения жены.

продолжает хвастаться своей физической формой.

Девушка дня. Спутница экс-игрока ЦСКА .

Бывшие игроки сборной России , и сыграли в хоккей.

отдохнул со своей девушкой Джорджиной.

Стиляга дня. Игрок «Атлетико» Мемфис Депай.

Футболист «Манчестер Сити» повстречал певицу Рианну. А перед этим восхитил фанатов встречей с маленьким болельщиком.

Полузащитник «Челси» обгорел в отпуске.

Полузащитник «Реала» любит кататься на электровелосипеде.

А его одноклубник отдохнул у бассейна с семьей.

Милота дня. Защитник «Ливерпуля» с дочкой.

Собака этим летом где только не была.

На этом наш выпуск завершен. Стартовал последний месяц лета, друзья. Наслаждайтесь природой — берите пример с .