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Роналду отдохнул с Джорджиной, Грилиш встретился с Рианной. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 16:30
Роналду и Джорджина
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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 21:34
Свои фотки не выложу, многие звезды футбола обзавидуют. У меня природа круче.
Migelito
Migelito
вчера в 19:35
Собака Диаша отдыхает лучше многих людей))
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:25
Озил крепко на химку подсел.
valt134
valt134
вчера в 17:23
Мда… Пора бы и нам уже с Джорджинами, да Риеннами встречаться. Да то в боку заколет, то спину скрючит…
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:13
Многие на морях отдыхают))
Больше всего понравилось последнее фото в этом списке...
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