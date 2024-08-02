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Английские клубы собираются обязать отчитываться о разнообразии

вчера, 09:24

Футбольная ассоциация Англии должна к началу нового сезона завершить разработку обязательных планов отчётности о разнообразии для клубов.

По информации источника, в совете согласились создать новое правило, обязывающее все профессиональные английские клубы предоставлять полные данные о разнообразии сотрудников по возрасту, полу, гендеру, этнической принадлежности, инвалидности и сексуальной ориентации в своей организации.

Кодекс разнообразия был запущен почти четыре года назад и был призван «стимулировать разнообразие и инклюзивность» с целью улучшения равенства возможностей. Однако это не привело к ожидаемым результатам, так как 53 профессиональных клуба, которые приняли кодекс к концу прошлого года, не смогли выполнить ни одну из восьми целей по найму персонала, установленных в предыдущем сезоне.

Вероятно, это побудило руководящий орган попытаться ввести обязательную отчётность. Отмечается, что по этому поводу были проведены обсуждения с заинтересованными сторонами из АПЛ, Английской футбольной лиги, Женской суперлиги и женского чемпионшипа.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:11
Может и лучше ...что мы отдаляемся....от всех этих аморальных олимпиад...и гомо-гендеро-футболёров......
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:02
Челси за все команды квоты выполняет, там всё идет к тому, что беляшей на поле скоро не будет совсем
alexamit
alexamit
вчера в 16:00
Ну просто ИДИОТЫ!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Такое "улучшение равенства возможностей" - неизбежно приведёт к снижению уровня профессионализма...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:39
Это ненормально, когда специалистов набирают не по навыкам, а по каким-то другим признакам. Это не пойдет на пользу английскому футболу. Неудивительно, что 53 клуба не смогли выполнить эти требования. Вероятно высококачественных специалистов, попадающих под эти критерии, просто нет.
36etgbya6sb6
36etgbya6sb6
вчера в 11:35
Господи какой бред придумали. Они там все извращенцы полные.
EIIiada
EIIiada
вчера в 10:33
Совсем с ума сошли. Сотрудников нужно набирать за навыки, опыт работы и профессиональные качества. Если этим критериям человек соответствует, пусть получает работу. Получается, что теперь достаточно родиться черным или геем, чтобы получить работу, а не пахать годами, чтобы стать лучшим.
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:46
Че от них еще ждать если они перед каждым матчем на колени становятся перед загорелыми??
shlomo
shlomo
вчера в 09:31
Офигеть..... да уж, Олимпиада в Париже ничему не учит... жаль что до такого скатились родоначальники футбола....
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