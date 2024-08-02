Английские клубы собираются обязать отчитываться о разнообразии

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вчера, 09:24

Футбольная ассоциация Англии должна к началу нового сезона завершить разработку обязательных планов отчётности о разнообразии для клубов.

По информации источника, в совете согласились создать новое правило, обязывающее все профессиональные английские клубы предоставлять полные данные о разнообразии сотрудников по возрасту, полу, гендеру, этнической принадлежности, инвалидности и сексуальной ориентации в своей организации.

Кодекс разнообразия был запущен почти четыре года назад и был призван «стимулировать разнообразие и инклюзивность» с целью улучшения равенства возможностей. Однако это не привело к ожидаемым результатам, так как 53 профессиональных клуба, которые приняли кодекс к концу прошлого года, не смогли выполнить ни одну из восьми целей по найму персонала, установленных в предыдущем сезоне.