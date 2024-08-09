Шантажируют «Реал» и МЮ. «Бавария» продаёт самых дорогих защитников – де Лигт и Дэвис не нужны Компани

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сегодня, 11:53

Мюнхенцы продолжают перестройку.

Центр обороны – уже не ужас

В какой-то момент по ходу прошлого сезона немецкий гегемон остался с тремя центральными защитниками в заявке – это мало для полноценной конкуренции и игры в нескольких турнирах. При этом де Лигт – один из них – не нравился Тухелю, поэтому вся нагрузка ложилась исключительно на Упамекано и Кима Мин-Джэ. Поэтому слухи о потенциальной продаже Маттейса по привычке воспринимались остро отрицательно – хотя на самом деле дефицита игроков на этой позиции уже нет.

Зимой арендовали Эрика Дайера из «Тоттенхэма» – в межсезонье он полноценно влился в коллектив на правах свободного агента. Плюс вернулся Йосип Станишич. На 24-летнего хорвата у мюнхенцев большие планы – в «Байер» в аренду его отпускали за игровой практикой, теперь центрбек созрел для игры за мюнхенцев. Планы на него серьёзные, поэтому почти сразу с футболистом подписали контракт до 2029 года.

Учитывая, что есть ярко выраженная пара основных защитников – Ким и Упамекано – позиция выглядит укомплектованной. Но в добавок к ним немецкий гранд подписал Хироки Ито – японец перебрался в Германию в 2021 году и всё это время выступал за «Штутгарт» – там он быстро стал лидером, так что за игрока мюнхенцы выложили 23,5 миллиона евро. Пока есть ощущение, что среди центральных защитников будет высокая конкуренция – и в этой связи можно подумать о продажах.

У Компани недостаточно влияния, чтобы сохранить Дэвиса

Канадца всеми силами пытается переманить «Реал» – футболист отлично играл при Флике, но потом затерялся. Для «сливочных» это лакомый кусок – на фоне спада упал и ценник, но Карло Анчелотти уверен, что сможет вернуть лучшую версию Дэвиса. В клубе верят, что он на пару с Трентом Александром-Арнолдом станут лидерами команды на флангах обороны.

Важную роль играет и ситуация с контрактом – он рассчитан до следующего лета, поэтому мадридцы могут сами диктовать условия. Защитник в любом случае не торопится продлевать соглашение – и, если его не продадут летом, зимой он уже сможет самостоятельно вести переговоры с клубами. Это при том, что и сам Альфонсо хочет попасть в «Реал».

«Реал», в связи с этим, готов подписать защитника прямо сейчас – но примерно за 30 млн евро («Бавария» требует 50). А если не срастётся, просто дождётся следующего межсезонья.

Компани при этом оказывается заложником ситуации. Ему Дэвис нужен, тренер верит, что сможет вывести его на новый уровень – поэтому менеджер настаивает на продолжении переговоров. Латералю предлагали 13-14 млн евро в год без учёта бонусов – сам же футболист требует 20. Ему остаётся надеяться на компромисс – отмечается, что стороны уже ближе к согласованию, чем раньше.

Вытягивают деньги из МЮ

А вот Маттейса де Лигта в планах нового наставника, судя по всему, нет. Мюнхенцы активно торгуются с «Манчестер Юнайтед», которому очень нужен голландец. С ним в «Аяксе» работал нынешний наставник МЮ Эрик тен Хаг – он знает подход к футболисту. Плюс назрела необходимость в партнёре для Лисандро Мартинеса – Варан ушёл, а оставшиеся Магуайр и Линделёф не тянут на игру в старте.

Стороны долгое время не могли приблизиться к общему знаменателю. Затем «красные дьяволы» заинтересовались ещё одним «баварцем» – Нуссаиром Мазрауи – и направили двойное предложение. Мюнхенцы всё равно его отклонили. Сейчас между сторонами напряжённая ситуация. Окружение футболистов недовольно, поскольку в клубе до этого давали понять, что не рассчитывают на игроков и пойдут на компромисс с потенциальным покупателем. Манкунианцев решение «Баварии» удивило – при этом они не отказываются от переговоров, поскольку с футболистами успели согласовать соглашения на пять лет с опцией продления ещё на сезон. По последним данным, мюнхенцы хотят выручить от сделки по двум защитникам 65 миллионов евро – МЮ пока предлагают меньше.

Копят деньги на молодого француза и чемпиона Германии в составе «Байера»

Логику «Баварии» вполне можно понять. Прежде всего окупаемость. Маттейса они подписывали одним из лучших центральных защитников мира – в «Ювентусе» он сделал огромный шаг в развитии, поэтому туринцы справедливо требовали за него больших денег. В итоге немцы отдали почти 70 миллионов евро.

Во-вторых, дальнейшие планы на трансферное окно. Клуб уже потратил почти 150 млн евро на усиление – причём только на Майкла Олисе и Жоау Пальинью ушло больше 100 миллионов. При этом у мюнхенцев остаётся цель договориться с «Байером» по Джонатану Та – удалось сбить ценник на лидера обороны «фармацевтов» до 25+5 млн евро, сам футболист согласен на переход.

Также для конкуренции с тем же «Байером» в следующем сезоне «Бавария» хочет усилить линию атаки – так вышли на 19-летнего Дезире Дуэ, который в минувшем сезоне окончательно закрепился в основе «Ренна» и даже стал лидером команды Лиги 1. Правда, его контракт действует ещё два года, поэтому «красно-чёрные» требуют за Дезире 55-60 миллионов евро. Футболист настаивает на оформлении сделки – это может помочь продавить более выгодные условия.

У «Баварии» по-прежнему самый дорогой в Бундеслиге состав – совокупная стоимость оценивается в миллиард евро с небольшим, идущий вторым «Байер» отстаёт почти в два раза – их состав котируется на уровне 667 миллионов. Так что о необходимости трат стоит ещё подумать. Но доходы от продаж никогда лишними не будут – тем более при сформировавшемся костяке.